Dwie aktorki "Stranger Things" znowu spotkają się na planie Fot. Netflix

Dwie gwiazdy serialu "Stranger Things" ponownie spotkają się na ekranie w nowym serialu Netfliksa. Chodzi o ekranizację "Boga lasów" Liz Moore, jednej z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych powieści kryminalnych ostatnich lat.

"Stranger Things", które zakończyło się w 2025 roku budzącym skrajne emocje finałem, to jeden z największych hitów Netfliksa w historii. Bracia Dufferowie pożegnali się już z gigantem streamingu i podpisali czteroletni kontrakt z Paramount Skydance (wkrótce nowym właścicielem Warner Bros. Discovery, do którego należy TVN), ale wciąż produkują seriale dla Netfliksa, jak najnowszy hit platformy, "The Boroughs".

"Stranger Things" pomogło rozwinąć kariery swoim młodym gwiazdom, którzy angażują się w nowe projekty. Millie Bobby Brown niedługo po raz trzeci powraca jako Enola Holmes, Charlie Heaton wcieli się w syna Tommy'ego Shelby'ego w nowych "Peaky Blinders", a Sadie Sink zabłynie w nowym "Spider-Manie" z Tomem Hollandem. Teraz dwie aktorki z Hawkins – Maya Hawke i Nell Fisher – połączą siły w nowej produkcji Netfliksa.

Maya Hawke i Nell Fisher w "Bogu lasów" Netflixa. Robin Buckley i Holly Wheeler znowu razem na ekranie

Platforma oficjalnie ogłosiła obsadę "The God of the Woods", miniserialu opartego na bestsellerowym kryminale i thrillerze psychologicznym Liz Moore z 2024 roku, który w Polsce został wydany pod tytułem "Bóg lasów".

Sierpień 1975, góry Adirondack. Letni obóz dla dzieci Camp Emerson. Obowiązują tu trzy zasady. Ostatnia i najważniejsza brzmi: "GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ". Kiedy znika trzynastoletnia Barbara, nikt nie słyszy jej krzyku. Dziewczynka nie jest zwykłą nastolatką – jako córka Van Laarów, właścicieli obozu i najbardziej wpływowej rodziny w regionie, wzbudza ciekawość i zazdrość otoczenia. Gorączkowe poszukiwania prowadzi cała lokalna społeczność. Jednak mijają godziny, potem dni, a po Barbarze nie ma śladu. To nie pierwsza taka tragedia na terenie Camp Emerson. Czternaście lat wcześniej zniknął starszy brat Barbary. Nigdy się nie odnalazł. Czy to przypadek, że w tym samym czasie z więzienia ucieka seryjny morderca Jacob Sluiter? Dokładnie ten sam, który przed laty terroryzował okolicę…W śledztwo angażuje się młoda policjantka Judy Luptack. Stopniowo odkrywa sieć tajemnic i napięć między rodziną Van Laarów, mieszkańcami miasteczka i pracownikami obozu.

"Bóg lasów" Liz Moore

Maya Hawke, którą niedługo zobaczymy również w nowych "Igrzyskach śmierci", od trzeciego sezonu "Stranger Things" wcielała się w ulubienicę widzów Robin Buckley, a Fisher zadebiutowała w piątym sezonie jako kluczowa dla całej intrygi z Vecną Holly Wheeler. Aktorki zagrają kolejno policjantkę Judy i zaginioną Barbarę.

Obok Hawke i Fisher w serialu wystąpią również nominowana do Oscara za "Duchy Inisherin" Kerry Condon (jako matka Barbary), a także Damon Gupton, Ella Rubin, Susannah Perkins, Benjamin Walker i Autumn Molina.

Autorka książki Liz Moore będzie współtwórczynią serialu, a drugą producentką wykonawczą została Liz Hannah, znana z pracy nad serialami takimi jak "Mindhunter" i "Dziewczyna z Plainville". Serial jest produkowany przez Sony Pictures Television, a data premiery nie jest jeszcze znana.