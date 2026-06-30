W TVP obejrzymy nie tylko koncert The Cure Fot. YouTube / The Cure // Instagram / Open'er Festival // montaż: naTemat

Nie wybierasz się na Open'er Festival 2026? Nie szkodzi – aż sześć koncertów obejrzysz za darmo w TVP i na TVP VOD. Wśród nich The Cure, jeden z headlinerów i największych gwiazd festiwalu. Fani, którzy zostają w domu, nie mogli sobie wyobrazić lepszego prezentu. Ale nie tylko miłośnicy The Cure będą zachwyceni.

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W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Telewizja Polska jest partnerem medialnym Open'era. Wybrane koncerty będą transmitowane w TVP1, TVP2, TVP Kultura oraz w serwisie streamingowym TVP VOD, dzięki czemu obejrzą je ci, którzy nie mogą pojechać do Gdyni. Festiwalowe relacje pojawią się m.in. w "Pytaniu na śniadanie", a poprowadzą je Gabi Drzewiecka, Dominika Matuszak i Mateusz Jędraś. Telewizja Polska zapowiada "ekskluzywne wywiady z artystami, materiały z backstage'u i rozmowy z uczestnikami" Open'era.

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Telewizja Polska pokaże koncerty Open'er Festival na żywo. The Cure, Chopin i Teddy Swims

Łącznie TVP pokaże aż sześć koncertów. W środę, 1 lipca, na antenie TVP1 wyemitowany zostanie koncert Zary Larsson. Szwedzka wokalistka zdobyła globalną popularność dzięki albumowi "So Good "z 2017 roku, a jej hitowy singiel "Lush Life" osiągnął status wielokrotnej platyny i dziś przeżywa renesans.

Tego samego dnia TVP Kultura pokaże występ brytyjskiej formacji The xx. Londyńskie trio, nagrodzone prestiżową Mercury Prize za debiutancki album, zdefiniowało brzmienie muzyki alternatywnej przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Umiejętnie miksuje indie rock, indie pop i elektronikę, czego efektem są takie hity, jak "Angels", "Crystalised" czy "On Hold".

W czwartek, 2 lipca, TVP2 zaprezentuje coś zupełnie odmiennego: festiwalowe wydanie muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Yehudy Prokopowicza, półfinalisty XIX Konkursu Chopinowskiego, wraz z warszawską orkiestrą Sinfonia Varsovia.

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W piątek, 3 lipca, TVP1 pokaże jeden z najważniejszych koncertów festiwalu, czyli występ kultowego The Cure. Brytyjski zespół, wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, od końcówki lat 70. współtworzy historię rocka alternatywnego i nowej fali. Melancholijny post-punk i melodyjne brzmienie zapewniły mu status ikony i miliony fanów na całym świecie, a "Friday I'm In Love" czy "Just Like Heaven" są kultowymi przebojami do dziś.

W sobotę, 4 lipca, ramówka TVP Kultura zostanie podzielona między dwoje wykonawców młodego pokolenia. Pierwszą z nich jest Addison Rae, amerykańska piosenkarka, która po sukcesie w mediach społecznościowych podbija rynek muzyki pop, a w ubiegłym roku zachwyciła świat hitem "Diet Pepsi".

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Drugim artystą będzie Teddy Swims, amerykański wokalista łączący soul, R&B i country. Swoją karierę rozwijał, publikując autorskie covery na YouTube, a dziś jego przeboje, takie jak "Lose Control" i "Bad Dreams", podbijają listy przebojów.

Dla Telewizji Polskiej transmisje występów The Cure, Zary Larsson oraz Teddy'ego Swimsa będą pierwszymi relacjami na żywo z koncertów tych artystów w historii nadawcy. Oprócz tego TVP szykuje również specjalną strefę w miasteczku festiwalowym.

Koncerty Open'er Festival 2026 w TVP: harmonogram

Poniżej pełna rozpiska transmisji (wszystkie koncerty będą też dostępne na TVP VOD):