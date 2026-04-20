"Rooster" to hit HBO Fot. HBO Max

HBO ma kolejny powód do zadowolenia. Nowa komedia ze Stevem Carellem nie tylko przyciągnęła widzów i zachwyciła krytyków, ale doczekała się również przedłużenia na 2. sezon. Polakom serial też się spodobał, a zostało jeszcze kilka odcinków.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Za komediowy serial odpowiadają Bill Lawrence (twórca m.in. znakomitych "Teda Lasso" i "Terapii bez trzymanki") oraz Matt Tarses ("Hoży doktorzy"). Steve Carell, gwiazdor "The Office", wciela się w odnoszącego sukcesy pisarza, którego życie komplikuje się, gdy musi na nowo poukładać relację z córką (Charly Clive) – profesorką przechodzącą przez bolesny, publiczny rozwód.

"Rooster" jest wielkim sukcesem HBO. Według nadawcy pierwsze cztery odcinki przyciągnęły średnio aż 5,8 mln widzów w USA, co czyni "Roostera" najchętniej oglądaną nową komedią stacji od ponad dekady.

Serial nie tylko jest przebojem, ale może pochwalić się też bardzo solidnymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes ma 88 proc. pozytywnych recenzji, a krytycy chwalą go za "humor i serce" oraz wyważoną rolę Carella i świetną kreację Danielle Deadwyler ("Till"). Na Metacritic zdobył 67/100, co oznacza "ogólnie przychylne recenzje".

REKLAMA

A widzowie? Na Rotten Tomatoes 68 procent opinii od widowni jest pozytywnych. Z kolei na polskim Filmwebie użytkownicy oceniają go obecnie na 6,9/10. Dodajmy, że po premierze każdego nowego odcinka "Rooster" wpada do TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów na HBO Max.

"Kiedy myślę, że nie jestem fanem komedii wychodzi taki serial i już wiem, że to nieprawda. Fabuła jest banalna, ale na pewno nie dialogi. I te interakcje międzyludzkie w krzywym zwierciadle... Złoto", "Po 3 odcinkach. Zabawny i ciepły, czekam na więcej", "Świetne poczucie humoru – niepretensjonalne, nieprzekombinowane", "Na ciężki dzień dobry serial komediowy" – piszą użytkownicy Filmwebu.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

2. sezon "Roostera" ogłoszony

Stacja HBO oficjalnie ogłosiła drugie sezon "Roostera", a twórcy nie kryją radości. – Jesteśmy ogromnie wdzięczni Warner Bros. Television i HBO za wspaniałą współpracę oraz za szansę, by dalej tworzyć ten serial ze Stevem i naszą niesamowitą obsadą. To dla nas zawodowy szczyt – choć dla Matta trochę większy niż dla mnie – powiedział z przymrużeniem oka Lawrence, cytowany przez "Variety".

Z kolei Amy Gravitt z HBO podkreśliła: "Budujące jest to, jak widzowie przyjęli 'Roostera', tak samo jak my, gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak Steve, Bill i Matt ożywiają tę historię. Nie możemy się doczekać, co przyniesie kolejny semestr na Ludlow dla tej znakomitej obsady komediowej".

REKLAMA

Równie entuzjastycznie wypowiedział się Clancy Collins White z Warner Bros. Discovery. – "Rooster" to ciepły, ujmujący serial, a decyzja o drugim sezonie jest w pełni zasłużona. Bill Lawrence i Matt Tarses to mistrzowie w swoim fachu – łączą serce i humor dzięki świetnej obsadzie prowadzonej przez Steve'a Carella" – podkreślił.

Kiedy nowe odcinki "Roostera" na HBO Max?