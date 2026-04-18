"Wielka draka w chińskiej dzielnicy" z Kurtem Russellem jest dostępna w streamingu Fot. materiał prasowy

W ciemnych zakamarkach streamingu chowa się rewelacyjna komedia z Kurtem Russellem, która w bezpardonowy sposób rozprawia się z motywem "białego zbawcy". Reżyser John Carpenter zaserwował widzom film akcji rodem z hongkońskiego kina, stawiając w swoim scenariuszu na kompletny absurd.

O Kurcie Russellu można śmiało powiedzieć, że jest muzą Johna Carpentera, u którego zagrał m.in. w biografii "Elvis" i klasyce body horroru zatytułowanej "Coś". Ponadto w filmach "Ucieczka z Nowego Jorku" i "Ucieczka z Los Angeles" wcielił się w kultowego Snake'a Plisskena – to właśnie nim inspirował się Hideo Kojima przy tworzeniu popularnej serii gier wideo Metal Gear.

W filmografii amerykańskiego aktora, który niedawno wystąpił w serialach "The Madison" i "Monarch: Dziedzictwo potworów", znajdziemy jeszcze jeden tytuł nakręcony przez Carpentera. Obaj w nim odlecieli.

"Wielka draka w chińskiej dzielnicy" w streamingu. Komedia z Kurtem Russellem rozprawia się ze stereotypem

"Wielka draka w chińskiej dzielnicy" ma wiele wspólnego z z parodią, jaką był film akcji "Ściśle tajne" z Valem Kilmerem. W dziele z 1986 roku twórca slashera "Halloween" dał prztyczka w nos producentom z Fabryki Snów i uwielbianemu przez nich motywowi "białego zbawcy", który stawia białych ludzi w roli wyzwolicieli osób o odmiennym kolorze skóry. John Carpenter wyśmiewa ten krzywdzący stereotyp, czyniąc z mężczyzny granego przez Kurta Russella błazna, któremu wszyscy dziękują za ratunek. Nawet wtedy, gdy nic nie robi.

Fabuła komedii zabiera widzów do najstarszej dzielnicy Chinatown w Stanach Zjednoczonych. Kierowca ciężarówki Jack Burton odwiedza swojego przyjaciela w San Francisco i decyduje się mu pomóc w odbiciu jego zielonookiej ukochanej z rąk niebezpiecznego czarnoksiężnika. W trakcie poszukiwań porwanej dziewczyny duet napotyka na swej drodze obdarzonych magią wojowników i blondwłosą prawniczkę Gracie Law, która zakochuje się w dzielnym i jakże "przydatnym" protagoniście.

W filmie inspirowanym kinem hongkońskim i tajwańskim nie brakuje imponujących, najczęściej przerysowanych scen reprezentujących najrozmaitsze sztuki walki. Gdy obsada składająca się z aktorów azjatyckiego pochodzenia popisuje się znajomością kung-fu, Russell wymachuje na oślep swoim pistoletem maszynowym.

W obsadzie "Wielkiej draki w chińskiej dzielnicy", która gości w serwisie streamingowym Disney+, znaleźli się m.in. James Hong ("Wszystko wszędzie naraz"), Kim Cattrall ("Akademia policyjna"), Dennis Dun ("Książę ciemności"), Victor Wong ("Trzech małolatów ninja"), Suzee Pai ("Rambo – Pierwsza krew") i Carter Wong ("Kickmaster").