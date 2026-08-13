Nowy kandydat na Jamesa Bonda się wyłonił. Pasuje lepiej niż na pana Darcy'ego

Jack Lowden jest nowym kandydatem na Jamesa Bonda Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Zgodnie z zapowiedziami producentów jeszcze w tym roku mamy poznać nowego Jamesa Bonda, który będzie najpewniej przeciwieństwem Daniela Craiga. Właśnie wyłonił się nowy kandydat na agenta 007. To aktor, którego niebawem zobaczymy jako pana Darcy'ego w serialu "Duma i uprzedzenie" Netflixa.

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Daniel Craig zastąpił Pierce'a Brosnana w 2006 roku, wcielając się w Jamesa Bonda w filmie "Casino Royale" Martina Campbella. Od tamtej pory brytyjski aktor zagrał kultową postać z prozy Iana Fleminga jeszcze w czterech produkcjach – ostatnią z nich był szpiegowski hit "Nie czas umierać" Cary'ego Fukunagi z 2021 roku.

W lutym 2025 roku franczyza poświęcona słynnemu szpiegowi trafiła w ręce Amazon MGM Studios, które wybrało na reżysera kolejnego filmu o agencie 007 kanadyjskiego filmowca Denisa Villeneuve'a, twórcę widowiskowej "Diuny" i sequela "Łowcy androidów", czyli "Blade Runnera 2049". W wywiadzie z branżowym portalem Deadline producentka Amy Pascal zasugerowała, że tożsamość szpiega MI6 poznamy jeszcze w tym roku. Czy twórcy postawią na kogoś znacznie młodszego? Na prowadzenie wysunął się utalentowany Szkot.

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Jack Lowden nowym kandydatem na Jamesa Bonda. W "Kulawych koniach" jest świetny

Jest nowy kandydat na Jamesa Bonda. Richard Osman, brytyjski prezenter telewizyjny i autor powieści "Czwartkowy Klub Zbrodni", powiedział w podcaście "The Rest is Entertainment", że twórcy nowego filmu o agencie 007 "biorą poważnie pod uwagę" kandydaturę Jacka Lowdena, o którym pierwszy raz zrobiło się głośno za sprawą "Dunkierki" Christophera Nolana oraz miniserialu "Wojna i pokój" BBC.

Szkocki gwiazdor, który w młodości uczęszczał do prestiżowej letniej szkoły Royal Academy of Dramatic Art (RADA), wciela się obecnie w Rivera Cartwrighta, okrytego złą sławą agenta MI5, w serialu "Kulawe konie" Apple TV.

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Tropienie, zakładanie podsłuchu i rzucanie się w pościg za przestępcami nie są mu obce. U boku Gary'ego Oldmana ("Czas mroku"), który występuje jako genialny, lecz niechlujny były agent Jackson Lamb, Lowden radzi sobie naprawdę dobrze. Nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że to jedno z najbardziej niedocenionych nazwisk młodego pokolenia aktorów w Wielkiej Brytanii.

Jesienią na platformie streamingowej Netflix ma ukazać się serial na podstawie "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen, w którym Lowden po swojemu zinterpretuje postać pana Fitzwilliama Darcy'ego. Jego casting budzi wątpliwości wśród miłośników literatury pięknej i fanów ogarniętych Austenmanię. Pamiętajmy jednak, że Matthew Macfadyen ("Sukcesja") z początku również nie przypadł do gustu czytelnikom angielskiej pisarki, a finalnie rozkochał w sobie większość widzów filmu Joe Wrighta z 2006 roku.

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QUIZ: Czy rozpoznasz film o Jamesie Bondzie po kadrze?

Quiz 1 / 12 Jak nazywa się ten film o agencie 007? Fot. materiał prasowy Skyfall 007 Quantum of Solace Casino Royale