Pierwsze reakcje na "Odyseję" Christophera Nolana. Padło porównanie do "Mrocznego Rycerza" Fot. materiał prasowy

"Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana doczekała się pierwszych reakcji krytyków filmowych i innych uczestników pokazu premierowego dla mediów. Film ochrzczono mianem spektakularnego widowiska. Najwięcej pochwał zdobyli Matt Damon i dwoje brytyjskich aktorów, którzy nieraz już pokazali, że na dużym ekranie są kameleonami.

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Wytwórnia Universal Pictures ogłosiła, że "Odyseja" Christophera Nolana, brytyjskiego reżysera i zdobywcy dwóch Oscarów za "Oppenheimera", ukaże się w polskich kinach 17 lipca 2026 roku. Film na podstawie greckiego eposu Homera, który nakręcono przy użyciu zaawansowanych kamer IMAX, ma być epicką opowieścią pełną efektów praktycznych (z minimalnym udziałem CGI) i hollywoodzkich gwiazd.

Dzieło twórcy "Interstellara" i "Incepcji", które powstaje za rekordową dla filmowca sumę 250 mln dolarów, skupi się na podróży greckiego wodza z Troi do Itaki. Widzowie zaznajomieni z eposem "ojca poezji epickiej" zapewne pamiętają, że Odyseusz błąkał się po morzu przez dekadę. Na swej drodze spotkał m.in. nimfę Kalipso, cyklopa Polifema oraz boginię Atenę.

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"Odyseja" Christophera Nolana zbiera pierwsze reakcje. Kinomani powinni szykować się na epickie widowisko

"Odyseja" z Mattem Damonem ("Buntownik z wyboru") w roli głównej została odsłonięta przed przedstawicielami zagranicznych mediów, którzy po seansie podzielili się w mediach społecznościowych swoimi opiniami na temat trzynastego pełnometrażowego dzieła Nolana. Jak można się było spodziewać już po zaprezentowanych zwiastunach, brytyjsko-amerykański filmowiec przygotował prawdziwą ucztę dla miłośników wielkich widowisk na dużym ekranie. Zdaniem wielu reżyser osiągnął nowe wyżyny w swoim fachu.

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"Filmowa uczta. Wspaniała i porywająca interpretacja eposu Homera. [...] Trudno wyobrazić sobie, by jakikolwiek inny filmowiec na świecie potrafił przenieść ten materiał źródłowy na ekran z takim rozmachem i sercem" – napisała w serwisie X (dawnym Twitterze) amerykańska dziennikarka Peri Nemiroff z portalu Collider.

Matt Damon w filmie "Odyseja". Fot. materiał prasowy

W pierwszych reakcjach na film przeważają twierdzenia, że Nolan wykorzystuje ponadczasowy epos, by poruszyć temat niekończącego się rozlewu krwi i dumy, które nierozerwalnie łączą nas ze starożytnością. "To, jak ze smakiem rekontekstualizuje historię na potrzeby współczesności, sprawia, że moja głowa wciąż brzęczy" – ocenił Andrew J. Salazar z DiscussingFilm.

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Przypomnijmy, że "Odysei" przyznano kategorię wiekową R. W adaptacji mamy ujrzeć sekwencję rodem z horroru – krwawą, brutalną i niepodobną do niczego, co nakręcił wcześniej Nolan. Biorąc pod uwagę zapowiedzi i wcześniejsze dzieła kultury omawiające twórczość Homera (m.in. musical EPIC), możemy przypuszczać, że chodzi o sceny z udziałem zamieszkującego sycylijską jaskinię Polifema.

Krytycy filmowi wychwalają Matta Damona za rolę legendarnego władcy Itaki, choć z wielu reakcji największym uznaniem cieszy się Robert Pattinson ("Mickey 17") za kreację przebiegłego Antinoosa, jednego z zalotników Penelopy granej przez Anne Hathaway ("Diabeł ubiera się u Prady"). Co więcej, niedoceniona Samantha Morton ("Control"), która w "Odysei" wcieliła się w wróżbitkę Kirke, porównywana jest do Heatha Ledgera w "Mrocznym Rycerzu".