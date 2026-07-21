Taniec Smoków wchodzi w najkrwawszą fazę Fot. Kadr z "Rodu smoka"

Piąty odcinek 3. sezonu "Rodu smoka" wyraźnie ustawia pionki przed kolejnymi wielkimi starciami Tańca Smoków. Finałowe epizody mogą przynieść co najmniej dwie bitwy z "Ognia i krwi" George'a R.R. Martina: pod Tumbleton oraz Bal Rzeźnika. Tyle że serial już tak mocno pozmieniał książkową chronologię, że nawet fani książki nie mogą być pewni, co dokładnie zobaczą na ekranie.

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Jednym z najważniejszych miejsc na mapie trzeciego sezonu "Rodu smoka" stało się Tumbleton. Ormund Hightower, który chce posadzić na tronie Daerona Targaryena, najmłodszego syna Alicent i króla Viserysa, uczynił z miasta swoją bazę wojskową, a większość lądowych sił Zielonych i Czarnych zmierza właśnie w jego kierunku. Rhaenyra wysłała tam również Hugh Hammera i smoka Vermithora, którzy mają mieć oko na wojska nieobliczalnego Ormunda. Wszystko wskazuje więc na to, że zbliża się bitwa (a właściwie bitwy) pod Tumbleton.

Piąty odcinek "Rodu smoka" przygotowuje grunt również pod inne słynne starcie z "Ognia i krwi" George'a R.R. Martina. Criston Cole i Gwayne Hightower wraz z armią Zielonych opuszczają Harrenhal i ruszają na południe, aby połączyć swoje siły z armią Ormunda. Marsz szybko zamienia się jednak w koszmar. Osłabieni, pozbawieni zapasów żołnierze przemierzają spustoszone Dorzecze, gdzie są nękani przez przeciwników. Ich dalsza droga może prowadzić prosto do krwawej bitwy nazywanej Balem Rzeźnika (Butcher's Ball).

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Uwaga! W dalszej części tekstu znajdują się duże spoilery z książki "Ogień i krew". które mogą zdradzać wydarzenia z kolejnych odcinków "Rodu smoka".

Bitwa pod Tumbleton to jedno z najważniejszych stać Tańca Smoków

Czytelnicy "Ognia i krwi" wiedzą, że z Tumbleton związane są tak dwa wielkie starcia. Pierwsza bitwa zapisała się w historii Westeros przede wszystkim za sprawą zdrady Hugha Hammera i Ulfa White'a. Smoczy jeźdźcy, którzy wcześniej walczyli dla Rhaenyry, przeszli na stronę Zielonych. Vermithor i Srebrnoskrzydła obrócili się przeciwko dotychczasowym sojusznikom, a samo Tumbleton zostało zdobyte i splądrowane przez ludzi Ormunda Hightowera, który zginął na samym początku bitwy. Armia Zielonych po jego śmierci popadła w chaos.

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Jak dobrze znasz bohaterów "Rodu smoka"?

Quiz 1 / 15 Na początek coś prostego. Jak nazywa się postać ze zdjęcia? Fot. kadr z "Rodu smoka" Alicent Hightower Rhaenyra Targaryen Rhaenys Velaryon

Serial już jednak wywrócił ten fragment historii Westeros do góry nogami. Tumbleton wcześniej wpadło w ręce ludzi Ormunda, co wydarzyło się poza ekranem, a sam Hightower wciąż żyje. Dlatego trudno zakładać, że zdrada Hugha i Ulfa, jeśli w ogóle do niej dojdzie, będzie wyglądała dokładnie tak samo jak w książce. Piąty odcinek wyraźnie stawia jednak Hugha Hammera i jego smoka Vermithora w samym centrum wydarzeń w Tumbleton, co raczej nie jest przypadkiem.

Jeszcze większy chaos w książce przyniosła druga bitwa pod Tumbleton. Czarni pod wodzą Addama Velaryona (który w serialu jest znany jako Addam z Hull, bo wciąż nie został uznany przez Rheanyrę jako prawowity syn Corlysa Velaryona) przeprowadzili wówczas niespodziewany atak na obóz przeciwnika. Starcie zakończyło się prawdziwą smoczą apokalipsą: w wir walki wciągnięte zostały Vermithor, Morski Dym i Tessarion, a wszystkie trzy smoki ostatecznie zginęły.

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Choć bitwa okazała się krwawa dla obu stron, pod względem strategicznym powstrzymała Zielonych. Śmierć ponieśli ważni uczestnicy wojny: Daeron Targaryen, Hugh Hammer oraz sam Addam Velaryon. Spośród smoczych jeźdźców tę nocną rzeź przeżył jedynie Ulf Biały, a z jego smoczycą Srebrnoskrzydłą również nic się nie stało. W efekcie siły sojuszników Aegona Targaryena poniosły ogromne straty i przestały stanowić poważne zagrożenie dla Królewskiej Przystani.

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Bal Rzeźnika może przesądzić o losie Cristona Cole'a

Kolejne starcie, które czeka nas w trzecim sezonie "Rodu smoka", to wspomniany Butcher's Ball, który w książce ostatecznie przypieczętował los Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej. To jedna z najbardziej bezwzględnych bitew całego Tańca Smoków.

Wymęczone siły Cristona Cole'a wpadają w pułapkę zastawioną przez znacznie liczniejsze siły Rhaenyry. Wiedząc, że znalazł się w beznadziejnej sytuacji, Criston próbuje ocalić swoich ludzi. Gdy jego propozycja zostaje odrzucona, chce przynajmniej zginąć jak rycerz i proponuje wrogim dowódcom pojedynki. Ci nie zamierzają jednak dawać mu szansy na heroiczną śmierć. Cole zostaje zabity przez łuczników, a po jego śmierci rozpoczyna się bezlitosna masakra jego armii. To właśnie skala rzezi sprawia, że starcie przechodzi do historii jako Bal Rzeźnika.

Tyle że również tutaj "Ród smoka" może zaskoczyć czytelników książki. Najlepszym dowodem jest Gwayne Hightower, który w serialu wciąż żyje. W "Ogniu i krwi" brat Alicent zginął znacznie wcześniej, podczas przejęcia Królewskiej Przystani przez Rhaenyrę. Twórcy pozostawili go jednak przy życiu, co oznacza, że będzie uczestnikiem masakry. Jego obecność może znacząco zmienić przebieg Butcher's Ball, a być może także los samego Cristona.

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