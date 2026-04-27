Powstanie polska wersja "Genialnej Morgan" i "Genialnej Morgane" Fot. Kadr z "Genialnej Morgan"

Popularny francusko-belgijski serial "Genialna Morgane", który dodatkowo spopularyzowała głośna wersja z USA, doczeka się polskiej adaptacji. Telewizja Polsat oraz platforma SkyShowtime oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie zdjęć do produkcji "Genialna M.". W głównej roli w tej komedii kryminalnej zabłyśnie Agnieszka Dygant, która wcieli się w sprzątaczkę-geniuszkę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wszystko zaczęło się od francuskiego serialu "Genialne Morgane" ("HPI: Haut Potentiel Intellectuel"), który zadebiutował w 2021 roku i błyskawicznie stał się jednym z największych telewizyjnych hitów we Francji. Produkcja, która doczekała się pięciu sezonów i wciąż trwa, zdobyła rekordową oglądalność, a widzowie pokochali nietypowe połączenie komedii i kryminału z barwną główną bohaterką.

Centralną postacią serialu jest Morgane Alvaro – samotna matka trójki dzieci z IQ na poziomie 160, która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie w Lille. Kiedy przypadkiem pomaga rozwiązać skomplikowaną sprawę, policja dostrzega jej niezwykły talent i proponuje współpracę. W rolę Morgane wciela się Audrey Fleurot, a pierwszy sezon francusko-belgijskiego serialu można oglądać w Polsce na Disney+.

REKLAMA

Polska wersja "Genialnej Morgane? już powstaje. O czym będzie "Genialna M."?

Polska wersja "Genialnej Morgane", nad którą pracuje wspólnie telewizja Polsat i platforma streamingowa SkyShowtime, nosi tytuł "Genialna M.". Główną bohaterką będzie Marta, grana przez Agnieszkę Dygant, gwiazdę "Niani", "Listów do M." i "Kobiet mafii". Marta pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsko-Białej. Pewnej nocy zaczyna porządkować tablicę z dowodami w nierozwiązanej sprawie i trafia na trop, którego nie zauważyli śledczy.

Fot. materiały prasowe

Szybko wychodzi na jaw, że Marta jest nadzwyczajnie inteligentna. Choć geniusz nie ułatwia jej codziennego życia, może stać się bezcenną bronią w walce z przestępcami. Od tego momentu zaczyna pomagać policji w rozwiązywaniu kolejnych zagadek kryminalnych. Za scenariusz odpowiadają Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a serial reżyseruje Olga Chajdas ("Wataha", "1983").

REKLAMA

Dyrektor programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak, podkreślił w komunikacie prasowym, że serial "ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem". Dodał też, że Agnieszka Dygant "gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo". Z kolei przedstawiciel SkyShowtime, Kai Finke, zaznaczył, że format od lat należy do jego ulubionych i świetnie łączy dwa gatunki kochane przez widzów: komedię oraz kryminał.

Dalsza część artykułu poniżej.

Data premiery "Genialnej M." nie została ujawniona, ale zdjęcia już ruszyły. "Więcej szczegółów dotyczących tego projektu zostanie podanych w późniejszym czasie" – podkreśliły Polsat i SkyShowtime.

REKLAMA

Amerykańska wersja "Genialna Morgan" była hitem w Polsce

Ogromny sukces francusko-belgijskiego pierwowzoru doprowadził również do powstania amerykańskiej adaptacji "High Potential", która w Polsce funkcjonuje pod tytułem "Genialna Morgan". Produkcja z Kaitlin Olson zadebiutowała w 2024 roku i szybko zdobyła ogromn popularność – także wśród polskich widzów na Disney+. Doczekała się już dwóch sezonów (niedawno została wznowiona na trzeci) i spopularyzowała format poza Europą.