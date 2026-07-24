Dokument z serialem Hiddlestonem przygląda się katastrofie w Pompejach Fot. materiały prasowe

Nie wiem, co dokładnie Tom Hiddleston ma wspólnego z Pompejami, ale wiem jedno: od tego serialu dokumentalnego raczej szybko nie odejdę. Loki z Marvela zabiera nas prawie dwa tysiące lat wstecz, by przyjrzeć się ostatnim godzinom miasta przed wybuchem Wezuwiusza. "Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" są już dostępne na Disney+, a wkrótce będzie można zobaczyć je również w telewizji. Jeśli dokument o Pompejach brzmi dla was jak nudna lekcja historii, możecie się nieźle zdziwić.

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Pompeje są dziś symbolem jednej z najwiekszych i najsłynniejszych katastrof w historii. W 79 roku n.e. położone u stóp Wezuwiusza rzymskie miasto zostało zniszczone przez potężną erupcję wulkanu. Według historyków zginąć mogło nawet 2000 osób. Popiół i materiał wulkaniczny pogrzebały budynki, ulice i mieszkańców, a samo miasto na całe stulecia praktycznie zniknęło z mapy. Dziś to stanowisko archeologiczne jest jednym z najchętniej odwiedzanych muzeów na wolnym powietrzu na świecie.

Niesamowity stan zachowania Pompejów sprawił, że archeolodzy mogą dziś odtwarzać nie tylko wygląd starożytnego miasta, ale również codzienność żyjących w nim ludzi. Kolejne odkrycia pozwalają dowiedzieć się coraz więcej o tym, kim byli, czym się zajmowali i co robili w ostatnich godzinach przed katastrofą.

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Na tych ostatnich godzinach skupia się nowa produkcja National Geographic. Twórcy dokumentu "Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" próbują odpowiedzieć na pytania, które nurtują do dziś: jak naprawdę wyglądał dzień wybuchu Wezuwiusza? Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadchodzącego zagrożenia? I przede wszystkim – czy mogli uciec?

Tom Hiddleston zabiera nas do Pompejów sprzed dwóch tysięcy lat

Jak wynika z zapowiedzi National Geographic, "Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem" to trzyczęściowy serial dokumentalno-fabularny, który łączy najnowsze odkrycia archeologiczne i wiedzę ekspertów z widowiskowymi rekonstrukcjami. Dzięki nim widzowie mają poczuć się tak, jakby rzeczywiście znaleźli się na ulicach starożytnego miasta tuż przed przebudzeniem Wezuwiusza, obiecują twórcy.

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Prowadzącym serii jest Tom Hiddleston, laureat Złotego Globu za "Nocnego recepcjonisty" i oczywiście Loki z filmów oraz serialu Marvela (co ciekawe, bóg podstępu odwiedził Pompeje w pierwszym sezonie!). Aktor wraz z zespołem archeologów, historyków i geologów przygląda się historiom mieszkańców Pompejów i temu, co najnowsze odkrycia ekspertów mówią nam o ich ostatnich chwilach.

W rekonstrukcjach śledzimy losy kilku postaci, których historie udało się odtworzyć na podstawie odkryć archeologicznych. Jest wśród nich młody uczeń rzemieślnika, wpływowa przedsiębiorczyni oraz tajemniczy gwardzista pretorianów.

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– Starożytny świat fascynuje mnie, odkąd pamiętam. Wizyta w Pompejach sprawia, że dystans dwóch tysięcy lat nagle się zaciera, a przeszłość staje się niezwykle namacalna i bliska. Pompeje najczęściej pamiętamy ze względu na ich tragiczny koniec, ale przyglądając się bliżej życiu mieszkańców, ich wyborom i ostatnim chwilom przed katastrofą, możemy odkryć niezwykle poruszające ludzkie historie – mówi Tom Hiddleston.

Co ciekawe, z serialu National Geographic wynika, że wielu mieszkańców Pompejów, tętniącego życiem miasta, wcale nie było z góry skazanych na śmierć. Część z nich miała szansę uciec, a o ich losie mogły przesądzić decyzje podejmowane w kolejnych godzinach po erupcji Wezuwiusza.

"Pompeje: podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem". Gdzie oglądać?