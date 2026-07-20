Jaki jest najbardziej niedoceniony film Christophera Nolana? Fot. materiał prasowy

Pytanie o to, jaki jest najlepszy film Christophera Nolana, niezmiennie rozgrzewa dyskusje wśród miłośników reżysera. "Interstellar", "Oppenheimer", a może "Odyseja"? Odpowiedzi raczej nie poznamy. A jakie jest najbardziej niedocenione dzieło jego autorstwa? Filmografia hollywoodzkiego mistrza skrywa perłę, o której część widzów magicznie zapomniała.

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Christopher Nolan posiada imponujący dorobek artystyczny. Na wejściu witają nas m.in. uznane za klasyka "Memento", skąpana w mroku i nafaszerowana akcją trylogia "Mrocznego Rycerza", dramat wojenny "Dunkierka", który powiela romantyczny mit o cywilach pędzących na pomoc uwięzionym na plaży żołnierzom, a także nagrodzony siedmioma Oscarami "Oppenheimer" z Cillianem Murphym ("Peaky Blinders").

Brytyjsko-amerykański filmowiec nie traci na popularności, a jego kolejne dzieła są wyczekiwane przez miliony kinomanów z całego świata. W filmografii zafascynowanego czasem twórcy chowa się thriller kostiumowy, który zasłużył na lepszą pamięć. Nie bez powodu uchodzi za skandalicznie niedocenioną produkcję.

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"Prestiż" to najbardziej niedoceniony film Christophera Nolana. Wyczarowano go w streamingu

Londyn pod panowaniem królowej Wiktorii. Przybierający na sile dekadentyzm popycha mieszkańców miasta do przekraczania granic. Spotkania z medium, przełomowe odkrycia, próba pogodzenia magii z nauką i strach przed śmiercią. W takich realiach rozgrywa się akcja filmu "Prestiż", który podąża za dwoma rywalizującymi ze sobą iluzjonistami. Obaj skrywają tajemnice, obaj chcą być pierwsi w odkryciu sposobu na teleportację. Ubrany w szaty epoki wiktoriańskiej thriller traktuje o obsesji i poświęceniu dla sztuki, zdając pytanie: jak daleko jesteś w stanie się posunąć, by stworzyć arcydzieło?

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Film z 2006 roku wciąga niekonwencjonalną strukturą zbudowaną wokół trzech kluczowych elementów iluzji: obietnicy, zwrotu akcji i prestiżu. Nolan kawałek po kawałeczku odsłania przed widzem sekrety postaci, a napięcie między Christianem Balem ("American Psycho") a Hugh Jackmanem ("Sprawiedliwość owiec") ostatecznie rozładowuje w sposób zadziwiająco satysfakcjonujący dla odbiorcy.

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W obsadzie "Prestiżu", który niestety cierpi z powodu licznych dziur fabularnych i – co jest zresztą specjalnością reżysera – płytko zarysowanych postaci kobiecych, znajdziemy m.in. Scarlett Johansson ("Między słowami"), Michaela Caine'a ("Młodość"), Rebeccę Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), Andy'ego Serkisa (trylogia "Władcy Pierścieni"), Piper Perabo ("Wygrane marzenia") i Davida Bowiego ("Labirynt").

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"Dziwny, ale genialny zarazem. To mały film, który wydaje się wielki. To dramat kostiumowy, który wygląda nowocześnie i wymyka się porównaniom do czegokolwiek poza samym Nolanem" – napisał Dan Jolin na łamach brytyjskiego magazynu "Empire".

"Prestiż" Christophera Nolana wypożyczymy w ramach serwisów z usługą "na życzenie". Adaptacja powieści pióra Christophera Priesta wylądowała w bibliotece następujących portali: Player, Prime Video, Apple TV, Megogo i Rakuten TV.