Helenę Bonham Carter zastąpi laureatka Oscara Fot. Kadr z "Białego Lotosu" / Shutterstock / montaż: naTemat

"Biały Lotos" notuje niespodziewaną roszadę w obsadzie. Laureatka Oscara Laura Dern dołącza do czwartego sezonu hitowego serialu HBO, zastępując Helenę Bonham Carter, która opuściła projekt na bardzo zaawansowanym etapie produkcji. Akcja nowych odcinków rozegra się w Europie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wybitna brytyjska aktorka, miała być jedną z gwiazd czwartego sezonu "Białego Lotosu" stworzonego przez Mike'a White'a, a zarazem najgłośniejszym nazwiskiem w ogłoszonej dotąd obsadzie. Jak jednak potwierdziło HBO, Helena Bonham Carter ostatecznie nie wystąpi w serialu. Decyzja zapadła już po wejściu ekipy na plan we Francji.

"Wraz z rozpoczęciem zdjęć (...) stało się jasne, że postać stworzona przez Mike'a White'a dla Heleny Bonham Carter nie sprawdza się w praktyce na planie. Rola została przemyślana na nowo, jest obecnie przepisywana i w najbliższych tygodniach zostanie ponownie obsadzona" – przekazała stacja w komunikacie.

REKLAMA

Twórcy podkreślili jednocześnie, że rozstanie z dwukrotnie nominowaną do Oscara gwiazdą "Podziemnego kręgu", "Harry'ego Pottera", "Enoli Holmes" i filmów Tima Burtona odbyło się w dobrej atmosferze. "HBO, producenci i Mike White żałują, że nie będą mogli współpracować z Heleną przy tym projekcie, ale pozostają jej wielkimi fanami i mają nadzieję na wspólną pracę w przyszłości" – dodano.

We wtorek stacja potwierdziła, że do obsady dołącza Laura Dern, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w "Historii małżeńskiej" z 2019 roku, którą widzowie HBO doskonale znają z nagradzanego serialu "Wielkie kłamstewka". Hollywoodzka gwiazda grała również w tak kultowych tytułach, jak "Park Jurajski", "Blue Velvet" i "Dzikość serca".

REKLAMA

Co istotne 59-letnia amerykańska aktorka nie tylko przejmuje rolę, ale jej bohaterka jest tworzona od nowa specjalnie pod nią. To kolejny rozdział długoletniej współpracy Dern i White'a, którzy wcześniej działali razem przy filmie "Rok psa" oraz serialu "Iluminacja". Choć to pierwszy pełnoprawny występ Laury Dern w "Białym Lotosie", aktorka użyczyła już głosu Abby, żonie Dominica i matce Albiego, w 2. sezonie, choć nie została wtedy oficjalnie wymieniona w napisach.

W obsadzie czwartego sezonu znaleźli się również m.in. Steve Coogan ("W 80 dni dookoła świata"), Kumail Nanjiani ("Eternals"), Vincent Cassel ("Nienawiść") czy Chloe Bennet ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Czwarty sezon "Białego Lotosu" przenosi się do Francji

Nowy sezon hitu HBO powstaje we Francji, a jego akcja być powiązana z Festiwalem Filmowym w Cannes. Hotel Biały Lotos "zagrają" Airelles Château de la Messardière w Saint-Tropez i Hôtel Martinez w Cannes, a zdjęcia realizowane są również w Monako i w Paryżu. Do tej pory jedynie drugi sezon "Białego Lotosu" dział się w Europie (na włoskiej Sycylii). W pierwszym odwiedziliśmy luksusowy hotel na amerykańskich Hawajach, a w trzecim – Tajlandię.

Francja idealnie wpisała się w tematykę sezonu, która ma koncentrować się na świecie sztuki i artystów. Historia ma opowiadać m.in. o samotności artystów, presji sukcesu i tym, jak rozpoznawalność wpływa na relacje oraz decyzje życiowe.