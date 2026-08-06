3 seriale PRL-u, dzięki którym powrócą wspomnienia z dzieciństwa (LISTA) Fot. materiały prasowe / TVP

Często rozmawiam z rodzicami o polskich serialach z dawnych lat. Pamiętam, jak w dzieciństwie siedziałam z nimi przed telewizorem i oglądałam "Stawiam na Tolka Banana", "Wojnę domową" oraz "Czterech pancernych i psa". Czasem w rozmowach padały tytuły, o których albo nie miałam pojęcia, albo zapomniałam. Ostatnio mama z tatą polecili mi trzy seriale PRL-u, które są kultowe, ale nie aż tak jak "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatek".

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Seriale z czasów PRL-u cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza u Polaków z pokolenia, które się na nich wychowało. Zapomnijcie na chwilę o "07 zgłoś się", "Stawce większej niż życie", a nawet o "Podróży za jeden uśmiech". Seans tych trzech telewizyjnych hitów będzie jak podróż wehikułem czasu. Niektórym pewnie łza się w oku zakręci.

3 zapomniane seriale PRL-u, które polecili mi rodzice

1. Daleko od szosy (1976)

Krzysztof Stroiński i Sławomira Łozińska w serialu "Daleko od szosy". Fot. materiał prasowy

"Daleko od szosy" opowiada o młodym chłopaku ze wsi, Leszku Góreckim, który pragnie wieść inne życie niż jego rodzina. Ambitny młodzieniec najpierw wyrusza na Śląsk, by tam zająć się pracą fizyczną i zarobić pieniądze potrzebne mu na kurs prawa jazdy. Bohater marzy o zostaniu kierowcą. Bronka, dziewczyna z sąsiedniej wsi i pierwsza miłość Leszka, odchodzi w zapomnienie, gdy jej ukochany wyjeżdża do Łodzi, gdzie poznaje Anię Popławską, studentkę biologii z wielkiego miasta.

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Serial w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego w sposób przystępny pokazuje realia tamtych czasów, traktując o awansie społecznym oraz różnicach kulturowych (kontraście między mentalnością ludzi ze wsi a ludzi z miasta). Oglądając "Daleko od szosy", obserwujemy, jak Leszek, mając "chłopską mądrością", odnajduje się w środowisku wielkomiejskich inteligentów.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Krzysztof Stroiński ("Rysa "), Sławomira Łozińska ("Cwał"), Irena Szewczyk ("Przygoda z piosenką") oraz Jan Machulski ("Ostatni dzień lata").

Gdzie obejrzeć? TVP VOD (za darmo)

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2. Wakacje z duchami (1970 - 1971)

Henryk Gołębiewski, Roman Mosior i Edward Dymek w serialu "Wakacje z duchami". Fot. materiał prasowy

"Wakacje z duchami" to krótki, czarno-biały serial przygodowy, będący adaptacją powieści Adama Bahdaja, który zabiera widza na nostalgiczną przejażdżkę. Ujęte w kamerze Stanisława Lotha wakacje trójki chłopców z Warszawy wywołują tęsknotę za beztroskimi latami młodości, kiedy rodziły się wielkie przyjaźnie (podobnie jak 7 filmów o wakacyjnej przyjaźni, które rozczulają dziś milenialsów).

QUIZ: Czy rozpoznasz kadr z kultowych seriali PRL?

Quiz 1 / 15 Na początek coś prostego: z jakiego serialu pochodzi ten kadr? "Stawka większa niż życie" "07 zgłoś się" "Czterej pancerni i pies"

"Pikador", "Mandaryn" i "Perełka" – w trakcie pobytu w leśniczówce należącej do ciotki ostatniego z chłopców – postanawiają pobawić się w detektywów. W okolicznym zamku dzieją się dziwne rzeczy, a dzieci – jak to dzieci – nie boją się wyzwań. Razem z dziewczynką o pseudonimie "Dziewiątka" rozwiązują zagadki, pakując się raz w mniejsze, raz większe kłopoty.

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W kultowym hicie, który kręcono m.in. w Zamku Dunajec w Niedzicy, wystąpili: Henryk Gołębiewski ("Podróż za jeden uśmiech"), Roman Mosior ("Motyle"), Edward Dymek ("Abel, twój brat") i Joanna Duchnowska ("Baryton").

Gdzie obejrzeć? TV

3. Barbara i Jan (1964 - 1965)

Jan Kobuszewski i Janina Traczykówna w serialu "Barbara i Jan". Fot. materiał prasowy

To pierwszy polski serial telewizyjny. Monochromatyczna komedia sensacyjna "Barbara i Jan" wrzuca w sam środek fabuły początkującą dziennikarkę warszawskiej gazety "Echo", która szuka tematów do swoich artykułów i reportaży. W każdym odcinku Barbara Raczyk i fotoreporter Jan Buszewski zajmują się sprawami oszustw i przy okazji sami – od czasu do czasu – wpadają w tarapaty.

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Serial nakręcony przez Jerzego Ziarnika i Hieronima Przybyła zyskał status dzieła kultowego, ponieważ wywołał efekt "wow" u rodzimych telewidzów. Dotąd ten format telewizyjny był dla Polaków czymś obcym. Epizodyczna struktura zrobiła na nich duże wrażenie.

W rolach głównych obsadzono Janinę Traczykównę ("Noce i dnie") oraz Jana Kobuszewskiego ("Brunet wieczorową porą"). Na małym ekranie mogliśmy też ujrzeć m.in. Zofię Merle ("Rzeczpospolita babska"), Wojciecha Pokorę ("Poszukiwany, poszukiwana"), Teresę Lipowską ("M jak miłość") i Mieczysława Pawlikowskiego ("Przygody pana Michała").

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