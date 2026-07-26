Współczesna literatura lubi retellingi greckich mitów Fot. Kadr z "Troi"

"Odyseja" Christophera Nolana podbija kina i przypomina, że historie sprzed tysięcy lat wcale się nie starzeją. Jeśli po seansie macie ochotę na jeszcze więcej greckich mitów w nowych wersjach, łapcie trzy książki, które biorą na tapet dobrze znanych bohaterów i pokazują ich z zupełnie innej strony.

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Greckie mity od tysięcy lat są opowiadane na nowo – historie o miłości, zemście, wojnie czy walce z przeznaczeniem wciąż pozostają zaskakująco aktualne. Współczesne retellingi, które uwielbiają czytelnicy, nie tylko przekładają antyczne opowieści na współczesny język. Oddają też głos marginalizowanym grupom i postaciom, które w oryginalnych mitach pozostawały na drugim planie, albo pokazują dobrze znane wydarzenia z zupełnie nowej perspektywy.

3 współczesne wersje greckich mitów. Najlepsze mitologiczne retellingi

Wybrałam trzy powieści, które zadowolą zarówno miłośników greckiej mitologii (choć może niekoniecznie purystów, bo mity i antyczne źródła mieszają się tu z fikcją) jak i tych, którzy dopiero chcą zanurzyć się w świecie bogów i herosów. Warto sięgnąć po nie po "Odysei" Christophera Nolana.

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1. Pieśń o Achillesie, Madeline Miller

Jeśli kochasz mitologię grecką i romanse, zakochasz się w "Pieśni o Achillesie", która jest nowym odczytaniem "Iliady" i zażyłej relacji Achillesa i Patroklosa. Homer przedstawia ich jako najbliższych towarzyszy, których łączy niezwykle silna więź. Relacja obu mężczyzn ma też ogromny wpływ na losy wojny trojańskiej.

Autor "Iliady" nie nazywa Achillesa i Patroklosa wprost kochankami (w filmowej "Troi" mówi się o "kuzynach"), ale już w starożytności ich relację interpretowano romantycznie. Tak przedstawiali ją m.in. Ajschylos i Platon. Tą drogą idzie również Miller, która w swojej urzekającej, zmysłowej i napisanej poetyckim językiem powieści opowiada o wielkiej miłości legendarnego herosa i nieśmiałego outsidera. Nad ich związkiem od początku kładzie się jednak cień przepowiedni dotyczącej losu Achillesa. Nawet najwięksi twardziele wyleją morze łez na finale.

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2. Kirke, Madeline Miller

Kolejna książka Madeline Miller to intymna biografia Kirke – jednej z najsłynniejszych czarodziejek antycznego świata, znanej przede wszystkim z "Odysei" Homera (w filmie Christophera Nolana mistrzowsko wciela się w nią Samantha Morton). Miller zdejmuje z niej łatkę potwornej wiedźmy zamieniającej ludzi w świnie i pokazuje ją jako wrażliwą, wyobcowaną córkę potężnego boga słońca Heliosa. Odrzucona przez rodzinę i skazana na wygnanie na wyspę Ajaja, Kirke odkrywa swoją moc i stawia czoła bogom oraz śmiertelnikom.

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Miller tworzy uniwersalną i feministyczną opowieść o samotności, poszukiwaniu własnej tożsamości, inności i niezależności. To nie jest zwykła baśń o czarach, ale emocjonalny i zniuansowany portret kobiety, która musi odnaleźć własny głos w świecie rządzonym przez kapryśnych bogów i wpływowych mężczyzn. Przepiękna powieść, którą amerykańska pisarka udowodniła, że jest mistrzynią mitologicznych retellingów.

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3. Tysiąc okrętów, Natalie Haynes

Jeśli myślisz, że o wojnie trojańskiej powiedziano już wszystko, "Tysiąc okrętów" udowodni ci, jak bardzo się mylisz. Powieść Natalie Haynes to wielogłosowa opowieść, która Achillesa, Odyseusza i Agamemnona odsuwa na dalszy plan. Autorka skupia się na kobietach – Trojankach patrzących na upadek swojego miasta, żonach latami czekających na powrót mężów, królowych, niewolnicach, wdowach i boginiach.