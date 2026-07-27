Netflix będzie wypłacał artystom tantiemy z internetu Fot. Netflix

To ważny dzień dla polskich filmowców. Netflix podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – ZAPA, dzięki któremu twórcy będą wreszcie dostawać pieniądze za to, że ich filmy i seriale są oglądane na platformie. Chodzi o tzw. tantiemy z internetu. Tym samym kończy się jeden z najgłośniejszych sporów ostatnich lat w polskiej branży filmowej.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jeszcze do niedawna polskie przepisy kompletnie nie nadążały za tym, jak dziś oglądamy filmy i seriale. Reżyserzy, scenarzyści czy aktorzy dostawali tantiemy za emisje w telewizji albo pokazy w kinach, ale jeśli ich produkcja biła rekordy popularności na Netfliksie, nie dostawali z tego ani złotówki. To od lat oburzało środowisko filmowe – całkowicie zrozumiale.

Przełom nastąpił w sierpniu 2024 roku. Wtedy weszła w życie nowelizacja prawa autorskiego, która wprowadziła tzw. tantiemy z internetu. Same przepisy nie załatwiły jednak sprawy – potrzebne były jeszcze porozumienia z platformami streamingowymi. Negocjacje z gigantem streamingu trwały wiele miesięcy.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Zaraz się okaże, ile hitów Netfliksa znasz. Sprawdź, czy zgadniesz filmy i seriale po jednym zdjęciu

Quiz 1 / 20 Jak nazywa się ten serial z Jenną Ortegą? Fot. materiał prasowy Nevermore Rodzina Addamsów Wednesday

Co zmienia umowa SFP-ZAPA z Netflixem? Twórcy dostaną w końcu tantiemy za oglądane filmy i seriale

"W wyniku negocjacji SFP-ZAPA oraz Netflix zawarły porozumienie dotyczące uregulowania wypłat wynagrodzenia za eksploatację utworów audiowizualnych w serwisie Netflix w Polsce" – poinformowało w poniedziałek Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych.

Co to oznacza w praktyce? Najprościej: mówiąc: pieniądze w końcu zaczną płynąć do artystów. Netflix będzie przekazywał środki do SFP-ZAPA, a organizacja rozdzieli je pomiędzy uprawnionych twórców. Umowa obejmuje okres od września 2024 roku, czyli od momentu wejścia w życie nowych przepisów, do końca 2026 roku. Pierwsze wypłaty mają trafić do filmowców jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Nie wiadomo natomiast, o jakich kwotach mowa. Szczegóły finansowe pozostają tajemnicą handlową.

Jak podkreśla dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek: "Porozumienie to jest efektem wieloletnich działań SFP-ZAPA na rzecz wprowadzenia ustawowego prawa do wynagrodzenia za eksploatację filmów i seriali w streamingu. Jego zawarcie pokazuje także, że możliwe jest wypracowanie rozwiązań pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a globalnymi serwisami VOD, zapewniających skuteczne wykonywanie praw twórców".

– Choć w procesie legislacyjnym różniliśmy się wielu kwestiach, po wejściu w życie nowych przepisów Netflix niezwłocznie przystąpił do negocjacji i po miesiącach intensywnych rozmów osiągnęliśmy porozumienie, które tworzy podstawy dalszej współpracy. Cieszę się, że Netflix dołączył do grona partnerów SFP-ZAPA regulujących tantiemy na rzecz chronionych przez nas twórców – dodał.

REKLAMA

Z kolei Netflix przekonuje, że "adekwatne i sprawiedliwe wynagradzanie twórców i artystów" od zawsze było dla niego "sprawą kluczową".

Dalsza część artykułu poniżej.

– Od ponad 10 lat inwestujemy w polską kulturę i rynek audiowizualny. Oferowaliśmy, oferujemy i dalej będziemy oferować jak najlepsze warunki do realizacji kreatywnych wizji polskich twórców filmów i seriali, bo dzięki temu na ekrany mogą trafiać dziesiątki nowych, porywających historii. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu SFP-ZAPA już wkrótce wypłaci dodatkowe wynagrodzenia twórcom produkcji dostępnych w serwisie Netflix – mówił Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy platformy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego to takie ważne? Bo Polska dogoniła Europę

To koniec sytuacji, w której polscy twórcy byli traktowani gorzej niż ich koledzy z wielu innych krajów Europy. Dziś ogromna część widzów ogląda filmy i seriale właśnie na platformach streamingowych, więc trudno było uzasadnić, dlaczego autorzy tych produkcji nie dostawali z tego żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

To także sygnał, że streaming przestał być dodatkiem do telewizji – stał się jej następcą. Skoro platformy zarabiają krocie na popularnych filmach i serialach, oczywiste wydaje się, że część tych pieniędzy trafia również do ludzi, którzy je stworzyli.

REKLAMA