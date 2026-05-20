2. sezon serialu "Outlander: Krew z krwi" jeszcze w 2026 roku Fot. materiał prasowy

"Outlander" dobiegł końca, ale na miłośników prozy Diany Gabaldon czeka drugi sezon spin-offu zatytułowanego "Outlander: Krew z krwi". Premiera nowych odcinków poświęconych rodzicom Claire i Jamiego Fraserów odbędzie się szybciej, niż myślicie.

Po 12 latach (i ośmiu sezonach) "Outlander" pożegnał się z widzami. Jego finał wyjaśnił tajemnicę, która trwała latami i nie dawała spokoju fanom. Claire Beauchamp, która po II wojnie światowej przeniosła się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji, raczej nie zobaczymy już w roli głównej na małym ekranie – chyba że razem z Jamiem Fraserem pojawi się gościnnie w ogłoszonych lub planowanych spin-offach.

O czym jest prequel "Outlander: Krew z krwi"?

Po serialu emitowanym przez Netflixa widzowie przejdą do konkurencyjnego HBO Max, w którego bibliotece zagościł prequel "Outlander: Krew z krwi". Jego akcja rozgrywa się 28 lat przed wydarzeniami ukazanymi w oryginalnej produkcji. Po I wojnie światowej Henry Beauchamp i ciężarna Julia Moriston (rodzice Claire) odwiedzają szkockie góry, Highlandy, gdzie natykają się na wehikuł czasu, czyli druidyczny krąg Craigh na Dun. Oboje przenoszą się w czasie do 1714 roku, ale zostają tam rozdzieleni.

Podróżnicy w czasie robią wszystko, co w ich mocy, by przetrwać w bezwzględnych realiach poprzedzających pierwsze jakobickie powstanie (tzw. Pierwszą Wielką Rebelię).. Julia, chcąc chronić swoje nienarodzone jeszcze dziecko, zostaje żoną podłego lorda Lovat. Dodajmy, że Angielka nie jest mile widziana przez Szkotów. Henry znajduje się w nieco lepszej sytuacji. Zaczyna służyć klanowi Grant.

W międzyczasie poznajemy szekspirowską wręcz historię zakazanej miłości rodziców Jamiego – Briana Frasera, bękarta zhańbionego Simona Frasera (lorda Lovat), i Ellen MacKenzie, córkę zmarłego wodza klanu MacKenziech.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi" na HBO Max?

Pierwsza odsłona serialu "Outlander: Krew z krwi", która liczyła dziesięć odcinków, ukazała się w sierpniu ubiegłego roku, zdobywając pozytywne recenzje wśród widzów oraz krytyków. Według ustaleń portalu branżowego Deadline prequel powróci w drugim sezonie jesienią 2026 roku na kanale Starz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że polska premiera odbędzie się z lekkim opóźnieniem.

W obsadzie "Outlandera: Krwi z krwi" znów ujrzymy Jamiego Roya ("Zwiadowca") jako Briana Frasera, Harriet Slater ("Magiczna podróż Emily") jako Ellen MacKenzie, Hermione Corfield ("Elita złodziei") jako Julię Moriston oraz Jeremy Irvine ("Return to Silent Hill", adaptacja najstraszniejszej gry w historii) jako Henry'ego Beauchampa. Tony Curran ("Trzynasty wojownik") powróci jako Simon Fraser, Séamus McLean Ross ("California Schemin'") jako Colum MacKenzie, Sam Retford ("S.A.M.") jako Dougal MacKenzie i Rory Alexander ("Pistol") jako Murtagh Fitzgibbons Fraser.

"Choć bywa naciągana, oczaruje tych, których od pierwszego wejrzenia oczarował 'Outlander'. [...] W 'Krwi z krwi' widzimy znajome, ale odmłodzone twarze, piękne krajobrazy Kaledonii i wydarzenia wyjęte prosto z kart historii. W serialu odnajdą się podróżnicy zafascynowani starymi dziejami, jak i ci, którzy uwielbiają podglądać zakochane pary" – pisaliśmy w recenzji pierwszego sezonu.