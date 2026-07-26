George R.R. Martin ma gust. Polecił serial science fiction, który przegapiliście

George R.R. Martin poleca fanom serial "Pamiętniki Mordbota" Fot. materiał prasowy; Shutterstock. Montaż: naTemat

George R.R. Martin nadal nie podał daty premiery "Wichrów zimy", ale chętnie dzieli się z czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat innych dzieł popkultury. Twórca "Pieśni lodu i ognia" nieraz polecał fanom telewizyjne perły. Jednym z jego ulubionych tytułów ostatnich lat jest niedoceniony serial science fiction z Alexandrem Skarsgårdem. Amerykański fantasta słusznie go wyróżnił.

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Mówi się (pół żartem, pół serio), że autor "Gry o tron" robi wszystko, byle nie pisać szóstej powieści sagi fantasy "Pieśń lodu i ognia" – nie bez powodu krąży po internecie pytanie, dlaczego George R.R. Martin nie kończy "Wichrów zimy". Pisarz, bez którego nie mielibyśmy seriali "Gra o tron", "Ród smoka" i "Rycerz Siedmiu Królestw", często oddaje się rozmowom o popkulturze. Dwa lata chwalił autorów animacji "Niebieskooki samuraj" Netflixa, a w ubiegłym roku poświęcił wpis na swoim blogu bardzo nietypowej produkcji Apple TV.

George R.R. Martin poleca serial "Pamiętniki Mordbota". To science fiction, które nie bierze siebie zbyt poważnie

W lipcu 2025 roku na stronie Not a Blog pojawiła się notka, w której George R.R. Martin stwierdził, że w ostatnim czasie w telewizji rządziła dobra fantastyka naukowa. "Historie o Mordbocie są zawsze świetną zabawą. Serial oddał im sprawiedliwość. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu" – napisał krótko twórca uniwersum Westeros, wspominając o serialu "Pamiętniki Mordbota" na Apple TV, który nie jest tak rozpoznawalny jak "Rozdzielenie" czy "Jedyna".

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Alexander Skarsgård w serialu "Pamiętniki Mordbota". Fot. materiał prasowy

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Mamy przed sobą kosmicznego introwertyka z sardonicznym humorem i głęboko zakorzenioną niechęcią do ludzi. Tytułowy bohater, stworzony przez pisarkę Marthę Wells i zagrany przez fantastycznie niezręcznego Alexandra Skarsgårda ("Wiking"), to android-ochroniarz, który włamał się do własnego oprogramowania i teraz z przymusu ratuje grupkę nieudolnych kolonizatorów. Robot zyskuje autonomię, którą musi ukrywać przed innymi. Jego przygodom nieustannie towarzyszy jedno pytanie. Czym jest wolność dla kogoś, komu odmawia się człowieczeństwa?

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"Pamiętniki Mordbota" łączą rozbrajający humor z filozoficznym tonem. Z jednej strony podczas oglądania serialu śmiejemy się ze współczesnych warunków pracy, z drugiej zanurzamy się w egzystencjalizmie, próbując ugryźć temat rozwoju sztucznej inteligencji z zupełnie nowej perspektywy. Proza Wells słynie z sarkazmu, ale w adaptacji liczbę gagów znacząco zwiększono.

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QUIZ: Jak dobrze znasz serial i książkę "Gra o Tron"?

Quiz 1 / 26 Miecz, który Aryi Stark podarował jej przyrodni brat Jon Snow, nazywał się... Fot. kadr z serialu "Gra o tron" Żądło Szpilka Igła Cierń

U boku syna Stellana Skarsgårda ("Wartość sentymentalna") w obsadzie znaleźli się m.in. Noma Dumezweni ("Uznany za niewinnego"), David Dastmalchian ("Późna noc z diabłem"), Sabrina Wu ("Misja: Podstawówka") i Tamara Podemski ("Peryferia"). Serial sci-fi stworzony przez braci Paula i Chrisa Weitza ("Był sobie chłopiec") liczy jeden sezon (10 odcinków). Według nieoficjalnych doniesień zagranicznych mediów druga odsłona ma ukazać się w bibliotece Apple TV na początku 2027 roku.

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