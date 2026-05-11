"Byliśmy łgarzami" wrócą z 2. sezonem. Odkryjemy kolejne kolejne mroczne sekrety Sinclairów Fot. materiał prasowy

Trzymający w napięciu serial "Byliśmy łgarzami" w niedalekiej doczeka się spin-offu i prequela w jednym. Kontynuacja hitu Prime Video, który w ostatnich latach mógł pochwalić się jednym z najlepszych zwrotów akcji w telewizji, skupi się na starszym pokoleniu zamożnej rodziny Sinclairów. Twórcy właśnie ogłosili obsadę drugiego sezonu.

"Byliśmy łgarzami" to adaptacja bestsellerowej książki autorstwa E. Lockhart, będącej mieszanką thrillera psychologicznego, kryminału, melodramatu i gatunku young adult. Zakończenie ubiegłorocznego serialu, w którym nie zabrakło nadnaturalnych elementów, sprawiło, że większości widzom opadła na jego widok szczęka. Przypomnijmy, że fabuła produkcji Prime Video, której showrunnerką są Julie Plec ("Pamiętniki wampirów") i Carina Adly MacKenzie ("Roswell, w Nowym Meksyk"), śledzi losy Cady Sinclair, dziewczyny pochodzącej z bogatej i uprzywilejowanej amerykańskiej rodziny.

Nastolatka spędza każde lato na prywatnej wyspie Beechwood. W ostatnie wakacje bohaterkę spotkał wypadek, przez który cierpi na amnezję. Chcąc przypomnieć sobie, co wydarzyło się tamtego feralnego dnia, Cady (Emily Alyn Lind) wraca w rodzinne strony. Wszyscy jej bliscy – zwłaszcza kuzyni i przyjaciele – zachowują się podejrzanie, a posiadłość, w której dorastała, zmieniła się nie do poznania.

Drugi sezon "Byliśmy łgarzami" zaadaptuje powieść E. Lockhart zatytułowaną "Rodzina łgarzy", której akcja rozgrywa się dwadzieścia siedem lat przed wydarzeniami ukazanymi w pierwszej odsłonie. Emily Alyn Lind (reboot "Plotkary") powróci jako Cady Sinclare, by odkryć tajemnice z młodości swojej matki i jej sióstr.

W nadchodzących odcinkach Parker Lapaine ("Ród smoka") zagra Carrie Sinclair, najstarszą córkę Harrisa Sinclaira, która w dorosłości stała się narkomanką. Wcześniej w postać tę wcieliła się Mamie Gummer, córka Meryl Streep i gwiazda filmu "Nigdy nie jest za późno". Jako jej młodsze siostry, którymi w pierwszym sezonie były Caitlin FitzGerald ("Mercy") i Candice King ("After 2"), obsadzono Elysię Roorbach ("The Pitt") oraz Madison Wolfe ("Obecność 2").

Josh Dallas ("Turbulencje") zastąpi Davida Morse'a ("Zielona mila") w roli odmłodzonego patriarchy rodu, a była gwiazdka Disneya, Peyton List ("Licealne duchy"), zostanie jego przyszłą żoną, Tipper Sinclair. W obsadzie znalazł się również Costa D'Angelo ("Zakłamanie"), który odegra Pfeffa, zagadkowego studenta z Nowej Anglii, który "wywróci życie sióstr do góry nogami".

"Cadence wraca do Beechwood. Zgłębiając rodzinne sekrety, dowiaduje się o lecie 1999 roku, które przeżyły siostry Sinclair – lecie pełnym miłości, rywalizacji, a nawet i morderstw. W retrospekcjach widzimy, jak Carrie, Penny i Bess radzą sobie z własnym nastoletnim latem, godząc przeszłość z teraźniejszością" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

Jak kończy się serial "Byliśmy łgarzami"?

W finale hitu Prime Video Cady wreszcie przypomina sobie, co takiego spotkało ją ubiegłego lata w Beechwood. Razem z kuzynami Johnnym (Joseph Zada) i Mirren (Esther McGregor), a także miłością swojego życia, czyli Gatem (Shubham Maheshwari) postanowiła w ramach zemsty wywołać pożar w letniej posiadłości swojego dziadka. Decyzja ta była następstwem serii patologicznych zachowań dorosłych członków rodziny Sinclairów.