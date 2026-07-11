Binge-watching nie taki zły, jak go malują Fot. Kadr ze "Stranger Things" / naTemat

Binge-watching od lat ma złą prasę. Zarzuca mu się uzależnianie, marnowanie czasu i ucieczkę od prawdziwego życia. A ja uważam, że oglądanie serialu jednym ciągiem potrafi dać coś, czego cotygodniowa emisja nigdy nie zapewni.

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Zuzanna Tomaszewicz, moja redakcyjna koleżanka, uważa, że oglądanie co tydzień bije na głowę binge-watching. Mamy spór: ja mam zupełnie inne zdanie. To oglądanie serialu na raz wygrywa z tym cotygodniowym.

Binge-watching ma mroczne strony, ale pozwala odpocząć od świata

Nie zamierzam tu nikogo przekonywać, że bezrefleksyjne, kompulsywne przesiadywanie przed ekranem przez kilkanaście godzin to zdrowa i wspaniała opcja. Absolutnie nie. Binge-watching ma swoje mroczne strony: bywa formą chronicznej ucieczki od rzeczywistości, potrafi zaburzyć rytm snu i negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, jeśli stracimy nad nim kontrolę. Jeśli dzień w dzień zarywasz noce, bo nie potrafisz oderwać się, dajmy na to, od ekranizacji Cobena na Netfliksie, to masz problem. W tym się z Zuzą oczywiście zgadzam.

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Ale jeśli potrafisz binge'ować z umiarem, w oglądaniu serialu na raz jest coś absolutnie magicznego. Kiedy lata temu zaczęłam korzystać z Netfliksa, byłam w raju. Nigdy nie znosiłam czekania na odcinek co tydzień, byłam niecierpliwa. Cały serial od razu? Nowy, wspaniały świat.

Binge-watching bywa ucieczką, ale nie musi oznaczać unikania rzeczywistości. Owszem, były momenty, kiedy tym dla mnie był. W depresyjnych epizodach oglądanie odcinka za odcinkiem było dla mnie sposobem na przetrwanie.

Teraz jest dla mnie rozrywką w wolne dni. Uwielbiam ten moment. Sobota wolna, nie muszę nigdzie iść, nic robić. Układam stos poduszek, kokoszę się na łóżku i oglądam. Jasne, z przerwami, ale mogę wejść w historię i doświadczyć jej w całości, bez rozdrabniania, bez przerywania.

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Żyjemy w czasach gigantycznego przebodźcowania i ciągłego rozproszenia uwagi. Możliwość odcięcia się w weekend od maili, powiadomień i problemów, a następnie spędzenia kilku godzin w precyzyjnie wykreowanej rzeczywistości daje poczucie wielkiej przygody. To współczesny odpowiednik zarwania nocy nad grubą powieścią, od której nie da się oderwać (znam również i to uczucie). Przyjemność, satysfakcja, odpoczynek i, jak podkreślają psycholodzy, obniżenie stresu.

Zanurzasz się w opowieści i nikt cię z niej nie wyrywa

Imersja jest dla mnie jedną z największych zalet binge-watchingu. Kiedy oglądałam "Rycerza Siedmiu Królestw", odcinek co tydzień szczególnie mi przeszkadzał, bo chciałam zanurzyć się w opowieść o Dunku i Jaju, ale byłam z niej nagle wyrywana. Potem ciężko mi było z powrotem odnaleźć emocje, które towarzyszyły mi wcześniej. Co oczywiście nie oznacza, że gorzej odebrałam "Rycerza" – umiem docenić każdy dobry serial, niezależnie od jego formy. Produkcja HBO jest absolutnie fantastyczna, to jeden z najlepszych seriali roku.

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Przy cotygodniowym dawkowaniu serialu imersja wyraźnie słabnie. Oglądając historię jednym ciągiem, mocniej zżywamy się z bohaterami i łatwiej wchodzimy w świat przedstawiony. Nie zapominamy smaczków, niuansów ani trzecioplanowych wątków, które reżyser gdzieś poukrywał w tle. Emocje nie zdążą opaść, nie trzeba przypominać sobie, co wydarzyło się tydzień wcześniej. A nawet jeśli pamiętasz fabułę, emocje nie są już takie same – potrzebują chwili, żeby wrócić.

Współczesne seriale przypominają dziś pocięte na kawałki (bardzo długie) filmy kinowe. To już nie są "Przyjaciele", "Chirurdzy" czy "Kryminalne zagadki Las Vegas" – osobne historie, które możesz oglądać w dowolnym momencie. Dziś seriale opowiadają jedną, wielką opowieść podzieloną na odcinki. Moim zdaniem tylko binge-watching pozwala w pełni docenić jej strukturę i płynność. Najbliżej mu do kinowego doświadczenia.

Z perspektywy widza nie ma też chyba nic bardziej irytującego niż sztucznie generowany cliffhanger, który każe nam czekać siedem dni na rozwiązanie banalnej sytuacji. Pewnie, cliffhangery są tak skonstruowane, żebyśmy w przypadku dostępności całego serialu momentalnie wcisnęli "oglądaj następny odcinek". Mają utrzymać naszą uwagę, ale cliffhangery w serialu emitowanym co tydzień również są cyniczne – mają utrzymać subskrybenta przez kilka tygodni. Co innego zaspokoić swoją ciekawość teraz, a co innego czekać cały tydzień z dyskomfortem.

W tym oczekiwaniu jest magia, owszem, to jak czekanie na Gwiazdkę. Ale kiedy cliffhanger okazuje się tanim chwytem, który zrobił nas w balona, ma się poczucie bycia oszukanym. Wolę planować seans na własnych zasadach, zamiast pozwalać algorytmom i korporacjom dawkować mi emocje według ich tabelek w Excelu.

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Emisja co tydzień psuje niektóre seriale

Oczywiście nie wszystkie seriale nadają się na binge. Jakiś czas temu moja siostra postanowiła pierwszy raz obejrzeć "The Walking Dead". Podczas urlopu spędzanego w domu oglądała odcinek za odcinkiem, co sprawiło, że śniły jej się zombie i porozrywane ciała. Nie dała rady (zwłaszcza że kolejne sezony były coraz gorsze).

Ale nie wszystkie seriale nadają się też do oglądania po jednym odcinku tygodniowo. Przykład z ostatnich miesięcy to "Ta moja siostra Bennet". Dziesięć półgodzinnych odcinków, każdy co siedem dni. Naprawdę trudno wciągnąć się w kameralną, obyczajową historię, która nie ma szybkiego tempa ani intensywnej akcji, jeśli trzeba czekać na kolejny epizod. Ten typ serialu potrafi szybko zniechęcić widza, który, jeśli od razu nie wejdzie w ten świat, może po prostu zrezygnować. U mnie było odwrotnie: pokochałam historię Mary Bennet tak bardzo, że klęłam pod nosem na koniec każdego odcinka. To były tortury.

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Kryminały i thrillery, które opowiadają jedną historię, też zupełnie nie nadają się do oglądania co tydzień. Jak masz bawić się w kanapowego detektywa i zapamiętać wszystkie elementy układanki przez kilka tygodni?

Ostatecznie wszystko sprowadza się do wyboru. Niech każdy ogląda tak, jak lubi: Zuza może dawkować sobie przyjemność, celebrując każdą środę. Sama cieszę się z "Rodu smoka" w poniedziałki. Ale chcę mieć prawo do tego, by raz na jakiś czas zaszyć się pod kocem i spędzić weekend w innej rzeczywistości.