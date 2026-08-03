Czy Owcokrad zginął w 7 odcinku 3. sezonu "Rodu smoka"? Fot. materiał prasowy

Nie od dziś wiadomo, że "Ród smoka" odchodzi znacząco od relacji kronikarzy zawartych w "Ogniu i krwi" George'a R.R. Martina. W siódmym odcinku trzeciego sezonu doszło do walki między smokami, której śladu w książce nie znajdziemy. Widzowie mogą obawiać się o losy jednego z nich, ale uspokajamy. Szukamy odpowiedzi na nurtujące pytanie w telewizyjnych regułach i oryginale.

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Tekst zawiera spoilery dot. 7 odcinka 3. sezonu serialu "Ród smoka".

Ryan Condal wprowadził liczne zmiany względem książki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina, która służy mu jako fundament scenariusza "Rodu smoka" – od nadania relacji Rhaenyry Targaryen i Alicent Hightower bardziej osobistych rysów po przedłużenie życia Gwayne'a Hightowera, który "na papierze" zginął podczas przejęcia Królewskiej Przystani przez stronnictwo czarnych. W trzecim sezonie serialu największą przemianę przeszła Rhaena Targaryen, której showrunner postanowił powierzyć losy książkowej Nettles.

Rhaena zdołała oswoić dzikiego smoka zwanego Owcokradem. Podczas bitwy w Gardzieli straciła panowanie nad swoim pupilem, który atakował żołnierzy obu walczących stron, w tym dwie bliskie dziewczynie osoby – jej siostrę Baelę Targaryen oraz jej kuzyna, przyszywanego brata i niedoszłego szwagra Jacaerysa Velaryona. Syn prawowitej dziedziczki Żelaznego Tronu zginął w trakcie walk. Od tamtej pory Rhaenyra próbuje dopaść tajemniczego jeźdźca Owcokrada, wierząc, że to on doprowadził do śmierci jej pierworodnego dziecka. Władczyni Westeros nie wie jednak, że jest nim Rhaena.

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Czy Owcokrad zginął w 7. odcinku "Rodu smoka 3"? Odpowiedzią jest m.in. reguła znana widzom seriali

Przypomnijmy, że książę Daemon Targaryen odkrył prawdziwą tożsamość opiekuna Owcokrada. Po znalezieniu Rhaeny w jaskini nieopodal Orlego Gniazda mąż Rhaenyry postanowił oszukać swoją żonę, mówiąc jej, że zabił jeźdźca dzikiego smoka. Na dowód tego przywiózł ze sobą do Królewskiej Przystani czaszkę domniemanej osoby odpowiedzialnej za śmierć Jacaerysa.

W siódmym odcinku trzeciego sezonu "Rodu smoka" Owcokrad zostaje zauważony na niebie przez Baelę i towarzyszącego jej Addama z Hull, bękarciego syna lorda Corlysa Velaryona. Para doniosła Rhaenyrze, że smok nadal ma jeźdźca. Królowa wyruszyła razem z nimi, by skonfrontować się z "zabójcą" jej syna. Podkreślmy, że w tym samym czasie w Dorzeczu Daemon przekonywał Rhaenę do tego, by uciekła z Westeros i przestała pomagać mu w szukaniu Aemonda Targaryena i jego starej smoczycy Vhagar.

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Phoebe Campbell i Matt Smith w 7. odcinku 3. sezonu "Rodu smoka". Fot. materiał prasowy

Spotkanie Rhaeny i Daemona przerwało przybycie Rhaenyry, Baeli i Addama z Hull. Smoki należące do tej trójki – Syrax, Księżycowa Tancerka i Morski Dym – momentalnie zaatakowały Owcokrada. Po chwili królowa, czując się zdradzona przez męża i jego córkę, zmusiła Rhaenę do tego, by razem z nią powróciła do Czerwonej Twierdzy na grzbiecie Syrax. Daemon nakazał później swojemu smokowi Caraxesowi, by dobił Owcokrada, który ciężko ranny stoczył się ze zbocza góry.

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Czy dziki smok, który słynął z polowania na owce, faktycznie zginął? W siódmym odcinku nie pokazano wprost momentu, w którym Owcokrad umiera, a zgodnie z telewizyjną zasadą, jeśli czegoś nie widzimy na ekranie, to się nie wydarzyło. Dodatkowo w "Ogniu i krwi" George R.R. Martin sam wspomniał, że po tym, jak Taniec Smoków dobiegł końca, Owcokrad był widywany w różnych rejonach Westeros. Ostatni raz zauważono brązowego stwora i Nettles lecących w kierunku Gór Księżycowych.

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