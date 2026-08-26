Najlepszy horror 2026 roku zaraz w streamingu. Prawie nie ma w nim jumpscare'ów
"Backrooms. Bez wyjścia" we wrześniu na HBO Max. Czy warto obejrzeć? Fot. materiał prasowy

"Backrooms. Bez wyjścia" niebawem trafią do streamingu. Film Kane'a Parsonsa okrzyknięto jednym z najlepszych horrorów 2026 roku (obok "Obsesji" Curry'ego Barkera), choć nie straszy w sposób typowy dla większości współczesnych produkcji z tego gatunku. Widzowie, którzy unikają kina grozy jak ognia, powinni poważnie rozważyć udział w tym seansie.

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Właśnie obserwujemy narodziny nowego pokolenia twórców kina grozy. "Obsesja" Curry'ego Barkera, na którą przeznaczono budżet 750 tys. dolarów, zarobiła w kasach biletowych na całym świecie aż 501 mln USD i zajęła dziesiąte miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 2026 roku. Dzieło Kane'a Parsonsa – 21-latka, który dotąd rozwijał się w podgatunku found footage na YouTube'ie – również potwierdza, że horrory wracają do mainstreamingowych łask. "Backrooms. Bez wyjścia" nie jest jednak tak przystępny jak wspomniana konkurencja.

Horror "Backrooms. Bez wyjścia" zaraz w streamingu. Czy warto go obejrzeć?

"Backrooms. Bez wyjścia" to owoc zjawiska zwanego przestrzeniami liminalnymi, które skupia się wokół opustoszałych miejsc wywołujących u odbiorców efekt nostalgii i niepokoju jednocześnie – nad ich osobliwym charakterem pochylił się Genki Kawamura, reżyser japońskiego "Exit 8". Tytułowe "tylne pokoje" zyskały sławę za sprawą słabo oświetlonej fotografii pomieszczenia z żółtawą tapetą i prostokątnymi lampami emitującymi zimne światło, która prawie dekadę temu wprowadziła duży zamęt na forum 4chan.

Akcja horroru Kane'a Parsonsa zabiera widzów do Kalifornii lat 90. Clark prowadzi sklep z meblami, który od dłuższego czasu nie jest rentowny. Razem z dwójką młodych pracowników próbuje znaleźć sposób, by przyciągnąć do siebie klientów. Mężczyzna, który z wykształcenia jest architektem, dla sukcesu małej firmy jest w stanie poświęcić swoje życie prywatne.

Pewnej nocy Clark odkrywa w piwnicy sklepu przejście prowadzące do miejsca, którego plany architektoniczne nawet nie uwzględniły. Tunele ciągną się w prawo, w lewo, w dół i w górę; część mebli ułożono w stertę, a inne albo do połowy pochłonęła podłoga, albo przepołowiła ściana. Właściciel salonu dzieli się tym przedziwnym odkryciem ze swoją terapeutką, Mary Kline.

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Film "Backrooms. Bez wyjścia" jest metaforyczną opowieścią o tym, jak kapitalizm zmienia ludzi. To kontynuacja youtubowej mitologii Parsonsa, która koncentruje się przede wszystkim na doznaniach. Scenariusz horroru stawia na alegoryczną, wielowątkową narrację (m.in. o pracy, która wykańcza), nie mogąc w pełni pogodzić jej z efekciarską realizacją.

"'Backrooms. Bez wyjścia' to ładna wizytówka Kane'a Parsonsa, która pokazuje wachlarz jego reżyserskich możliwości, ale niestety kosztem spójnej narracji. [...] Pomysły w horrorze nowej nadziei Hollywood są jak meble w tylnych pokojach. Do połowy zjedzone przez żółtą wykładzinę" – pisałam w recenzji "Backrooms: Bez wyjścia nie straszy. Robi coś znacznie gorszego z twoją głową".

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QUIZ: Czy poznasz kultowy horror po kadrze?

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1 / 20 Z jakiego filmu pochodzi ten kadr?

Fot. materiał prasowy

Pełnometrażowy debiut młodego reżysera daje duże pole do interpretacji. Choć jego warstwa narracyjna może przyprawić niektórych o zawrót głowy, dla samej gry aktorskiej warto po niego sięgnąć. Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony. 12 Years a Slave") tworzy surowy portret antybohatera, któremu aż trudno nie współczuć. U boku niedocenionego brytyjskiego aktora zagrała również Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna"), która w całym tym liminalnym obłędzie jako jedyna zachowuje trzeźwy umysł.

"Backrooms. Bez wyjścia" pojawi się 25 września w bibliotece platformy streamingowej HBO Max. Ta część publiczności, której nie po drodze z horrorami, nie powinna obawiać się labiryntu korytarzy. U Parsonsa mało jest jumpscare'ów.