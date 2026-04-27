Popularny francusko-belgijski serial "Genialna Morgane", który dodatkowo spopularyzowała głośna wersja z USA, doczeka się polskiej adaptacji. Telewizja Polsat oraz platforma SkyShowtime oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie zdjęć do produkcji "Genialna M.". W głównej roli w tej komedii kryminalnej zabłyśnie Agnieszka Dygant, która wcieli się w sprzątaczkę-geniuszkę.
Wszystko zaczęło się od francuskiego serialu "Genialne Morgane" ("HPI: Haut Potentiel Intellectuel"), który zadebiutował w 2021 roku i błyskawicznie stał się jednym z największych telewizyjnych hitów we Francji. Produkcja, która doczekała się pięciu sezonów i wciąż trwa, zdobyła rekordową oglądalność, a widzowie pokochali nietypowe połączenie komedii i kryminału z barwną główną bohaterką.
Centralną postacią serialu jest Morgane Alvaro – samotna matka trójki dzieci z IQ na poziomie 160, która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie w Lille. Kiedy przypadkiem pomaga rozwiązać skomplikowaną sprawę, policja dostrzega jej niezwykły talent i proponuje współpracę. W rolę Morgane wciela się Audrey Fleurot, a pierwszy sezon francusko-belgijskiego serialu można oglądać w Polsce na Disney+.
Polska wersja "Genialnej Morgane? już powstaje. O czym będzie "Genialna M."?
Polska wersja "Genialnej Morgane", nad którą pracuje wspólnie telewizja Polsat i platforma streamingowa SkyShowtime, nosi tytuł "Genialna M.". Główną bohaterką będzie Marta, grana przez Agnieszkę Dygant, gwiazdę "Niani", "Listów do M." i "Kobiet mafii". Marta pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsko-Białej. Pewnej nocy zaczyna porządkować tablicę z dowodami w nierozwiązanej sprawie i trafia na trop, którego nie zauważyli śledczy.
Szybko wychodzi na jaw, że Marta jest nadzwyczajnie inteligentna. Choć geniusz nie ułatwia jej codziennego życia, może stać się bezcenną bronią w walce z przestępcami. Od tego momentu zaczyna pomagać policji w rozwiązywaniu kolejnych zagadek kryminalnych. Za scenariusz odpowiadają Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a serial reżyseruje Olga Chajdas ("Wataha", "1983").
Dyrektor programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak, podkreślił w komunikacie prasowym, że serial "ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem". Dodał też, że Agnieszka Dygant "gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo". Z kolei przedstawiciel SkyShowtime, Kai Finke, zaznaczył, że format od lat należy do jego ulubionych i świetnie łączy dwa gatunki kochane przez widzów: komedię oraz kryminał.
Data premiery "Genialnej M." nie została ujawniona, ale zdjęcia już ruszyły. "Więcej szczegółów dotyczących tego projektu zostanie podanych w późniejszym czasie" – podkreśliły Polsat i SkyShowtime.
Amerykańska wersja "Genialna Morgan" była hitem w Polsce
Ogromny sukces francusko-belgijskiego pierwowzoru doprowadził również do powstania amerykańskiej adaptacji "High Potential", która w Polsce funkcjonuje pod tytułem "Genialna Morgan". Produkcja z Kaitlin Olson zadebiutowała w 2024 roku i szybko zdobyła ogromn popularność – także wśród polskich widzów na Disney+. Doczekała się już dwóch sezonów (niedawno została wznowiona na trzeci) i spopularyzowała format poza Europą.
Na polskiej i amerykańskiej wersji się nie kończy. "Genialna Morgane" doczekała się adaptacji już w kilku krajach: na Słowacji ("Výnimočná Nikol"), na Węgrzech ("A renitens"), w Czechach ("Případy mimořádné Marty") i w Grecji ("IQ 160").