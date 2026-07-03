3. dzień Open'era będzie fascynujący. Foto: Ben Houdijk/Shutterstock

Trzeci dzień Open'era to przede wszystkim koncert The Cure, ale nie tylko. Co jeszcze warto zobaczyć na żywo w piątek na tym najsłynniejszym polskim festiwalu? Sprawdzamy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Za nami półmetek Open'era w Gdyni. Co czeka festiwalowiczów trzeciego dnia? Sugerujemy udać się pod scenę szczególnie w czasie trzech koncertów.

The Cure, czyli legenda rocka w Polsce

The Cure to brytyjski zespół założony w 1976 roku, który stał się jedną z najważniejszych kapel alternatywnych w historii. Ich styl to mieszanka post-punka, gotyckiego klimatu i popowych, zapadających w pamięć melodii. To wyjątkowa grupa, gdyż potrafi łączyć bardzo smutne, mroczne brzmienia z chwytliwymi motywami.

Najważniejszym albumem The Cure – takim z gatunku must-listen – jest "Disintegration" z 1989 r. To tu znalazły się "Lovesong" i "Pictures of You". Zaryzykuję jednak opinię, że bardziej znanym krążkiem formacji jest "Wish" z 1992 r. To na tym CD wypalono dźwięki "Friday I'm in Love".

REKLAMA

Koncerty The Cure to szczególne doświadczenie, łączące melancholię z euforią. Wiele wskazuje na to, że zespół zagra na żywo swoje największe hity. Nie możecie nie być wtedy pod sceną.

Koncert: 21:00 na Main Stage

Bokka, czyli tajemniczy polski zespół

Bokka to z kolei jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie. Działa od 2013 roku. Co ciekawe, grupie udało się zainteresować swoją twórczością nie tylko Polaków, ale też zagraniczną publikę. Muzycy mają za sobą np. trasę koncertową u boku Archive.

Formacja intryguje nie tylko muzyką (o niej za chwilę), ale wizerunkiem. Jej członkowie ukrywają swoje twarze. Nie wiemy więc, kogo dokładnie widzimy na żywo w czasie koncertów. W sieci znajdziecie tylko teorie (nierzadko bardzo zaskakujące), kto tworzy Bokkę.

Brzmienie zespołu to, jak tłumaczą organizatorzy Open'era, "unikalne połączenie elektroniki, synth popu i alternatywnego rocka". Każdy kolejny album, od "Bokka" (2013), przez "Don’t Kiss and Tell" (2015), "Life on Planet B" (2018) i "Blood Moon" (2022), potwierdzał tylko artystyczną ewolucję zespołu. W 2025 roku muzycy wydali równie udany "White Room".

REKLAMA

Koncert: 22:45 na Alter Stage

Dalsza część artykułu poniżej.

Anna Calvi, czyli jeden z najbardziej intrygujących głosów świata

Anna Calvi, jak podają organizatorzy Open'era, "tworzy muzykę pełną mocy i pasji, inspirowaną flamenco, gotyckim rockiem oraz twórczością kompozytorów klasycznych, jak Ravel czy Debussy".

Analiza jej dyskografii pokazuje, jak kreatywną jest artystką. Na "Anna Calvi" (2011) i "One Breath" (2013) Calvi popisywała się siłą swojego głosu. Na albumie "Hunter" (2018), zabrzmiała już nieco lżej, bardziej onirycznie.

Warto dodać, że Calvi napisała też muzykę do serialu "Peaky Blinders" (a dokładniej do 5. i 6. sezonu). Ta charyzmatyczna wokalistka otrzymała także nominacje do nagrody Mercury Prize. Na żywo zachwyci was z pewnością swoim wokalem i tym, jak przeżywa swoją muzykę.

REKLAMA

Koncert: 18:15 na Alter Stage