Recenzje filmu "Tony" z Dominikiem Sessą i Antonio Banderasem Fot. materiał prasowy

W Polsce głośne filmy czasem trafiają na duży ekran z lekkim opóźnieniem. Na szczęście na nowy komediodramat z Antonio Banderasem, który wyszedł spod szyldu A24, nie będziemy musieli aż tak długo czekać. Warto mieć go na uwadze, bo recenzje zbiera smakowite.

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Wytwórnia A24, która jest odpowiedzialna za sukces oscarowego "Wszystko wszędzie naraz", "Lady Bird" Grety Gerwig i horroru "Midsommar. W biały dzień" Ariego Astera, tym razem wzięła na warsztat początki kariery Anthony'ego Bourdaina, amerykańskiego szefa kuchni, podróżnika i gospodarza wnikliwych programów o tematyce kulinarno-kulturalnej. Podróż z ambitnym i wyszczekanym chłopakiem z Manhattanu rozpoczniemy od pracy na zmywaku.

O czym jest film "Tony" z Dominikiem Sessą i Antonio Banderasem?

Akcja filmu "Tony", za którego kamerą stanął Matt Johnson ("The Dirties"), rozgrywa się dwa lata przed tym, jak Anthony Bourdain zaczął swoją kulinarną edukację. Mamy 1979 rok. W nadmorskim miasteczku Provincetown w stanie Massachusetts tytułowy bohater rozpoczyna pracę w restauracji serwującej owoce morza, która służy mu jako prawdziwa szkoła życia. Pod czujnym okiem szefa kuchni o imieniu Ciro uczy się, że jedzenie nie jest wyłącznie przyjemnością i naturalną potrzebą każdego człowieka – zawsze kryje się za nim jakaś głębsza historia.

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Scenariusz do komediodramatu powstał na podstawie fragmentów bestsellerowej książki "Kitchen Confidential" Bourdaina, w której autor podzielił się z czytelnikiem własnymi historiami z młodości oraz osobistymi przemyśleniami.

Z rolą słynnego kucharza zmierzył się na planie Dominic Sessa, który wcześniej grał u boku Paula Giamattiego i Da'Vine Joy Randolph w "Przesileniu zimowym" Alexandra Payne'a – kreację zbuntowanego ucznia szkoły prywatnej w Nowej Anglii zamienił na kultową osobowość. W jego mentora wcielił się za to Antonio Banderasa, którego niedawno mogliśmy oglądać w "Babygirl" Haliny Reijn.

Przed obiektywem Michaela Baumana ("Jedna bitwa po drugiej") wystąpili również Emilia Jones ("Grupa zadaniowa"), Leo Woodall ("Polowanie na Golluma"), Stavros Halkias ("Bugonia"), Rich Sommer ("Mad Men") i Dagmara Domińczyk ("Dziewczyna Millera"). Polska premiera "Tony'ego" odbędzie się 4 września tego roku.

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Krytycy "zjedli" biografię Anthony'ego Bourdaina z rozkoszą

Oglądając zapowiedź "Tony'ego", od razu odniosłam wrażenie, że film w reżyserii Johnsona będzie pokrzepiający. Recenzje zagranicznych krytyków tylko mnie w tym utwierdziły. W agregatorze Rotten Tomatoes produkcja cieszy się aż 95 proc. pozytywnych opinii (średnia z 83 artykułów).

Dziennikarze są pod wrażeniem talentu obsady (zwłaszcza Sessy i Banderasa) i chwalą film za to, że legenda Bourdaina go nie zgniotła. "Sessa po raz kolejny emanuje zaraźliwym urokiem, który dopełnia wewnętrzny chaos młodego mężczyzny zmagającego się z własnym kryzysem tożsamości" stwierdził Josh Parham z Next Best Picture. "Sceny w kuchni to połączenie obozu szkoleniowego, rytuału obelg w akademiku i filmu kung-fu" – napisała Amy Nicholson z "Los Angeles Times".

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