W streamingu znajdziecie filme "Belfast" Kennetha Branagha. Zagrali w nim m.in. Jamie Dornan, Judi Dench i Caitriona Balfe Fot. materiał prasowy

Po finale "Outlandera" Caitrionę Balfe, odtwórczynię Claire Fraser, złapiecie w innym dziele dostępnym w streamingu. Za swój występ w "Belfaście" Kennetha Branagha irlandzka aktorka zebrała brawa od krytyków, którzy wróżyli jej nominację do Oscara. Dramat przedstawia portret rodziny ulsterskich protestantów na tle konfliktu w Irlandii Północnej (zwanego The Troubles).

W sobotę (16 maja) serial "Outlander" dobiegł końca. Wygląda na to, że odtwórczyni roli angielskiej lekarki, Claire Beauchamp, która po dotknięciu druidycznego kręgu Craigh Na Dun przeniosła się do XVIII-wiecznej Szkocji, ma napięty grafik na następne lata. Caitriona Balfe zamieni adaptację cyklu Diany Gabaldon na nową filmową wersję powieści "Rozważna i romantyczna" pióra Jane Austen.

Pięć lat temu była modelka z Dublinu błyszczała swoim talentem w intymnym dziele Kennetha Branagha – dla jednych legendy szekspirowskiego teatru, dla drugich Gilderoya Lockharta z "Harry'ego Pottera". Wybitny aktor i reżyser nakręcił w 2020 roku dramat inspirowany jego dzieciństwem w ogarniętej zamieszkami Irlandii Północnej. "Belfast", w którym narracja prowadzona jest z perspektywy dziecka nierozumiejącego w pełni powagi panującej w jego ojczyźnie sytuacji, to kino wyjątkowe i dla wrażliwych dusz.

Rok 1969, Belfast zalewa religijna i polityczna przemoc. Buddy ma dziewięć lat. Jest zbyt młody, by zrozumieć, dlaczego na jego ulicy postawiono barykady i czemu ksiądz na mszy wygłaszał kazanie o rozstaju dróg. Chłopiec – mając niewielkie doświadczenie życiowe – próbuje objąć swym umysłem konflikt między protestantami a katolikami; znaleźć jego zarzewie.

Kenneth Branagh zamknął "Belfast" w czarnobiałej kolorystyce symbolizującej życie w Ulsterze w czasie The Troubles, która nabiera barw tylko w kilku scenach – m.in. wtedy, gdy Buddy ogląda filmy w kinie, gdzie szara codzienność styka się z magicznymi obietnicami prosto z Fabryki Snów. Dla dziewięciolatka to ucieczka od brutalnej rzeczywistości. Reżyser – podobnie jak autorzy serialu "Derry Girls" – tworzy obraz życia cywilów w niespokojnych czasach.

"Belfast", który Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrodziła Oscarem za scenariusz oryginalny, może pochwalić się gwiazdorską obsadą. U boku Caitriony Balfe, która wciela się w matkę małego protagonisty, widzimy m.in. Jude'a Hilla ("Holland"), Jamiego Dornana ("Polowanie na Golluma"), Judi Dench ("Tajemnica Filomeny"), Ciarána Hindsa ("Terror"), Colina Morgana ("Przygody Merlina") i Larę McDonnell ("Artemis Fowl").