Film "The Man I Love" z Ramim Malekiem podbił Cannes Fot. materiał prasowy

Ramiemu Malekowi krytycy filmowi wróżą drugiego Oscara po występie w biografii "Bohemian Rhapsody". Podczas 79. MFF w Cannes odbyła się światowa premiera filmu "The Man I Love" Iry Sachsa, który miał dać amerykańskiemu aktorowi egipskiego pochodzenia szansę na rolę życia. Pierwsze recenzje są pod jednym względem polaryzujące.

W konkursie głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes biorą udział 22 filmy, w tym "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego, "Gorzkie święta" Pedra Almodóvara oraz koreański thriller akcji "Hope" Hong-jin Na. Wśród faworytów do prestiżowej statuetki wymienia się dramat "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu, który – jak podkreśla Brian Tallerico z portalu RogerEbert.com – traktuje o "erze ekstremizmu".

W wyścigu po Złotą Palmę uczestniczy też dramat muzyczny "The Man I Love" Iry Sachsa – reżysera "Przejść" z Benem Whishawem – traktujący o epidemii AIDS w latach 80. ubiegłego wieku. Film zabiera widzów do Nowego Jorku, gdzie mogą poznać historię śmiertelnie chorego artysty, który zamierza pożegnać się ze światem na własnych zasadach.

Jimmy George ma status nowojorskiej ikony – na Broadwayu słyszeli o nim wszyscy. Aktor umiera na AIDS i wie, że nie zatrzyma czasu, ani postępującej choroby, dlatego też pragnie wykorzystać ostatnie minuty swojego życia, robiąc coś, co kocha. Do stworzenia filmu "The Man I Love" zainspirowały Sachsa doświadczenia bliskich mu osób. Reżyser mieszkał w Nowym Jorku pod koniec lat 80., gdy epidemia AIDS siała spustoszenie wśród osób ze społeczności LGBTQ+. Jego dramat ma być hołdem dla tych, którzy pomimo cierpienia, widzieli szklankę do połowy pełną.

W roli głównej Sachs obsadził Ramiego Maleka, któremu siedem lat temu Amerykańska Akademia Filmowa przyznała Oscara za kreację Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody". Gwiazdorowi serialu "Mr. Robot" towarzyszyli na planie zdjęciowym Tom Sturridge ("Sandman"), Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), Luther Ford ("The Crown"), Ebon Moss-Bachrach ("The Bear") i Amy Carlson ("Daredevil: Odrodzenie").

Recenzje krytyków obecnych na Lazurowym Wybrzeżu są w większości pozytywne (w agregatorze Rotten Tomatoes tytuł może pochwalić się werdyktem w wysokości 90 proc.), choć aktorski popis Ramiego tworzy pewne podziały. Przypomnijmy, że "The Man I Love" nagrodzono w Cannes 8 minutami owacji na stojąco.

Według Owena Gleibermana z amerykańskiego tygodnika "Variety" Malek "w końcu znalazł rolę idealnie dopasowaną do swojego talentu". "Powinna w końcu uciszyć wszystkich krytyków, którzy zawsze byli wobec niego tak sarkastyczni" – czytamy. "Kreacja Maleka jest prawdopodobnie najbardziej poruszającym występem w jego karierze" – stwierdził Ryan Lattanzio z IndieWire.