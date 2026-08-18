Netflix ma nowy hit, który wyciska łzy. Nikt nie spodziewał się, że będzie tak dobry

"Nie życzcie mi powodzenia" z Sunny Sandler podbija Netflixa Fot. materiał prasowy / Netflix

Widzowie kochają takie zaskoczenia. "Nie życzcie mi powodzenia" niespodziewanie okazało się wielkim hitem Netflixa. Film opowiada z pozoru prostą historię, ale każdy, kto ją obejrzał, twierdzi, że to jeden z najpiękniejszych filmów, jakie dane mu było widzieć.

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O czym opowiada "Nie życzcie mi powodzenia" w reżyserii Julii Hart ("Gwiazdka")? Choć fabuła filmu nie poraża oryginalnością, wzrusza wszystkich, którzy odważą się go obejrzeć. A trzeba mieć odwagę, by unieść takie emocje.

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Najpierw krótki opis tego, o czym jest film. Sophie Birenbaum (w tej roli Synny Sandler) ma szansę zagrać w szkolnym musicalu. To spełnienie jej marzeń. Niestety w jej domu rodzinnym rozgrywa się prawdziwy dramat. Mama walczy z nawrotem nowotworu.

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I tak, nazwisko jest tutaj nie przypadkowe: główną rolę gra Sunny Sandler, córka Adama Sandlera ("Farciarz Gilmore"). W obsadzie wymieniono również Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Maxa Greenfielda ("Jess i chłopaki"), Steve'a Buscemiego ("Zakazane imperium") i Stephanie Beatriz ("Brooklyn 9-9").

Warto dodać, że młodzieżowy musical zadebiutował na platformie Netflix parę dni temu, bo dopiero w piątek (14 sierpnia). I nagle okazało się, że ta nieco niepozorna produkcja skradła serca wielu widzom.

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Reakcje na film "Nie życzcie mi powodzenia" mówią wszystko

Wystarczy spojrzeć na opinie widzów na platformie Filmweb. "Kolejny film pokazujący, że los jest nieprzewidywalny, a zdrowie i życie ma się jedno. Ja dosłownie ryczałam na tym filmie, jest cudowny, jedno z najlepszych odkryć tego roku", czytamy w sekcji recenzji użytkowników tej strony (pisownia oryginalna). Podobne wrażenia opisywała nasza autorka z MamaDu, przyznając, że podobny film zwalił ją z nóg – i każda matka powinna go obejrzeć.

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Wiele interesujących opinii można znaleźć też na X (danym Twitterze): "Właśnie obejrzałam 'Nie życzcie mi powodzenia'. Nie mogę oddychać przez nos, bo tyle płakałam. Ten film mnie zabił, a Sunny Sandler jest mega utalentowana. Czemu musieli stworzyć to arcydzieło?"; "Gościu, nie planowałem być tak zniszczony w ten weekend, ale dzięki za te emocje. 10/10. Niesamowita obsada i występy. Sunny Sandler jest bardzo utalentowana i ma przed sobą wspaniałą przyszłość"; "Nie spodziewałam się, że ten film będzie tak dobry. Sunny Sandler wykonała fenomenalną robotę. Na seans przygotujcie sobie chusteczki".

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Widzowie często wskazują na rolę główną. Jak napisał jeden z użytkowników Reddit, "Sunny Sandler ma ogromny potencjał i całkiem nieźle wypadła w tej roli".

"Zalewam się łzami. Płakałem kilka razy w trakcie. Ale koniec zniszczył mnie. Cała historia jest naprawdę urocza; Może to mój ulubiony film, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie mogłem przestać płakać ze szczęścia i smutku. Wyobrażałem sobie moją rodzinę; rodzinę mojej żony: dało mi to spojrzenie na to, co jest naprawdę ważne", czytamy w wątku na forum dotyczącym filmu.

Rekordy Netfliksa w wykonaniu Sandlerów

Nazwisko Sandler to zresztą nierzadko magnes na widzów. Jak pisaliśmy w naTemat, "Farciarz Gilmore 2" pobił rekord Netfliksa – w Polsce też był hitem, zajmując pierwsze miejsce w TOP 10 filmów platformy zaledwie po trzech dniach od premiery.