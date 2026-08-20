"Odyseja" ma kategorię R, a i tak zarobiła ponad miliard. Wyprzedziła silnych graczy
"Odyseja" Christophera Nolana znalazła się w gronie filmów z kategorią R, które zarobiły ponad miliard dolarów Fot. materiał prasowy

"Odyseja" Christophera Nolana okazała się wielkim sukcesem kasowym. To imponujące, że film wszedł do kin z kategorią R. Jakie jeszcze produkcje z Hollywood zarobiły wiele pieniędzy dla swoich twórców mimo tego, że były przeznaczone dla starszego widza?

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"Odyseja" Christophera Nolana zarobiła na całym świecie aż 1,34 miliarda dolarów. Tym samym stała się największym hitem na rynku filmów z kategorią R w historii, wyprzedzając przy tym "Deadpoola & Wolverine'a" z 2024 roku. Jakie jeszcze inne produkcje kinowe okazały się takimi przebojami kasowymi?

Filmy z kategorią R: "Odyseja" na szczycie listy

Najpierw wyjaśnijmy, co dokładnie oznacza kategoria R (Restricted). W amerykańskim systemie MPA, który służy do klasyfikacji wiekowej filmów, oznacza ona, że dana produkcja jest przeznaczona tylko dla widzów dorosłych. W praktyce osoby poniżej 17. roku życia mogą ją obejrzeć na dużym ekranie, ale tylko w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna. Zmniejsza to z oczywistych względów liczbę potencjalnych widzów.

Mimo tego utrudnienia "Odyseja" Nolana znalazła się na szczycie listy filmów z kategorią R, osiągając sukces w kasach biletowych. Nie bez powodu mówi się, że Zendaya i Holland mają lato życia. Trudno się temu dziwić, skoro mowa o epickiej opowieści o Odyseuszu, pełnej tego, co widzowie kochają najbardziej – emocji, przygód, potworów – i przede wszystkim zakończonej jednym z najlepszych payoffów w historii kina.

Jak pisaliśmy w naTemat, "Odyseja to najlepszy film Nolana od lat – tak pisze się na nowo mity!

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Nie tylko "Odyseja" Christophera Nolana

Wcześniejszy rekord na tym polu należał do "Deadpool & Wolverine" Shawna Levy'ego. Ta odsłona przygód Deadpoola zarobiła 1,33 mld dolarów. To, że ten film okazał się takim przebojem, też nie może dziwić. Mowa w końcu o jednym z najpopularniejszych super-bohaterów. Nie wspominając już o tym, że na duży ekran powrócił wtedy też Wolverine, ponownie grany przez Hugh Jackmana. Ten duet przyciągnął do kin całe nowe pokolenie fanów i tych wielbicieli, którzy wychowali się na pierwszych filmach ze świata X-Menów.

Osobiście najbardziej zaskakuje miejsce trzecie, na którym znalazł się "Joker" Todda Phillipsa z 2019. Film zarobił 1,07 mld dolarów. Dlaczego uważam jednak, że to interesujący przypadek? Mowa w końcu nie tyle o filmie super-bohaterskim, a dramacie psychologicznym, wyraźnie inspirowanym "Taksówkarzem" Martina Scorsese. A dokładniej: Phillips wykorzystał postać najsłynniejszego super-złoczyńcy w świecie popkultury do opowiedzenia poruszającej historii o tym, że zło tkwi w każdym z nas. I najgorsze jest to, że samo społeczeństwo potrafi je z nas wydobyć.

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QUIZ: Czy poznasz oscarowy film po kadrze?

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1 / 17 Jak nazywa się ten film? W 1992 roku zdobył Oscara w najważniejszej kategorii.

Fot. materiał prasowy

"Joker" to więc kino o wiele trudniejsze w odbiorze, szczególnie w zestawieniu z "Deadpool & Wolverine". Jak to możliwe, że stało się przebojem kasowym? Z własnego doświadczenia wiem, że udana kampania promocyjna i sama postać Jokera ściągnęły do kin osoby spodziewające się zupełnie innego kina.

To, że tak mogło być, sugerują fakt, że drugi film o Jokerze Phillipsa okazał się finansową klapą.

Nolan coś wie o współczesnym widzu

Nieco poza podium najlepiej zarabiających "erek" znajduje się "Oppenheimer" z 2023 r., czyli także film w reżyserii Nolana. Zarobił 983 mln dolarów. To nie miliard, ale blisko.

Warto tu przypomnieć, że Polacy pokochali ten film Christophera Nolana – biografia ojca bomby atomowej z Cillianem Murphym zdobyła aż 7 Oscarów i stała się jednym z najchętniej oglądanych tytułów reżysera nad Wisłą.

Wskazuje na to, gdyż pokazuje nam to, że twórca "Memento" ewidentnie wie coś więcej o dorosłym widzu niż spora część jego konkurentów na rynku. Jego filmy stają się wielkimi hitami. Może przyczyniają się do tego udane kampanie reklamowe, albo pewien mit Nolana jako jednego z najlepszych współczesnych reżyserów. A może po prostu jak nikt inny potrafi zaciekawić swoimi pomysłami na wielkie ekranizacje. W czasach, gdy Polacy oglądają streamingi na potęgę, brytyjskiemu filmowcowi udaje się przyciągnąc tłumy przed srebrny ekran.