Gdzie obejrzeć "Powrót Odyseusza" z Ralphem Fiennesem? Fot. materiał prasowy

Można powiedzieć, że antyk wraca do łask twórców kina. "Odyseja" Christophera Nolana nie jest jedyną interpretacją eposu Homera, która zagościła w ostatnich latach na dużym ekranie. Przed Mattem Damonem w króla Itaki i "podopiecznego" Ateny wcielił się Ralph Fiennes. Film Uberto Pasoliniego kryje się w głębokich odmętach streamingu.

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Musical "Epic", "Odyseja" Christophera Nolana i spóźniona popularność powieści "Pieśń Achillesa" – ta dekada stoi pod znakiem powrotu do antycznych korzeni i retellingów arcydzieł Homera. Widzów, którzy zamierzają wybrać się do kin na nowość nagrodzonego Oscarem reżysera "Oppenheimera", zachęcamy do przyjrzenia się bliżej filmografii Ralpha Fiennesa. Dwa lata temu brytyjski aktor zagrał wymęczonego wojną Odyseusza. Na potrzeby roli przeszedł trening siłowy i wyrzeźbił swoje ciało.

Przed "Odyseją" Nolana w króla Itaki wcielił się Ralph Fiennes. Gdzie obejrzeć "Powrót Odyseusza"?

W 2024 roku adaptacji eposu Homera podjął się włoski reżyser Uberto Pasolini, który w przeszłości nakręcił dramat "Nieszczególne miejsce" oraz wyprodukował komedię "Goło i wesoło". Fabuła jego interpretacji "Odysei" świadomie pomija fantastyczne elementy podróży powrotnej Odyseusza. Zamiast tego skupia się na działaniach greckiego wojownika, który po 20-letniej nieobecności w domu postanawia odbić Itakę z rąk natrętnych adoratorów Penelopy.

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Podwładny Agamemnona ukrywa prawdziwą tożsamość przed bliskimi. Jest wyczerpany tułaczką, ale musi resztkami sił ocalić żonę, syna i należny mu tron.

Ralph Fiennes, którego trzykrotnie nominowano do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (za "Listę Schindlera", "Angielskiego pacjenta" i "Konklawe"), przeszedł metamorfozę, by ożywić Odysa przed kamerą. Wizyty na siłowni i niski poziom tkanki tłuszczowej uczyniły z jego sylwetki świetne narzędzie storytellingu. Patrząc na żylastego aktora, jesteśmy w stanie uwierzyć, że przeszedł przez piekło.

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W obsadzie "Powrotu Odyseusza", który zadebiutował podczas 49. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, znaleźli się też Juliette Binoche ("Czekolada", "Trzy kolory. Niebieski"), Charlie Plummer ("Wielki marsz", "Szukając Alaski"), Ángela Molina ("Piety", "Drżące ciało"), Marwan Kenzari ("Aladyn", "Siedem sióstr"), Claudio Santamaria ("Ostatni pocałunek", "Najlepsze lata") i Tom Rhys Harries ("Clayface", "Sisi i ja"). Film wypożyczymy w serwisie streamingowym Prime Video.

W agregatorze Rotten Tomatoes kostiumowej produkcji nie obrzucono zgniłymi pomidorami. "Powrotowi Odyseusza" przyznano 78 proc. pozytywnych recenzji.

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