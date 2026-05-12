Pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji startuje już we wtorek wieczorem. Transmisję na żywo z konkursu w Wiedniu miłośnicy muzycznej rywalizacji znajdą w kilku miejscach. Wydarzenie, którym żyje Europa, będzie emitowane nie tylko przez Telewizję Polską. Dziś na austriackiej scenie usłyszymy Alicję Szemplińską, reprezentantkę Polski.
70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. W minionym roku po Kryształowy Mikrofon sięgnął JJ, reprezentant Austrii, który w Bazylei wykonał piosenkę "Wasted Love". W najbliższych dniach całkiem sporą szansę na zdobycie prestiżowej nagrody ma Polka – według aktualnych przewidywań bukmacherów Polska ma 68 proc. szans na awans do sobotniego finału.
Gdzie oglądać 1. półfinał Eurowizji 2026? Dziś wystąpi Polska (TRANSMISJA NA ŻYWO)
Transmisję na żywo z 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube.
Świeto muzyki rozpocznie się o godz. 21:00. Tak prezentuje się kolejność wtorkowych występów:
1. Mołdawia – Satoshi ("Viva, Moldova!"),
2. Szwecja – Felicia ("My System"),
3. Chorwacja – Lelek ("Andromeda"),
4. Grecja – Akylas ("Ferto"),
5. Portugalia – Bandidos do Cante ("Rosa"),
6. Gruzja – Bzikebi ("On Replay"),
7. Włochy – Sal Da Vinci ("Per sempre sì"),
8. Finlandia – Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin"),
9. Czarnogóra – Tamara Zivković ("Nova zora"),
10. Estonia – Vanilla Ninja ("Too Epic to Be True"),
11. Izrael – Noam Bettan ("Michelle"),
12. Niemcy – Sarah Engels ("Fire")
13. Belgia – Essyla ("Dancing on the Ice"),
14. Litwa – Lion Ceccah ("Sólo quiero más"),
15. San Marino – Senhit ("Superstar")
16. Polska – Alicja Szemplińska ("Pray")
17. Serbia – Lavina ("Kraj mene")
Do wielkiego finału zakwalifikuje się dziesięć państw z największą liczbą punktów zdobytych w głosowaniu jurorów i telewidzów (po trzech latach przerwy Europejska Unia Nadawców powróciła w półfinałach do systemu głosowania 50/50).
Przypomnijmy, że Eurowizja wzbudza duże kontrowersje w związku z uczestnictwem Izraela w konkursie. Z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia.
Z tego też powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej święta muzyki. W inicjatywie biorą udział również gwiazdy polskiej sceny muzycznej. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a protestują m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.
We wrześniu ubiegłego roku Niezależna Międzynarodowa Komisji Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich wydała raport, w którym stwierdziła, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy.