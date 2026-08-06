3 zapomniane seriale PRL-u, które polecili mi rodzice. Wrócą wspomnienia z dzieciństwa
3 seriale PRL-u, dzięki którym powrócą wspomnienia z dzieciństwa (LISTA) Fot. materiały prasowe / TVP

Często rozmawiam z rodzicami o polskich serialach z dawnych lat. Pamiętam, jak w dzieciństwie siedziałam z nimi przed telewizorem i oglądałam "Stawiam na Tolka Banana", "Wojnę domową" oraz "Czterech pancernych i psa". Czasem w rozmowach padały tytuły, o których albo nie miałam pojęcia, albo zapomniałam. Ostatnio mama z tatą polecili mi trzy seriale PRL-u, które są kultowe, ale nie aż tak jak "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatek".

Ustaw Rozrywka naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Seriale z czasów PRL-u cieszą się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza u Polaków z pokolenia, które się na nich wychowało. Zapomnijcie na chwilę o "07 zgłoś się", "Stawce większej niż życie", a nawet o "Podróży za jeden uśmiech". Seans tych trzech telewizyjnych hitów będzie jak podróż wehikułem czasu. Niektórym pewnie łza się w oku zakręci.

3 zapomniane seriale PRL-u, które polecili mi rodzice

1. Daleko od szosy (1976)

Krzysztof Stroiński i Sławomira Łozińska w serialu "Daleko od szosy"
Krzysztof Stroiński i Sławomira Łozińska w serialu "Daleko od szosy". Fot. materiał prasowy

"Daleko od szosy" opowiada o młodym chłopaku ze wsi, Leszku Góreckim, który pragnie wieść inne życie niż jego rodzina. Ambitny młodzieniec najpierw wyrusza na Śląsk, by tam zająć się pracą fizyczną i zarobić pieniądze potrzebne mu na kurs prawa jazdy. Bohater marzy o zostaniu kierowcą. Bronka, dziewczyna z sąsiedniej wsi i pierwsza miłość Leszka, odchodzi w zapomnienie, gdy jej ukochany wyjeżdża do Łodzi, gdzie poznaje Anię Popławską, studentkę biologii z wielkiego miasta.

Serial w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego w sposób przystępny pokazuje realia tamtych czasów, traktując o awansie społecznym oraz różnicach kulturowych (kontraście między mentalnością ludzi ze wsi a ludzi z miasta). Oglądając "Daleko od szosy", obserwujemy, jak Leszek, mając "chłopską mądrością", odnajduje się w środowisku wielkomiejskich inteligentów.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Krzysztof Stroiński ("Rysa "), Sławomira Łozińska ("Cwał"), Irena Szewczyk ("Przygoda z piosenką") oraz Jan Machulski ("Ostatni dzień lata").

  • Gdzie obejrzeć? TVP VOD (za darmo)

    • 2. Wakacje z duchami (1970 - 1971)

    Henryk Gołębiewski, Roman Mosior i Edward Dymek w serialu "Wakacje z duchami"
    Henryk Gołębiewski, Roman Mosior i Edward Dymek w serialu "Wakacje z duchami". Fot. materiał prasowy

    "Wakacje z duchami" to krótki, czarno-biały serial przygodowy, będący adaptacją powieści Adama Bahdaja, który zabiera widza na nostalgiczną przejażdżkę. Ujęte w kamerze Stanisława Lotha wakacje trójki chłopców z Warszawy wywołują tęsknotę za beztroskimi latami młodości, kiedy rodziły się wielkie przyjaźnie (podobnie jak 7 filmów o wakacyjnej przyjaźni, które rozczulają dziś milenialsów).

    QUIZ: Czy rozpoznasz kadr z kultowych seriali PRL?

    logo
    Quiz

    1 / 15 Na początek coś prostego: z jakiego serialu pochodzi ten kadr?

    "Pikador", "Mandaryn" i "Perełka" – w trakcie pobytu w leśniczówce należącej do ciotki ostatniego z chłopców – postanawiają pobawić się w detektywów. W okolicznym zamku dzieją się dziwne rzeczy, a dzieci – jak to dzieci – nie boją się wyzwań. Razem z dziewczynką o pseudonimie "Dziewiątka" rozwiązują zagadki, pakując się raz w mniejsze, raz większe kłopoty.

    W kultowym hicie, który kręcono m.in. w Zamku Dunajec w Niedzicy, wystąpili: Henryk Gołębiewski ("Podróż za jeden uśmiech"), Roman Mosior ("Motyle"), Edward Dymek ("Abel, twój brat") i Joanna Duchnowska ("Baryton").

  • Gdzie obejrzeć? TV

    • 3. Barbara i Jan (1964 - 1965)

    Jan Kobuszewski i Janina Traczykówna w serialu "Barbara i Jan"
    Jan Kobuszewski i Janina Traczykówna w serialu "Barbara i Jan". Fot. materiał prasowy

    To pierwszy polski serial telewizyjny. Monochromatyczna komedia sensacyjna "Barbara i Jan" wrzuca w sam środek fabuły początkującą dziennikarkę warszawskiej gazety "Echo", która szuka tematów do swoich artykułów i reportaży. W każdym odcinku Barbara Raczyk i fotoreporter Jan Buszewski zajmują się sprawami oszustw i przy okazji sami – od czasu do czasu – wpadają w tarapaty.

    Dalsza część artykułu poniżej.

    Zobacz także

    Rodzice wychowali się na tym polskim serialu. Dziś rozumiem, dlaczego tak go kochali
    Rodzice wychowali się na tym polskim serialu. Dziś rozumiem, dlaczego tak go kochali
    Oglądam zwiastun "Lalki" i jedno jest jasne. Ten serial nie powstał dla nas
    Oglądam zwiastun "Lalki" i jedno jest jasne. Ten serial nie powstał dla nas
    dobre polskie seriale: Kruk, Artyści
    15 polskich seriali, które naprawdę warto zobaczyć. Poleca kulturoznawczyni
    Damian Ul i Ewelina Walendziak w filmie "Wesele"
    Kochałam ten polski film jako dziecko. Po latach zachwycił mnie z innego powodu

    Serial nakręcony przez Jerzego Ziarnika i Hieronima Przybyła zyskał status dzieła kultowego, ponieważ wywołał efekt "wow" u rodzimych telewidzów. Dotąd ten format telewizyjny był dla Polaków czymś obcym. Epizodyczna struktura zrobiła na nich duże wrażenie.

    W rolach głównych obsadzono Janinę Traczykównę ("Noce i dnie") oraz Jana Kobuszewskiego ("Brunet wieczorową porą"). Na małym ekranie mogliśmy też ujrzeć m.in. Zofię Merle ("Rzeczpospolita babska"), Wojciecha Pokorę ("Poszukiwany, poszukiwana"), Teresę Lipowską ("M jak miłość") i Mieczysława Pawlikowskiego ("Przygody pana Michała").

  • Gdzie obejrzeć? TV