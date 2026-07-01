Startuje Open'er Festival 2026. 1. dnia koniecznie zobacz tych 4 artystów Foto: Ben Houdijk, Right Perspective Images, Anaribphoto/Shutterstock

Open'er Festival 2026 rusza dziś, 1 lipca, w Gdyni. My sugerujemy, których artystów warto dziś zobaczyć. Poza główną gwiazdą, Florence and Machine, nie możesz przegapić jeszcze co najmniej trzech koncertów.

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Florence and the Machine, czyli jeden z najpiękniejszych kobiecych wokali

Florence Welch wydała ze swoim zespołem od 2009 r. sześć albumów. Świat usłyszał o niej już, gdy wydała debiut, "Lungs" (2009). Druga płyta, "Ceremonials" z 2011 r., tylko potwierdziła klasę tej artystki.

Welch znana jest z poruszających występów. Udowadnia, że sedno grania na żywo nadal ma sens, ale udany koncert nie wymaga efektów specjalnych: tak naprawdę wystarczy szczery przekaz i emocje wyrażane dźwiękami.

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W 2025 roku Florence wydała swój szósty album studyjny "Everybody Scream". Wiele wskazuje jednak na to, że na Open'er Festival 2026 zaprezentuje przekrojową setlistę.

Koncert Florence and the Machine: 00:15, Main Stage

Kneecap, czyli rap po irlandzku

W 2024 r. wielu Polaków poznało ten zespół dzięki filmowi fabularnemu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja". Trio samo zagrało w obrazie, który pokazuje ich wczesne losy.

Kneecap są potępiani przez polityków (w tym wypadku to nie hasło marketingowe) uwielbiani przez fanów, a przy tym są kulturowym fenomenem. Startowali w squacie w zachodnim Belfaście, dziś zapełniają większe kluby. Ich wielbiciele potrafią przyjechać na festiwal tylko dla nich.

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Co jest w nich takie niezwykłe? Udowodnili, że można rapować po irlandzku. Gdy zaczynali karierę, była to odważna decyzja artystyczna. Ich koncerty to ogromna dawka energii i niezwykły performance. "Kneecap to ruch, który wywraca do góry nogami wyobrażenia o języku i miejscu, na nowo definiuje rap jako siłę twórczą i kulturową", zachęcają organizatorzy Open'era.

Koncert Kneecap: 19:00, Tent Stage

David Byrne, legenda Talking Heads

W połowie lat 70. David Byrne wraz z Chrisem Frantzem i Tiną Weymouth założył grupę Talking Heads. Dziś to jeden z najbardziej uznanych i wpływowych zespołów. Obecnie Byrne to solista, ale jego koncerty to nadal ważne, fascynujące wydarzenia, w czasie których można usłyszeć klasyki macierzystej formacji wokalisty.

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Z pewnością na żywo usłyszymy też coś z albumu "Who Is The Sky?", pierwszej produkcji Byrne'a z nowojorskim zespołem Ghost Train Orchestra. Jak podają organizatorzy Open'era, autor kontynuuje na nim "swoje życiowe badania nad ludzkimi relacjami i potencjałem jedności społecznej w obliczu chaosu współczesnego świata".

Koncert Davida Byrne'a: 23:10, Tent Stage

Kasia Lins, czyli reprezentacja Polski

Kasia Lins, tegoroczna zdobywczyni aż 3 Fryderyków, to wokalistka, pianistka, autorka tekstów oraz kompozytorka. Usłyszeliśmy o niej w 2018 r., gdy wydała album "Wiersz ostatni". Kolejne płyty, "Moja Wina" (2020) oraz "OMEN" (2023), ugruntowały jej pozycję na scenie.

Rok 2025 przyniósł ciekawy projekt, inspirowany twórczością Grzegorza Ciechowskiego. Wydawnictwo "Obywatelka K.L." to, jak sugeruje autorka, "trochę rozmowa z duchem".

– Z kimś, kto już powiedział wiele, ale ja czuję, że jest tam jeszcze więcej. Jego muzyka miała w sobie mrok, zmysłowość i szczerość, których dziś często brakuje. Próbowałam z tych emocji zbudować coś nowego, coś swojego – tłumaczy Kasia Lins, którą już dziś posłuchamy na Open'erze.