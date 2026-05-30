Film "Ręką Dantego" z Oscarem Isaakiem zaraz trafi na Netflixa. Jest inspirowany "Boską komedią" Fot. materiał prasowy / Netflix

Film "Ręką Dantego" w reżyserii Juliana Schnabela miał światową premierę podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, po której krytycy podzielili się na dwa obozy. Jedni pogubili się w jego chaosie, drudzy docenili wylewającą się z ekranu ekstrawagancję. Dramat z Oscarem Isaakiem inspirowany "Boską komedią" obejrzymy już w czerwcu w streamingu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W czerwcowej ofercie serwisu streamingowego Netflix, który powoli skręca w stronę telewizji, natkniemy się na dramat kostiumowy "Ręką Dantego" (oryg. "In the Hand of Dante"). Za jego kamerą stanął malarz i reżyser Julian Schnabel – twórca biografii Jeana-Dominique'a Bauby'ego "Motyl i skafander", "Basquata – Tańca ze śmiercią" oraz "Van Gogha. U bram wieczności". Amerykański filmowiec swoją plastyczną, neoekspresjonistyczną wyobraźnią próbuje uchwycić w obiektywie proces twórczy wielkich artystów, a widzom zapewnić empiryczne i sensoryczne doznania. Czy w ostatnim filmie dopiął swego?

"Ręką Dantego" z Oscarem Isaakiem trafi w czerwcu na Netflixa. O czym jest film?

"Ręką Dantego" opowiada o rękopisie poematu Dantego Alighieri "Boska komedia", który pragnie posiąść pewien mafijny boss. Akcja filmu skacze między kolorowymi XIV-wiecznymi Włochami, a czarno-białym współczesnym Nowym Jorkiem, ukazując żywot "ostatniego poety średniowiecza" i starania amerykańskiego pisarza, Nicka Toschesa, który zostaje wciągnięty w misję polegającą na kradzieży kultowego dzieła i potwierdzeniu jego autentyczności.

REKLAMA

Oscar Isaac, zdobywca Złotego Globu za miniserial "Kto się odważy?", wciela się w podwójną rolę. Schnabel obsadził go jako Dantego Alighieri oraz Nicka Toschesa, legendę amerykańskiej kontrkultury, dziennikarza muzycznego i znawcę włoskiego poety, a także autora powieści "In the Hand of Dante", na podstawie której nakręcono omawiany film.

Oscar Isaac w filmie "Ręką Dantego". Fot. materiał prasowy / Netflix

W obsadzie dramatu "Ręką Dantego", którego premiera na platformie streamingowej Netflix odbędzie się 24 czerwca, znaleźli się też m.in. Gal Gadot (kontrowersyjny remake "Śnieżki" Disneya) jako Gemma Donati, Gerard Butler ("300") jako papież Bonifacio, John Malkovich ("Niebezpieczne związki"), reżyser Martin Scorsese ("Czas krwawego księżyca"), Al Pacino ("Człowiek z blizną"), Jason Momoa ("Diuna"), Sabrina Impacciatore ("Biały Lotos") i Lorenzo Zurzolo ("IO"). Niektórym aktorom – tak jak Isaakowi – również powierzono podwójne kreacje.

REKLAMA

Po pokazie w Wenecji powstało wiele recenzji wyrażających rozczarowanie nowym dziełem Schnabela. "Historyczne sekwencje są pompatyczne, współczesne wręcz absurdalne. To taki przypadkowy 'Kod da Vinci' w wykonaniu Monty Pythona" – napisał Robbie Collin z brytyjskiego dziennika "The Daily Telegraph".

Część krytyków uznało adaptację książki Toschesa za powiew świeżości. "Oscar Isaac wciela się w rolę Nicka Toschesa – i Dantego – w gangsterskim filmie z elementami gonzo, który niemal celowo przesadza. [...] 'Ręką Dantego' to szaleństwo, które pulsuje życiem. Nawet jeśli to się nie opłaca, to i tak mamy do czynienia z ekscytującą jazdą, po której trudno się otrząsnąć" – czytamy w recenzji Owena Gleibermana na łamach amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".

REKLAMA