Audioriver 2026 już za rogiem Fot. materiały prasowe

Już za niecały tydzień Łódź ponownie stanie się stolicą muzyki elektronicznej. W dniach 10–12 lipca na Łódzkich Błoniach odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja festiwalu Audioriver. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową odsłonę klubowej imprezy: dziesięć scen, line-up z The Prodigy i Disclosure oraz masę wydarzeń okołofestiwalowych.

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Kto wystąpi na Audioriver 2026 w Łodzi?

Audioriver przez lata odbywał się w Płocku, jednak od 2024 roku jego gospodarzem jest znacznie większa Łódź. To jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie był nagradzany przez polską scenę klubową – w tym roku ponownie zdobył statuetkę Munolud dla najważniejszego wydarzenia klubowego w Polsce.

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Tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 10-12 lipca edycja będzie wyjątkowa, bo już dwudziesta. "Jubileuszowa edycja Audioriver zapowiada się jako gratka zarówno dla fanów największych artystów i ich projektów audiowizualnych, kameralnych brzmień granych w otoczeniu natury i wysokooktanowych występów w oszałamiającej oprawie świetlnej" – zapowiadają organizatorzy.

Headlinerami Audioriver 2026, będą m.in. ikona muzyki elektronicznej i kultury rave The Prodigy; duet Disclosure z kultowymi hitami poprzedniej dekady, jak "Latch" z Samem Smithem, "White Noise" i "You & Me"; oraz trance'owa sensacja ostatnich lat, DJ Marlon Hoffstadt.

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"Obok wielkich gwiazd wykraczających poza środowisko muzyki elektronicznej, zaprezentują się też osoby, które królują w swoich niszach. Klangkuenstler to najważniejszy obecnie przedstawiciel hard techno, którego imprezy Outworld zachwycają publiczność na całym świecie. Specjalizujący się w muzyce basowej Apashe przyjedzie z orkiestrą dętą, która podkreśli potęgę niskich tonów jego muzyki. Na scenie głównej zobaczyć będzie można również duet amerykańskiego wokalistę i producenta Zhu, znanego z przeboju 'Faded' czy duet Parisi odpowiedzialny za produkcję utworów takich artystów jak Fred Again i Swedish House Mafia" – zachęca Audioriver.

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Jubileusz będzie świętowany z pompą. Jednym ze specjalnych wydarzeń będzie powrót projektu Nervy Agima Dżejlilego, który premierowo zaprezentuje materiał z nowej płyty w rozszerzonym, orkiestrowym składzie. Organizatorzy przygotowali również rozbudowany program polskiej sceny klubowej – na Scenie Jelenia odbędą się showcase'y klubów i kolektywów z całego kraju, w tym m.in. poznańskiej Tamy, wrocławskiego Ciała, łódzkiej Willi, krakowskiego Prozaka 2.0 i gdańskiego Crackhouse'u.

Audioriver tradycyjnie zaoferuje uczestnikom dziesięć scen poświęconych różnym odmianom muzyki elektronicznej – od techno i house'u, przez drum & bass oraz dubstep, po trance i muzykę basową. Oprócz koncertów na Łódzkich Błoniach festiwal ponownie zawita również do OFF Piotrkowskiej, gdzie w ciągu dnia odbywać się będą wydarzenia towarzyszące przygotowane m.in. przez Dom DJ-ek i Radio Kampus. Całość zakończy niedzielna impreza Sun/Day.

Ile kosztują bilety na Audioriver?