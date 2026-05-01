Netflix podnosi ceny abonamentów w Polsce. Od 1 maja nowy cennik obejmuje zarówno nowych klientów, jak i obecnych subskrybentów, którzy o zmianach będą informowani w najbliższych tygodniach. Najtańszy pakiet zdrożeje o 4 zł miesięcznie, a najdroższy aż o 8 zł. Sprawdzamy, ile teraz kosztuje dostęp do biblioteki giganta streamingu.

Netflix po raz kolejny aktualizuje ceny swoich planów w Polsce. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2024 roku, dlatego wielu użytkowników spodziewało się, że zmiany są tylko kwestią czasu. Tym bardziej że wcześniej nowe stawki wprowadzono już m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz części krajów europejskich.

Nowe ceny Netflixa. Podwyżka az o 8 zł

Od 1 maja plan Podstawowy, który pozwala oglądać treści na jednym urządzeniu, kosztuje 37 zł miesięcznie. Do tej pory cena tego pakietu wynosiła 33 zł, co oznacza wzrost o 4 zł. Większa podwyżka objęła plan Standard, oferujący jakość Full HD oraz możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. Teraz za ten wariant trzeba zapłacić 55 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 49 zł. To podwyżka o 6 zł.

Najdroższy pozostaje plan Premium. Użytkownicy otrzymują w nim jakość Ultra HD, HDR, dźwięk Dolby Atmos oraz możliwość korzystania z konta na czterech urządzeniach jednocześnie. Cena wzrosła z 67 zł do 75 zł miesięcznie, czyli aż o 8 zł. Bez zmian pozostaje opcja dodania dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, która wciąż kosztuje 16 zł miesięcznie. W planie Standard można dodać jedną dodatkową osobę, a w planie Premium dwie.

Zmiany obejmą zarówno nowych, jak i stałych użytkowników. Jak informuje Onet, obecni subskrybenci będą otrzymywać powiadomienia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, zależnie od indywidualnego cyklu rozliczeniowego. Każdy użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie zmienić plan na tańszy lub całkowicie zrezygnować z usługi.

Maj na Netflix szykuje się naprawdę nieźle

Maj na Netflixie zapowiada się ciekawie. Już 6 maja w ofercie platformy zadebiutuje polska odsłona hitowego reality show "Love Is Blind: Polska". Uczestnicy poznają się w tzw. kabinach – słyszą się, ale nie widzą. Kiedy powstanie między nimi emocjonalna więź, mogą się zaręczyć i dopiero wtedy widzą się po raz pierwszy. Pytanie, jak ich relacja poradzi sobie w prawdziwym świecie i czy zdecydują się powiedzieć sobie "tak" na ślubnym kobiercu. Prowadzącymi będą Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Dzień później widzowie otrzymają długo wyczekiwany 2. sezon "Kasztanowego ludzika" – duńskiego serialu kryminalnego, który kilka lat temu stał się jednym z najmocniejszych skandynawskich hitów platformy. Tym razem kopenhaska policja ruszy tropem stalkera powiązanego z tajemniczym zaginięciem kobiety.