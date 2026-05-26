Wybraliśmy 3 najlepsze filmy na Dzień Matki. Wyciskają łzy (LISTA)

Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy trzy wybitne filmy, które poświęcono macierzyństwu. Na naszej liście znajdziecie kultowe tytuły, a także zabawną, ale i poruszającą komedię Grety Gerwig, jednej z najbardziej uznanych reżyserek w Hollywoodzie. Szykujcie pudełko chusteczek.

W Dniu Matki celebrujemy kobiety, dla których – niezależnie od wieku – zawsze będziemy dziećmi. W przepastnych bibliotekach serwisów streamingowych znajdziemy wiele filmów i seriali, w których bohaterkami są rodzicielki. Z morza pełnego opowieści o macierzyństwie wyłowiliśmy trzy wyjątkowe tytuły, które chwytają za duszę.

Zestawienie trzech pełnometrażowych filmów o matkach urozmaiciliśmy wskazówkami dotyczącymi tego, gdzie je obejrzeć. Proponowane przez nas dzieła trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

1. Stalowe magnolie (1989)

Sally Field w filmie "Stalowe magnolie".

Wystarczy jeden seans komediodramatu "Stalowe magnolie", by na zawsze zapamiętać łzy i przeszywający krzyk Sally Field ("Niezwykle szlachetne stworzenia"). Wszystko kręci się wokół salonu piękności Truvy Jones w Luizjanie, który cicho przysłuchuje się złamanym sercom, kłótniom i śmiechom przyjaciółek właścicielki. Kobiety razem plotkują, przeżywają rozstania i patrzą prosto w oczy nieprzewidywalnemu losowi.

Wśród nich jest Mary Lynn "M'Lynn" Eatenton, matka chorej na cukrzycę Shelby. Tak jak w oryginalnej off-broadwayowskiej sztuce Roberta Harlinga bohaterka staje się sercem grupy.

"Stalowe magnolie" Herberta Rossa ("Footloose") traktują o matczynym poświęceniu, bezwarunkowej miłości i kobietach, które – jak tytułowy kwiat – z zewnątrz wydają się kruche i podatne na zranienia, a w środku są wytrwałe i gotowe walczyć do samego końca. Na ekranie u boku Sally Field wystąpiły: Julia Roberts ("Pretty Woman"), Shirley MacLaine ("Czułe słówka"), legenda muzyki country Dolly Parton ("Od dziewiątej do piątej"), Olympia Dukakis ("Wpływ księżyca"), Daryl Hannah ("Łowca androidów") i Tom Skerritt ("Top Gun").

Gdzie obejrzeć? Apple TV , Prime Video (wypożyczenie)

2. Syreny (1990)

Winona Ryder i Cher w filmie "Syreny".

"Syreny" to adaptacja powieści Patty Dann, za której kamerą stanął Richard Benjamin, gwiazdor filmu wojennego "Paragraf 22" i dzieła sci-fi "Świat Dzikiego Zachodu" (pierwszej wersji "Westworld"). Scenariusz podąża za beztroską matką, Rachel Flax, i jej dwiema córkami – zbuntowaną Charlotte i ciekawą świata Kate, które przenoszą się do małego miasteczka Eastport w stanie Massachusetts. Rodzina przeprowadza się do innego stanu za każdym razem, gdy mama kończy swój związek lub przerywa romans z żonatym mężczyzną.

Rachel traktuje swoje dzieci jak przyjaciółki, co rodzi pewne kłopoty w domu. Gdy 15-letnia Charlotte przeżywa pierwszą miłość, sprawy zaczynają się bardziej komplikować. Czarująca komedia z lat 90. nie zestarzała się źle – wciąż bawi i wzrusza, aczkolwiek nie jest pozbawiana znaków swoich czasów. W jej obsadzie znaleźli się: świetująca niedawno 80. urodziny Cher ("Czarownice z Eastwick"), Winona Ryder ("Stranger Things"), Christina Ricci ("Rodzina Addamsów"), Bob Hoskins ("Długi Wielki Piątek") oraz Michael Schoeffling ("Szesnaście świeczek").

Gdzie obejrzeć? Prime Video (abonament) i Canal+ (wypożyczenie)

3. Lady Bird (2017)

Saoirse Ronan i Laurie Metcalf w filmie "Lady Bird".

Akcja "Lady Bird" Grety Gerwig – reżyserki "Małych kobietek", "Barbie" i nowych "Opowieści z Narnii" – zabiera widzów do roku 2002. Christine McPherson uczęszcza do katolickiej szkoły w Sacramento, w której klasa wyższa miesza się z klasą robotniczą.

Nastolatka ma wewnętrzną potrzebę, by czymś się wyróżniać – namawia wszystkich do nazywania jej Lady Bird, a popularnym dziewczynom wciska kit, że wcale nie pochodzi z "najgorszej" części miasta. Film krąży wokół jej pierwszych związków, kłótni z przyjaciółkami, drogi do samoakceptacji oraz konfliktów z zapracowaną matką.

Macierzyństwo w obiektywie Gerwig odznacza się trudną do wyrażenia miłością, która jest głęboka, ale ze względu na opór zarówno córki, jak i jej mamy bywa odbierana jako niewysłowiony żal i rozczarowanie. W nagrodzonym Złotymi Globami komediodramacie w głównych rolach błyszczą Saoirse'a Ronan ("Nostalgia anioła") oraz Laurie Metcalf ("JFK").