Filmy błyskawicznie znikają dziś z kin i trafiają na VOD Fot. Unsplash / montaż: naTemat

Jeszcze kilka lat temu filmy zostawały na kinowym afiszu przez okrągłe 90 dni, zanim trafiły na VOD. Dziś tego okna praktycznie nie ma – hollywoodzkie nowości lądują w streamingu już po 30-45 dniach od premiery, a niektóre po zaledwie 17. Za tą błyskawiczną migracją stoi kilka konkretnych powodów, o których wytwórnie wolą głośno nie mówić.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Współczesny przemysł filmowy przechodzi najbardziej radykalną transformację w swojej historii, a najbardziej widocznym jej objawem jest błyskawiczne znikanie filmów z kin. Jeszcze kilka lat temu obowiązywała żelazna zasada – tradycyjne, trzymiesięczne okienko wynosiło dokładnie 90 dni. Dziś to już przeszłość.

Hollywoodzkie nowości lądują na platformach streamingowych i w serwisach VOD zaledwie od 30 do 45 dni po premierze na dużym ekranie. W skrajnych przypadkach mniej dochodowych tytułów czas ten kurczy się do... 17 dni, co jeszcze dekadę temu uznano by za biznesowe harakiri.

REKLAMA

Filmy błyskawicznie trafiają na mały ekran. Wolimy oglądać w domu, a wytwórnie zarabiają więcej

Co się stało? Przede wszystkim pandemia, w której zamknięte kina zmusiły wielkie wytwórnie do spojrzenia w kierunku dystrybucji internetowej. Po powrocie do normalności okazało się, że nawyki widzów bezpowrotnie się zmieniły – woleli oglądać filmy na własnej kanapie. Studia filmowe odkryły zupełnie nowy model biznesowy, który okazał się żyłą złota.

Kluczowym czynnikiem stała się ekonomia marketingu. Promocja nowoczesnego blockbustera kosztuje dziś średnio od 150 do nawet 200 milionów dolarów. Skrócenie czasu oczekiwania pozwala przenieść widza z kina przed telewizor na fali tej samej, wciąż trwającej kampanii reklamowej i gorących dyskusji w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Kolejnym powodem tak szybkiej migracji filmów do sieci są czyste kalkulacje finansowe związane z podziałem zysków. W tradycyjnym kinie dystrybutor musi oddać właścicielom sal około 50 proc. przychodów ze sprzedaży biletów. Tymczasem w przypadku płatnego, domowego wypożyczenia w modelu Premium VOD, studio filmowe zachowuje dla siebie nawet do 80 proc. wpływów. Czyli wytwórnie zarabiają nawet 30 procent więcej.

Dodatkowo statystyki rynkowe bezwzględnie pokazują, że ponad 85 proc. wszystkich przychodów z biletów film generuje w ciągu pierwszych trzech tygodni wyświetlania. Potem frekwencja drastycznie spada i dalsze utrzymywanie produkcji na wielkich ekranach po prostu traci sens – przynajmniej ten ekonomiczny.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Zgadniesz kultowy film po jednym kadrze?

Quiz Twój wynik to 0 / 0 Spróbuj jeszcze raz Pokaż odpowiedzi

Od reguły są wyjątki. "Project Hail Mary" triumfował

Nowa strategia sprawiła, że pomiędzy wytwórniami, kinami oraz samymi twórcami mocno zaiskrzyło. Nowe zasady uderzyły też w kieszenie gwiazd Hollywood, które miały w kontraktach zapisane wysokie bonusy procentowe od zysków z kas kinowych.

Gdy w 2021 roku Disney wypuścił film "Czarna Wdowa" równolegle w streamingu, Scarlett Johansson złożyła pozew o wielomilionowe odszkodowanie. Ostatecznie spór zakończył się ugodą pozasądową opiewającą na około 40 milionów dolarów. Obecnie studia muszą rekompensować straty gwiazdom, wypłacając znacznie większe gwarantowane kwoty z góry.

