Dwie aktorki "Stranger Things" znowu spotkają się na planie Fot. Netflix

Dwie gwiazdy serialu "Stranger Things" ponownie spotkają się na ekranie w nowym serialu Netfliksa. Chodzi o ekranizację "Boga lasów" Liz Moore, jednej z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych powieści kryminalnych ostatnich lat.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Maya Hawke i Nell Fisher w "Bogu lasów" Netflixa. Robin Buckley i Holly Wheeler znowu razem na ekranie

Platforma oficjalnie ogłosiła obsadę "The God of the Woods", miniserialu opartego na bestsellerowym kryminale i thrillerze psychologicznym Liz Moore z 2024 roku, który w Polsce został wydany pod tytułem "Bóg lasów".

REKLAMA

Sierpień 1975, góry Adirondack. Letni obóz dla dzieci Camp Emerson. Obowiązują tu trzy zasady. Ostatnia i najważniejsza brzmi: "GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ". Kiedy znika trzynastoletnia Barbara, nikt nie słyszy jej krzyku. Dziewczynka nie jest zwykłą nastolatką – jako córka Van Laarów, właścicieli obozu i najbardziej wpływowej rodziny w regionie, wzbudza ciekawość i zazdrość otoczenia. Gorączkowe poszukiwania prowadzi cała lokalna społeczność. Jednak mijają godziny, potem dni, a po Barbarze nie ma śladu. To nie pierwsza taka tragedia na terenie Camp Emerson. Czternaście lat wcześniej zniknął starszy brat Barbary. Nigdy się nie odnalazł. Czy to przypadek, że w tym samym czasie z więzienia ucieka seryjny morderca Jacob Sluiter? Dokładnie ten sam, który przed laty terroryzował okolicę…W śledztwo angażuje się młoda policjantka Judy Luptack. Stopniowo odkrywa sieć tajemnic i napięć między rodziną Van Laarów, mieszkańcami miasteczka i pracownikami obozu. "Bóg lasów" Liz Moore opis wydawnictwa Otwarte

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Maya Hawke, którą niedługo zobaczymy również w nowych "Igrzyskach śmierci", od trzeciego sezonu "Stranger Things" wcielała się w ulubienicę widzów Robin Buckley, a Fisher zadebiutowała w piątym sezonie jako kluczowa dla całej intrygi z Vecną Holly Wheeler. Aktorki zagrają kolejno policjantkę Judy i zaginioną Barbarę.

Obok Hawke i Fisher w serialu wystąpią również nominowana do Oscara za "Duchy Inisherin" Kerry Condon (jako matka Barbary), a także Damon Gupton, Ella Rubin, Susannah Perkins, Benjamin Walker i Autumn Molina.

REKLAMA