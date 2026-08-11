"Ród smoka" wróci do nas z 4. sezonem. Problem jest jeden, ale dobrze go znamy

Kiedy premiera 4. sezonu "Rodu smoka"? Fot. materiał prasowy

Trzeci sezon "Rodu smoka" właśnie dobiegł końca. Naturalne jest, że fani telewizyjnego uniwersum George'a R.R. Martina będą zadawać teraz pytania, kiedy na HBO Max wleci czwarta odsłona. Prognozy dotyczące premiery finału serialu są obiecujące, ale pamiętajmy, że produkcja poprzednich odcinków była daleka od wymarzonej.

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W poniedziałek (10 sierpnia) odbyła się premiera ostatniego odcinka trzeciego sezonu "Rodu smoka", w którym Rhaenyra Targaryen pokazała swoją okrutną stronę, a pierwsza bitwa pod Tumbleton doprowadziła do rozłamu w sprzyjającym jej stronnictwie czarnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami showrunnera Ryana Condala serial na podstawie kroniki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina zakończy się na czwartym rozdziale. Kiedy możemy spodziewać się jego premiery?

Kiedy premiera 4. sezonu "Rodu smoka"? Serial nieraz kazał fanom długo czekać

Według nieoficjalnych doniesień zagranicznych mediów emisja czwartego sezonu "Rodu smoka" ma się odbyć w 2028 roku. Niektórzy fani liczą jednak, że nowe odcinki trafią do streamingu jeszcze w 2027 roku. Produkcja poprzednich odsłon hitu HBO zajmowała przeważnie dwa lata.

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Weźmy pod uwagę, że ze względu na obecność smoków na małym ekranie eksperci od efektów komputerowych mają dużo pracy na głowie. CGI jest jedną z tych rzeczy, które z pewnością nie ułatwiają twórcom serialu szybkiego planowania. Ponadto, zdjęcia do "Rodu smoka" są realizowane w różnych lokacjach, które są "wypożyczane" ekipie produkcyjnej na określony czas. Obsada aktorska też ma swój grafik.

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W wywiadzie z magazynem "Entertainment Weekly" showrunner Ryan Condal powiedział, że jego zdaniem "Ród smoka" powinien skończyć się na czwartym sezonie, któremu stacja telewizyjna dała już zielone światło. – Nie mogę mówić za wszystkich innych zaangażowanych w ten projekt – za HBO i całą resztę – ale tak, właśnie taki jest plan – wyjaśnił amerykański scenarzysta.

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W lipcowym odcinku podcastu "Scriptnotes" Condal wspomniał, że scenariusz do następnych odcinków jest już w zasadzie gotowy. – Produkcję rozpoczniemy dopiero na początku przyszłego roku. Harmonogram przypomina wieżę Jenga – dodał żartobliwie.

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QUIZ: Jak dobrze znasz "Ród smoka"?

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Na plan zdjęciowy czwartego rozdziału "Rodu smoka" z pewnością powrócą: Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doktor Who"), Olivia Cooke ("Kulawe konie"), Freddie Fox ("Klub dla wybrańców"), Ewan Mitchell ("Wichrowe wzgórza"), Sonoya Mizuno ("Ex Machina"), Tom Glynn-Carney ("Dunkierka") i Phoebe Campbell ("Ostatni smokobójca").