Nowy zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia" zmienia postać Chani. Czy to zmyłka? Fot. materiał prasowy

"Diuna: Część trzecia" zbliża się wielkimi krokami. Warner Bros. odsłoniło przed widzami nowy zwiastun filmu zamykającego trylogię Denisa Villeneuve'a. Wygląda na to, że zmianie ulegnie nie tylko wątek siostry Paula Atrydy. Nawet najwięksi miłośnicy prozy Franka Herberta nie wiedzą, czego mogą spodziewać się po grudniowej premierze.

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– To będzie najstraszniejsza część – taką zapowiedź "Diuny: Części 3" usłyszeli z ust Timothéego Chalameta, odtwórcy roli księcia Paula Atrydy, uczestnicy spotkania z Matthew McConaugheyem w ramach lutowego wydarzenia "Variety" i CNN. Drastyczną zmianę charakteru trylogii Denisa Villeneuve'a mieli poczuć na własnej skórze uczestnicy konwentu CinemaCon w Las Vegas, którym pokazano pierwsze 7 minut filmu.

Ostatnia część filmowej "Diuny" kanadyjskiego reżysera jest adaptacją książki "Mesjasz Diuny" pióra Franka Herberta. Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień. Przepowiedziany "mesjasz naginający czas i przestrzeń" wstępuje na Tron Złotego Lwa, stając się nowym Imperatorem Wszechświata. Paul posiada zdolności jasnowidztwa, dzięki którym dostrzega, że niemalże każda możliwa ścieżka losu prowadzi do ludzkiej zagłady.

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Zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia" zapowiada zmiany. Chani może podzielić los Alii Atrydy

Kolejny zwiastun "Diuny: Części trzeciej" przedstawia skalę morderczych działań prowadzonych przez Paula Atrydy, przeciwko któremu spiskują księżniczka Irulana i Scytale, zmiennokształtny Tancerz Twarzy. Trailer zmontowano tak, by sugerował, że Chani – wywodząca się z Fremenów ukochana antybohatera – będzie częścią planu zmierzającego do obalenia Muad'Diba.

Zmiany względem oryginału nie byłyby czymś zupełnie nowym dla trylogii reżyserowanej przez Villeneuve'a. W drugim rozdziale filmowiec nie ukazał Alii Atrydy, młodszej siostry Paula, jako dziecka – przez cały film przebywała ona w łonie matki, Lady Jessiki, a w zabiciu barona Vladimira Harkonnena wyręczył ją jej brat. Nie zdziwię się zatem, jeśli rola Chani też zostanie zmieniona.

U Herberta matka dzieci Paula bezgranicznie go wspierała. W finale drugiej odsłony filmowej serii Chani sprzeciwia się ścieżce, którą zamierza obrać jej wybranek serca. W nowym zwiastunie "Diuny: Części trzeciej" postać grana przez Zendayę ("Euforia") jest wyraźnie wstrząścięta galaktycznym dżihadem – czuje się oszukana przez Atrydę.

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Oczywiście trailer może być zwykłą zmyłką, która ma na celu namieszanie w głowach widzów. Jeśli Villeneuve ma własną wizję przyszłości dla Chani, fani prozy Herberta mogą nie przewidzieć jego następnego ruchu.