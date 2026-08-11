"Sterling Point" z Ellą Rubin to jeden z najlepszych seriali młodzieżowych ostatnich lat Fot. materiał prasowy

Współczesne seriale młodzieżowe często udają coś, czym wcale nie są. Oglądając "Sterling Point" na Prime Video, miałam wrażenie, jakbym obcowała z dziełem, które rozumie akurat pokolenie Z – jego humor oraz obawy – i widzi w nich ludzi, a nie "rozpieszczone dzieciaki". Nad kanadyjskim jeziorem czas zwolnił, a odcinki same się przewijały. W streamingu nareszcie pojawił się oryginalny pomysł.

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Annie Jacobson nie jest bohaterką, którą lubi się od pierwszych minut serialu. Ma wielkie ambicje, które idą w parze z napiętym grafikiem i pogonią za sukcesem. W wakacje stroni od zabawy, widząc w imprezach i letnich miłostkach same przeszkody. Gdy dowiaduje się o śmierci dziadka, z którym nigdy nie miała kontaktu, postanawia pobawić się w detektywa. Jak się okazuje, jedyną rzeczą, która może oderwać ją od prób dostania się do najlepszych uczelni, jest chęć odkrycia prawdy o swojej adopcyjnej matce.

Recenzja serialu "Sterling Point" Prime Video. Dawno nie widziałam czegoś tak dobrego (w tym gatunku)

"Sterling Point" stosuje sprawdzony chwyt w postaci dziewczyny z wielkiego miasta, która wyjeżdża na wieś – w tym przypadku do rozsypującego się domu w malowniczej gminie Muskoka Lakes – by dowiedzieć się, czego pragnie jej serce. W ośmioodcinkowym serialu Prime Video zderzamy się ze znaną nam dobrze historią, która choć nie jest oryginalna sama w sobie, w morzu telewizyjnych adaptacji książek young adult lśni jak świeżo wypolerowany dziób motorówki.

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Megan Park – showrunnerka młodzieżowego serialu, która wyreżyserowała i napisała niedoceniony film z Jenną Ortegą, czyli "Następstwa" – w swoim scenariuszu postawiła na naturalność. W "Sterling Point" kilkunastoletni bohaterowie rozmawiają ze sobą tak, jak rozmawialiby w prawdziwym życiu (seriale młodzieżowe źle przedstawiają nastolatków niemal z rozpędu). Bez nadmiernej ekspozycji i slangowych powiedzonek upchanych w dialogach tak, by dać iluzję "bycia na czasie". Owszem, bohaterowie potrafili grać mi na nerwach (zwłaszcza protagonistka), lecz zawsze kryło się za tym coś ludzkiego, a nie sztucznego.

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Ella Rubin i Bo Bragason w serialu "Sterling Point". Fot. materiał prasowy

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Ella Rubin ("Until Dawn"), odtwórczyni roli Annie, z każdym odcinkiem rosła w moich oczach. Obawiałam się, że z łatką uprzywilejowanej dziewczyny z Nowego Jorku tak łatwo nie zerwie, ale byłam w błędzie. Jej podróż do Kanady, budowanie relacji ze zwykłymi mieszkańcami nadjeziornych miasteczek i decyzje napędzane przez pragnienie rozwiązania zagadki, dzięki której odkryje swoją tożsamość, oglądało się z czystą przyjemnością i wzruszeniem wymalowanym na twarzy.

Większość ludzi, których spotykamy na małym ekranie, coś sobą reprezentuje. Drugoplanowe postaci nie są po prostu pionkami popychającymi fabułę do przodu, a osobowościami z własnym bagażem doświadczeń, nadającymi "Sterling Point" nieoczekiwaną złożoność. Amélie Hoeferle ("Eddington") w roli Ramony, o której dla satysfakcji reszty widzów powinnam milczeć, hipnotyzuje mimiką, a także sposobem, w jaki kontroluje emocje. Biorąc pod uwagę sam gatunek young adult, ostatni raz zachwyciła mnie tak Emma Mackey w "Sex Education".

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Ella Rubin i Daniel Quinn-Toye w serialu "Sterling Point". Fot. materiał prasowy

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QUIZ: Z którego serialu jest ten bohater?

Quiz 1 / 20 Ten podstępny mężczyzna jest z serialu: "Ród smoka" "Gra o tron" "Rzym"

Ramonie w duecie z Ooną, graną przez Bo Bragason (księżniczkę Zeldę z nadchodzącego filmu "The Legend of Zelda"), udaje się wiarygodnie odtworzyć sceny wyjęte żywcem z młodzieńczego życia, gdy rodzą się pierwsze miłości i najważniejsze przyjaźnie (jak w niejednym serialu dla matki i córki, który wiele mówi o dojrzewaniu). Reszta obsady również daje radę, choć po Keenie Ruffalo, synu Marka Ruffalo, spodziewałam się czegoś lepszego. Ile można bawić się stereotypem roztargnionego brata, którego jedyną robotą jest komediowe rozładowywanie napięcia?