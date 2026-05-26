Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy trzy wybitne filmy, które poświęcono macierzyństwu. Na naszej liście znajdziecie kultowe tytuły, a także zabawną, ale i poruszającą komedię Grety Gerwig, jednej z najbardziej uznanych reżyserek w Hollywoodzie. Szykujcie pudełko chusteczek.
W Dniu Matki celebrujemy kobiety, dla których – niezależnie od wieku – zawsze będziemy dziećmi. W przepastnych bibliotekach serwisów streamingowych znajdziemy wiele filmów i seriali, w których bohaterkami są rodzicielki. Z morza pełnego opowieści o macierzyństwie wyłowiliśmy trzy wyjątkowe tytuły, które chwytają za duszę.
3 najlepsze filmy na Dzień Matki (LISTA)
Zestawienie trzech pełnometrażowych filmów o matkach urozmaiciliśmy wskazówkami dotyczącymi tego, gdzie je obejrzeć. Proponowane przez nas dzieła trzeba zobaczyć choć raz w życiu.
1. Stalowe magnolie (1989)
Wystarczy jeden seans komediodramatu "Stalowe magnolie", by na zawsze zapamiętać łzy i przeszywający krzyk Sally Field ("Niezwykle szlachetne stworzenia"). Wszystko kręci się wokół salonu piękności Truvy Jones w Luizjanie, który cicho przysłuchuje się złamanym sercom, kłótniom i śmiechom przyjaciółek właścicielki. Kobiety razem plotkują, przeżywają rozstania i patrzą prosto w oczy nieprzewidywalnemu losowi.
Wśród nich jest Mary Lynn "M'Lynn" Eatenton, matka chorej na cukrzycę Shelby. Tak jak w oryginalnej off-broadwayowskiej sztuce Roberta Harlinga bohaterka staje się sercem grupy.
"Stalowe magnolie" Herberta Rossa ("Footloose") traktują o matczynym poświęceniu, bezwarunkowej miłości i kobietach, które – jak tytułowy kwiat – z zewnątrz wydają się kruche i podatne na zranienia, a w środku są wytrwałe i gotowe walczyć do samego końca. Na ekranie u boku Sally Field wystąpiły: Julia Roberts ("Pretty Woman"), Shirley MacLaine ("Czułe słówka"), legenda muzyki country Dolly Parton ("Od dziewiątej do piątej"), Olympia Dukakis ("Wpływ księżyca"), Daryl Hannah ("Łowca androidów") i Tom Skerritt ("Top Gun").
2. Syreny (1990)
"Syreny" to adaptacja powieści Patty Dann, za której kamerą stanął Richard Benjamin, gwiazdor filmu wojennego "Paragraf 22" i dzieła sci-fi "Świat Dzikiego Zachodu" (pierwszej wersji "Westworld"). Scenariusz podąża za beztroską matką, Rachel Flax, i jej dwiema córkami – zbuntowaną Charlotte i ciekawą świata Kate, które przenoszą się do małego miasteczka Eastport w stanie Massachusetts. Rodzina przeprowadza się do innego stanu za każdym razem, gdy mama kończy swój związek lub przerywa romans z żonatym mężczyzną.
Rachel traktuje swoje dzieci jak przyjaciółki, co rodzi pewne kłopoty w domu. Gdy 15-letnia Charlotte przeżywa pierwszą miłość, sprawy zaczynają się bardziej komplikować. Czarująca komedia z lat 90. nie zestarzała się źle – wciąż bawi i wzrusza, aczkolwiek nie jest pozbawiana znaków swoich czasów. W jej obsadzie znaleźli się: świetująca niedawno 80. urodziny Cher ("Czarownice z Eastwick"), Winona Ryder ("Stranger Things"), Christina Ricci ("Rodzina Addamsów"), Bob Hoskins ("Długi Wielki Piątek") oraz Michael Schoeffling ("Szesnaście świeczek").
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
3. Lady Bird (2017)
Akcja "Lady Bird" Grety Gerwig – reżyserki "Małych kobietek", "Barbie" i nowych "Opowieści z Narnii" – zabiera widzów do roku 2002. Christine McPherson uczęszcza do katolickiej szkoły w Sacramento, w której klasa wyższa miesza się z klasą robotniczą.
Nastolatka ma wewnętrzną potrzebę, by czymś się wyróżniać – namawia wszystkich do nazywania jej Lady Bird, a popularnym dziewczynom wciska kit, że wcale nie pochodzi z "najgorszej" części miasta. Film krąży wokół jej pierwszych związków, kłótni z przyjaciółkami, drogi do samoakceptacji oraz konfliktów z zapracowaną matką.
Macierzyństwo w obiektywie Gerwig odznacza się trudną do wyrażenia miłością, która jest głęboka, ale ze względu na opór zarówno córki, jak i jej mamy bywa odbierana jako niewysłowiony żal i rozczarowanie. W nagrodzonym Złotymi Globami komediodramacie w głównych rolach błyszczą Saoirse'a Ronan ("Nostalgia anioła") oraz Laurie Metcalf ("JFK").