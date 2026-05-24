Choć "Michael" wciąż podbija kina, wielu widzów może zastanawiać się, kiedy film biograficzny o autorze słynnego "Thrillera" wyląduje w ofercie serwisów z usługą "na życzenie". Oficjalna data premiery na VOD nie jest jeszcze znana, ale schemat, jakiego od dłuższego czasu trzymają się wytwórnie filmowe, może podpowiedzieć nam, kiedy biografię Michaela Jacksona obejrzymy w domu.
"Michael" zarobił w kasach biletowanych na całym świecie ponad 709 mln dolarów, znacząco przekraczając swój budżet, który wynosił około 155 mln USD. Film biograficzny o Królu Popu w reżyserii Antoine’a Fuquai ("Dzień próby", "Bez litości")momentalnie odniósł kasowy sukces. W osiągnięciu tak wysokiego wyniku produkcji nie przeszkodziły liczne kontrowersje związane z oskarżeniami, jakie w przeszłości padły pod adresem legendarnego artysty, który po śmierci wciąż zarabia miliony.
Kiedy "Michael" o Michaelu Jacksonie trafi na VOD?
Przypomnijmy, że scenariusz filmu o Michaelu Jacksonie ukazuje początki zespołu Jackson 5 i spektakularną solową karierę jednego z jej członków, mieszając w to toksyczną relację tytułowego bohatera z jego ojcem, menadżerem Josephem Jacksonem.
W roli głównej obsadzono Jaafara Jacksona, bratanka Michaela Jacksona i syna Jermaine’a Jacksona. W obsadzie znaleźli się też: Colman Domingo ("Euforia"), Nia Long ("Chłopaki z sąsiedztwa"), Miles Teller ("Whiplash"), Mike Myers ("Austin Powers: Agent specjalnej troski") i Laura Harrier ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman").
Produkcja, za którą stoi Graham King (twórca niezaprzeczalnego sukcesu "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym) rozpętała prawdziwą burzę, a wszystko przez rok 1988 – film kończy w momencie kultowego koncertu Michaela Jacksona na stadionie Wembley w ramach Bad Tour, czyli kilka lat przed wyjściem na światło dzienne pierwszych zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania muzyka wobec dzieci.
Polska premiera filmu "Michael" odbyła się 22 kwietnia bieżącego roku. Po kinowym debiucie produkcje z reguły czekają dwa miesiące na to, by trafić na VOD. Serwis FandomWire przyjrzał się bliżej schematowi premier dużych tytułów na platformach z usługą "na życzenie" – filmy lądują na VOD najczęściej 30-45 dni po premierze na srebrnym ekranie. Fani Króla Popu mogą spodziewać się dobrych wieści na przełomie maja i czerwca.