Od sztywnego okienka zdarzają się jednak spektakularne wyjątki, gdy film staje się fenomenem kinowym. Przykład z ostatnich miesięcy? "Projekt Hail Mary", widowisko science-fiction, które zarobiło na świecie oszałamiające 684 miliony dolarów. Ponieważ bilety przez całe tygodnie sprzedawały się jak świeże bułeczki, studio Amazon MGM podjęło rzadką decyzję o oficjalnym opóźnieniu premiery streamingowej i wydłużeniu kinowego okna do pełnych 90 dni.

Podobny los spotkał niezależny horror "Obsesja" Curry'ego Barkera. Niskobudżetowy hit zarobił ponad 440 milionów dolarów, a ponieważ z tygodnia na tydzień przyciągał do kin coraz więcej ludzi, dystrybutor Focus Features w ostatniej chwili całkowicie wycofał zaplanowaną czerwcową premierę cyfrową. Produkcja dostała dodatkowy czas, aby maksymalnie zarobić na wielkim ekranie.

REKLAMA

Polska nie odstaje

Wszystkie te globalne reguły gry wchodzą w życie również w Polsce, gdzie zagraniczne nowości lądują w serwisach streamingowych równolegle z premierami na świecie.

Polscy dystrybutorzy rodzimych filmów starają się wprawdzie walczyć o dłuższe okno kinowe, ale udaje się to wyłącznie w przypadku gigantycznych hitów. Mniejsze krajowe komedie, dramaty czy filmy obyczajowe, jeśli nie przyciągną tłumów w pierwsze dni wyświetlania, błyskawicznie zasilają biblioteki platform internetowych. W ten sposób polski rynek VOD generuje miliony złotych zysków rocznie, szybko rekompensując kinowe porażki.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Dla polskiego widza, dla którego wyjście do kina stało się w ostatnich latach ogromnym wydatkiem, a wręcz luksusem, model domowych wypożyczalń okazał się wybawieniem.

Ceny biletów normalnych w Polsce wahają się obecnie w granicach od 20 do nawet 45 złotych, a gdy doliczy się do tego zestaw z popcornem za kolejne 35-50 złotych, czteroosobowa rodzina musi wydać na jeden seans blisko 200 złotych. Rodzime multipleksy musiały walczyć o publiczność, dlatego zaczęły masowo inwestować w luksus i nowoczesną technologię premium, taką jak sale z rozkładanymi fotelami czy zaawansowane nagłośnienie.

REKLAMA

Kina umierają? Wcale nie

Czy czeka nas upadek kin? Choć prognozy bywały dramatyczne, rzeczywistość pokazuje, że kina wcale nie umierają – po prostu zmienia się ich funkcja. Pójście do kin to dziś wyjątkowe wydarzenie i unikalne doświadczenie.

Choć frekwencja w polskich kinach w pierwszym półroczu 2026 roku zanotowała lekki spadek do poziomu 22,22 miliona sprzedanych biletów (czyli o około 3-4 proc. mniej niż rok wcześniej), to ogólne przychody branży w skali całego roku wciąż szacuje się na ponad 1,25 miliarda złotych. Widzowie wrócili do kin, a przemysł filmowy wszedł w fazę symbiozy, w której streaming i wielki ekran przestały ze sobą walczyć, a zaczęły się uzupełniać.

REKLAMA

Główną ofiarą tych zmian są tak zwane "małe" i "średnie" filmy. Widzowie uznali, że na mniej widowiskowe produkcje mogą bez problemu poczekać miesiąc w domu. Wielkie ekrany zostały zdominowane przez blockbustery, popkulturowe fenomeny oraz technologiczne spektakle, które wymagają potężnego nagłośnienia i gigantycznego obrazu.

Wytwórnie zrozumiały, że film, który najpierw był głośno reklamowany i grany w kinach, zyskuje prestiż i status wydarzenia. Gdy taki tytuł trafia później do sieci, jego oglądalność i zyski z wypożyczeń są wielokrotnie wyższe niż w przypadku produkcji, które stworzono wyłącznie z myślą o streamingu.

REKLAMA

Co ciekawe, w tej nowej rzeczywistości znakomicie odnalazły się małe, lokalne kina studyjne, które przeżywają obecnie swój prawdziwy renesans. Paradoks? Niekoniecznie.