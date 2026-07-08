"Ród smoka" w końcu pokazał ważną postać Fot. Kadr z "Rodu smoka"

Fani "Rodu smoka" wreszcie dostali odpowiedź na pytanie, które zadawali sobie od dwóch sezonów. W trzecim odcinku trzeciego sezonu serial HBO w końcu pokazał Daerona Targaryena, ale szybko okazało się, że twórcy wyprowadzili widzów w pole. Chłopak schwytany przez Rhaenyrę wcale nie jest prawdziwym synem Alicent Hightower. Gdzie w takim razie jest młody książę?

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Daeron Targaryen jest czwartym dzieckiem króla Viserysa I i Alicent Hightower, młodszym bratem Aegona II, Aemonda i Helaeny oraz bratem przyrodnim Rhaenyry Targaryen. W przeciwieństwie do swojego rodzeństwa przez dwa pierwsze sezony "Rodu smoka" w ogóle nie było go na ekranie. Twórcy ograniczali się jedynie do pojedynczych wzmianek o tym, że przebywa w Reach.

Nieobecność Daerona była jedną z najczęściej dyskutowanych zmian względem książki "Ogień i krew" autorstwa George'a R.R. Martina. Czytelnicy zastanawiali się, dlaczego HBO pomija w prequelu "Gry o tron" jednego z ważniejszych Targaryenów, skoro w książce nastolatek odgrywa ważną rolę podczas Tańca Smoków. Pojawiały się nawet teorie, że scenarzyści połączyli jego wątek z inną postacią lub całkowicie zrezygnowali z młodego księcia.

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Trzeci odcinek trzeciego sezonu "Rodu smoka" przyniósł długo wyczekiwany debiut bohatera, ale jest haczyk.

Uwaga, poniżej znajdują się spoilery z 3. odcinka 3. sezonu "Rodu smoka".

Daeron Targaryen w "Rodzie smoka" z niespodzianką

Rhaenyra bierze do niewoli młodego chłopaka przedstawiającego się jako Daeron Targaryen. Alicent Hightower nie rozpoznaje w nim jednak swojego najmłodszego syna. Wtedy wychodzi na jaw, że Zieloni od początku planowali mistyfikację, a schwytany nastolatek jest jedynie podstawionym oszustem i udawał Daerona.

A gdzie jest prawdziwy Daeron Targaryen? Okazuje się, że książę przez cały ten czas ukrywał się w Reach jako giermek lorda Ormunda Hightowera. Aby nikt nie powiązał go z rodem Targaryenów, przefarbowano mu włosy na rudo.

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To rozwiązanie pozwoliło Zielonym zachować Daerona i jego smoka Tessariona jako tajną broń przeciwko Czarnym. Ponieważ najmłodszy syn Alicent nigdy wcześniej nie pojawił się publicznie w Królewskiej Przystani, niewiele osób wie, jak naprawdę wygląda. Dzięki temu mógł przez długi czas pozostawać nierozpoznany, a podstęp skutecznie zmylił Rhaenyrę i jej zwolenników.

Dalsza część artykułu poniżej.

Co ciekawe, w czerwcu HBO potwierdziło, że w rolę Daerona wcieli się Benjamin Evan Ainsworth. Wielu fanów uznało ten wybór za strzał w dziesiątkę – młody aktor, który zagra Linka w filmowej adaptacji "The Legend of Zelda", wiekiem odpowiada bohaterowi z książki i wydawał się idealnym kandydatem do roli młodego jeźdźca smoka.

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Po premierze sezonu widzowie... mocno się zdziwili. Ainsworth rzeczywiście pojawił się na ekranie, ale jedynie jako giermek lorda Ormunda Hightowera. Wielu fanów uznało, że w ostatniej chwili zrezygnowano z obsadzenia go jako Daerona, inni wywęszyli intrygę, którą ujawnił trzeci odcinek. Wszystko wskazuje więc na to, że kolejne odcinki pokażą wreszcie Daerona i Tessariona, zwanego Błękitnego Królową, w akcji.

Uwaga, spoilery z książki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina.

"Ród smoka" wcześniej wprowadził wątek z książki George'a R.R. Martina

Motyw fałszywego Daerona również wywodzi się z książki, choć został wykorzystany w zupełnie inny sposób. W "Ogniu i krwi" mężczyźni podszywający się pod księcia pojawiają się dopiero po zakończeniu Tańca Smoków, gdy na Żelaznym Tronie zasiada Aegon III. Scenarzyści postanowili przenieść ten pomysł znacznie wcześniej i uczynić z niego element strategii wojennej Zielonych. Zresztą to nie pierwsze odstępstwo od książki.