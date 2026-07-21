Fani Tildy Swinton będą wniebowzięci. Jej wystawa trafi do Warszawy Fot. materiały prasowe, kadr z pracy Jima Jarmuscha Zelda Winston, 2018/2025, edycja: naTemat

Tilda Swinton to jedna z najbardziej charakterystycznych aktorek współczesnego kina, ale jej działalność od lat wykracza daleko poza ekran. Jesienią w Warszawie będzie można zobaczyć poświęconą jej wystawę "Tilda Swinton – Ongoing". Złożą się na nią m.in. filmy, fotografie, kostiumy, prywatne archiwa oraz prace związane z jej wieloletnią współpracą z Pedro Almodóvarem, Lucą Guadagninem czy Jimem Jarmuschem. To prawdziwa gratka zarówno dla miłośników kina, jak i sztuki.

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Tilda Swinton ma na koncie ponad cztery dekady kariery i role zarówno w kinie autorskim, jak i wielkich hollywoodzkich produkcjach. Szkocka aktorka zaczynała od teatru, występując m.in. w słynnym Royal Shakespeare Company. W 1991 roku zdobyła Puchar Volpi dla najlepszej aktorki za swój występ w "Ewardzie II" Dereka Jarmana.

W kolejnych latach współpracowała z takimi legendarnymi twórcami jak Wes Anderson, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino czy Pedro Almodóvar. Błyszczała w "Musimy porozmawiać o Kevinie", "Tylko kochankowie przeżyją", "Grand Budapest Hotel", "Doktorze Strange'u" czy "Suspirii". Biała Czarownica z "Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa" już zawsze będzie miała jej twarz. Z kolei za rolę w "Michaelu Claytonie" otrzymała w 2008 roku Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

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65-letnia Swinton nie ogranicza się tylko do aktorstwa – od lat łączy kino z działalnością na polu sztuk wizualnych, performance'u i mody. Tę mniej oczywistą stronę jej twórczości pokaże wystawa "Tilda Swinton – Ongoing", która po prezentacjach w Amsterdamie i Atenach trafi do Polski.

"Tilda Swinton – Ongoing" w Warszawie. Co zobaczymy na wystawie?

Wystawa, która zostanie otwarta jesienią w Warszawie, nie jest klasyczną retrospektywą kariery Swinton. Zamiast chronologicznego przeglądu jej filmów i najważniejszych ról ekspozycja skupia się na relacjach oraz współpracach, które przez ponad 40 lat kształtowały działalność artystyczną Brytyjki.

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– Nigdy nie chciałam tworzyć retrospektywy. Interesuje mnie proces, który wciąż trwa. "Ongoing" to próba ukazania twórczych relacji, które kształtowały – i nadal kształtują – moje życie od ponad 40 lat: rozmów, przyjaźni i wspólnych działań, z których rodzą się filmy i projekty – tłumaczy Tilda Swinton.

Na około tysiącu metrów kwadratowych znajdą się filmy, fotografie, instalacje, kostiumy i materiały z prywatnych archiwów. W projekcie pojawiają się prace artystów i filmowców, z którymi Swinton współpracowała przez lata, m.in. wspomnianych Almodóvara, Guadagnina, Jarmuscha i Jarmana, a także Joanny Hogg, Oliviera Saillarda, Tima Walkera, Sandro Koppa i Apichatponga Weerasethakula.

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Jedną z prezentowanych prac będzie "Flat 19" Joanny Hogg, inspirowane londyńskim mieszkaniem Swinton z lat 80. Luca Guadagnino, reżyser "Tamte dni tamte noce" i "Challengers", przygotował z kolei "Camaraderie" – osobisty portret aktorki. Osobna część ekspozycji zostanie poświęcona Derekowi Jarmanowi, który odegrał ważną rolę na początku jej kariery.

Częścią wystawy będzie również "A Biographical Wardrobe", instalacja przygotowana przez Swinton wspólnie z historykiem mody i kuratorem Olivierem Saillardem. Znalazły się w niej ubrania z prywatnej kolekcji aktorki, kostiumy filmowe, stroje noszone przez nią podczas publicznych wydarzeń, a także rzeczy przekazywane w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Uzupełnieniem tej części będą fotografie Tima Walkera wykonane w rodzinnym domu Swinton w Szkocji.

Wystawa przypomni także jeden z najbardziej znanych performance'ów aktorki – "The Maybe". W 1995 roku w londyńskiej Serpentine Gallery Swinton spała w szklanej gablocie, sama stając się żywym muzealnym eksponatem. Performance był później prezentowany również w Rzymie i nowojorskim Museum of Modern Art.

– Szczególnie cieszę się, że wystawa trafia do Polski – kraju o niezwykłej historii kina i twórczej odwagi, którego kultura od pokoleń inspiruje artystów na całym świecie. Mam nadzieję, że także tutaj "Ongoing" stanie się punktem wyjścia do kolejnych rozmów i nowych spotkań – mówi Swinton.

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Kiedy wystawa "Tilda Swinton – Ongoing" w Polsce?

Organizatorem warszawskiej odsłony "Ongoing" jest Malta Festival (w tym roku zachwyciła na nim Magdalena Cielecka, która przez 24 godziny nie schodziła ze sceny), a partnerem Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. To nie pierwsza współpraca Swinton ze słynnym festiwalem – w 2025 roku w Poznaniu Swinton i Olivier Saillard zaprezentowali performance "Embodying Pasolini", wykorzystujący oryginalne kostiumy z filmów Piera Paola Pasoliniego.

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