Gdzie obejrzeć seriale nominowane do Emmy 2026? Sprawdzamy. Fot. Kadry z "the Pitt" i "Wdowiej Zatoki" / montaż: naTemat

Nagrody Emmy co roku podpowiadają, co warto obejrzeć. Choć wybory Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej bywają kontrowersyjne, tym razem wyróżniono naprawdę znakomitą telewizję. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć wszystkie seriale, które mają szansę na statuetki w najważniejszych kategoriach. Perełka na perełce.

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Nagrody Emmy to najważniejsze nagrody telewizyjne w USA, ale i na świecie. W środę poznaliśmy tegoroczne nominacje do "telewizyjnych Oscarów", które zostaną przyznane po raz 78. Uroczystą galę zaplanowano na 14 września podczas w Peacock Theatre w Los Angeles. Poprowadzi ją Mariska Hargitay, gwiazda kultowego serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna", prywatnie córka nieżyjącej już Jayne Mansfield, ikony popkultury lat 50. i 60.

Nominacje do Emmy 2026: "The Pitt" i "Hacks" rozwaliły system

Serial medyczny "The Pitt" z Noah Wyle'em, gwiazdą "Ostrego dyżuru", pojawił się na tegorocznej liście nominowanych aż 25 razy. To niemal dwukrotnie lepszy wynik niż w przypadku pierwszego sezonu, który zdobył 13 nominacji, z czego pięć zamienił na statuetki. O nagrodę dla najlepszego aktora powalczy również sam Wyle, który został już nagrodzony za rolę doktora Michaela "Robby'ego" Robinavitcha w ubiegłym roku.

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Tuż za "The Pitt" uplasował się kolejny hit HBO Max – "Hacks", który za swój finałowy, piąty sezon zdobył 24 nominacje. To najlepszy wynik w historii seriali komediowych. Produkcja pobiła dotychczasowych rekordzistów – "The Bear" i "Studio", które miały po 23 nominacje. Jean Smart ma z kolei szansę zdobyć piątą (!) statuetkę Emmy za rolę Deborah Vance i ósmą w całej swojej karierze.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Gdzie obejrzeć seriale nominowane do Emmy 2026?

Chcecie nadrobić seriale nominowane do Emmy? Sprawdzamy, gdzie oglądać produkcje w głównych kategoriach.

Najlepszy serial dramatyczny:

Dyplomatka: Netflix Pozłacany wiek: HBO Max HBO Max Rycerz Siedmiu Królestw: HBO Max HBO Max Paradise: Disney+ The Pitt: HBO Max Jedyna: Apple TV Kulawe konie : Apple TV Znajomi i sąsiedzi : Apple TV

Serial komediowy:

Misja: Podstawówka : Disney+ The Bear : Disney+ Hacks : HBO Max Margo jest spłukana: Apple TV Nikt tego nie chce: Netflix Zbrodnie po sąsiedzku: Disney+ Terapia bez trzymanki: Apple TV Wdowia zatoka: Apple TV

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Serial limitowany:

To jej wina: Sky Showtime Bestia we mnie: Netflix Awantura : Netflix Chętni na seks: HBO Max Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette: Disney+

Gdzie "Gorąca rywalizacja" i "the Vampire Lestat"?

Wielu widzów może się zastanawiać, dlaczego na liście nominowanych do Emmy 2026 zabrakło tak chwalonych przez krytyków i widzów seriali jak "Gorąca rywalizacja" czy "The Vampire Lestat", czyli trzeciego sezonu "Wywiadu z wampirem". Powód jest prosty – oba tytuły niestety nie spełniały regulaminowych kryteriów.

Zgodnie z zasadami Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej "Heated Rivalry" jest traktowany jako produkcja zagraniczna, ponieważ powstał dla kanadyjskiej platformy Crave. Do Emmy mogą natomiast kwalifikować się jedynie zagraniczne seriale będące amerykańskimi koprodukcjami.

Mimo że serial nie mógł ubiegać się o standardowe nagrody Emmy, Akademia przyznała mu Television Academy Honors Award – specjalne wyróżnienie dla produkcji, które poruszają ważne problemy społeczne i przyczyniają się do pozytywnych zmian.

Za to w Kanadzie romans o hokeistach został doceniony z nawiązką. Podczas tegorocznej gali Canadian Screen Awards, czyli kanadyjskich nagród telewizyjnych, produkcja zdobyła rekordowe 16 statuetek. Niestety Connor Storrie, czyli serialowy Ilya Rozanov, nie mógł zostać nominowany ze względu na amerykańskie obywatelstwo. Statuetka dla najlepszego aktora w dramacie powędrowała do Hudsona Williamsa, czyli Shane'a Hollandera.

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