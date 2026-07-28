Pol'and'Rock 2026 to też ASP. Foto: dziurek/Shutterstock

Dosłownie za chwilę rusza Pol'and'Rock Festival 2026. Najsłynniejszy darmowy festiwal odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2026 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno. To nie tylko okazja do posłuchania muzyki na żywo, ale też wzięcia udziału w spotkaniach Akademii Sztuk Przepięknych.

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Tegoroczna Akademia Sztuk Przepięknych (ASP) będzie świetną okazją do spotkania z m.in. psycholożką Marzeną Figiel-Strzałą, aktorem Marianem Dziędzielem oraz aktorką Agatą Kuleszą. To jednak nie wyczerpuje tegorocznej listy gości specjalnych Jurka Owsiaka. Nie wspominając o artystach, którzy zagrają na Pol'and'Rock Festival.

Pol'and'Rock Festival 2026 z innej strony

Akademia Sztuk Przepięknych to od wielu lat nieodłączna część Pol'and'Rocka. To strefa dyskusji: uczestnicy będą mogli nie tylko posłuchać wywiadów przeprowadzanych z zaproszonymi gośćmi, ale też zadać im pytania.

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W czwartek, 30 lipca, uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach ze wspomnianymi Figiel-Strzałą, Dziędzielem i Kuleszą. Dzień później, 31 lipca, dojdą do tego spotkania z wicemistrzynią olimpijską w boksie Julią Szeremetą, twórcą internetowym Bartkiem Dajnowskim oraz dziennikarzem Radomirem Witem.

Wreszcie w sobotę 1 sierpnia w ramach ASP pojawi się okazja wysłuchania reżysera Juliusza Machulskiego, aktorki Zofii Zborowskiej-Wrony oraz jej męża, siatkarza Andrzeja Wrony oraz polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Szczególnie spotkanie z tym ostatnim może być bardzo interesujące. Mowa bowiem o Polaku, który wziął udział w międzynarodowej misji kosmicznej.

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Nie zapomnij o koncertach!

Pol'and'Rock to jednak nadal przede wszystkim koncerty. Co warto zobaczyć w czasie tej edycji? Nie można pominąć szczególnie występów grup Godsmack, P.O.D. i Dżemu, który zagra z Sebastianem Riedlem, synem Ryśka Riedla, za mikrofonem.

Godsmack i P.O.D. to żywe legendy nu metalu, które zna chyba każdy obecny 30- i 40-latek. Ci pierwsi nagrali przed laty ponadczasowy przebój "I Stand Alone", drudzy przebili ich swoim hymnem "Youth of the Nation". Ich występy uzupełnią koncerty metalowych Orbit Culture i Vended, które starają się zająć miejsce obu gwiazd wczesnych lat dwutysięcznych.

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Jeżeli chodzi o polskich artystów, nie sposób pominąć też koncertów: Myslovitz, Happysad, Voo Voo, Dziwnej Wiosny oraz projektu L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, który skomponował muzykę do "Chłopów".

Na scenie zobaczymy też Varius Manx z Kasią Stankiewicz na wokalu, Łzy, Kasię Lins, Darię ze Śląska i Kobranockę. Gratką dla fanów klasycznego heavy metalu będzie występ Nocnego Kochanka. Cały skład festiwalu można zobaczyć na stronie wydarzenia.