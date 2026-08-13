Katarzyna Grochola pokazała nagranie z Danutą Stenką. Zapowiedziała powrót Judyty Kozłowskiej Fot. materiał prasowy

Po ponad 20 latach nareszcie dowiemy się, co nowego słychać w życiu miłosnym Judyty Kozłowskiej. W "Nigdy w życiu!" po bolesnym rozstaniu z mężem poznała Adama, z którym w finale całowała się w deszczu na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Katarzyna Grochola pokazała pierwsze nagranie Danuty Stenki z planu "Właśnie, że tak!".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Nigdy w życiu!" to opowieść o mieszkance Warszawy, Judycie Kozłowskiej, która niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie, a zwłaszcza wychowywaniu córki. Kobieta pracuje na pół etatu w redakcji, odpowiadając na listy przesyłane do niej przez czytelników. Bohaterka zostaje porzucona przez męża i wkrótce zaczyna korespondować z tajemniczym mężczyzną, niejakim Leonem Zakrzewskim, który po odejściu żony postanowił napisać do Judyty list z prośbą o radę na złamane serce.

Komedia romantyczna z 2004 roku, która powstała na podstawie prozy Katarzyny Grocholi, trafiła do panteonu najbardziej kultowych polskich filmów w swoim gatunku. Odtwórczyni głównej roli – rewelacyjna Danuta Stenka ("Katyń") – na długie lata zapisała się w pamięci widzów, nawet tych z młodszego pokolenia. Kadr z nią stał się nawet okładką viralowej playlisty na Spotify – "40-letnia rozwódka zmienia swoje życie". Protagonistka zainspirowała też zjawisko o nazwie "judytowanie" (moda na slow life). Ten trend pokochały kobiety w całym kraju.

REKLAMA

Danuta Stenka wraca jako Judyta w sequelu "Nigdy w życiu". Katarzyna Grochola pokazała nagranie

W 2027 roku, czyli 23 lata po premierze "Nigdy w życiu!", na srebrny ekran ma trafić kontynuacja życiowych perypetii Judyty. "Właśnie, że tak!" będzie ekranizacją kolejnej książki autorstwa Katarzyny Grocholi.

"Wszyscy wiemy, że relacje z innymi ludźmi nie są łatwe. A najlepiej wie o tym Judyta. Czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie? Czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona? Czy naprawdę z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu?" – czytamy w opisie powieści wydanej w marcu tego roku.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

W filmie – podobnie jak w oryginale – powinny pojawić się inne znane nam postaci, m.in. ostatnia miłość głównej bohaterki, Adam, jej córka Tosia, a także najlepsza przyjaciółka Ula. – Myślałam, że Judytę gdzieś już tam zostawiłam. Nie chciałam robić części jeden, dwa, trzy, cztery, osiem, dziesięć. Ale moja przyjaciółka, która jest terapeutką, tak bardzo mnie prosiła. Powiedziała mi, żebym napisała coś wesołego – tak Grochola tłumaczyła powód stworzenia sequela w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN".

W środę (12 sierpnia) na oficjalnym profilu powieściopisarki w mediach społecznościowych ukazało się nagranie z uśmiechniętą od ucha do ucha Danutą Stenką. Trudno w to dziś uwierzyć, ale przed laty aktorka bała się tej roli. "Judyta wraca! Nigdy nie pozwólcie sobie odebrać marzeń" – napisała Grochola we wpisie, wywołując nich falę entuzjazmu wśród internautów.

"Już się nie mogę doczekać wyjścia do kina"; "Ale się cieszę na ten powrót"; "Książka przeczytana. Jest cudowna. Czekam na film bardzo, bardzo" – widzimy w komentarzach.

REKLAMA

Szczegóły dotyczące reszty obsady nie są znane. Trzymamy jednak kciuki za to, by Artur Żmijewski ("Ojciec Mateusz"), Joanna Jabłczyńska ("Dlaczego nie!") i Joanna Brodzik ("Jasne błękitne okna") znów wrócili na plan. W końcu zagrali w jednej z produkcji, które trafiły do naszego zestawienia top polskich komedii romantycznych.

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Sprawdź, czy pamiętasz kultowe komedie romantyczne!