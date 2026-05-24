"Micheal" już niebawem może trafić na VOD

Choć "Michael" wciąż podbija kina, wielu widzów może zastanawiać się, kiedy film biograficzny o autorze słynnego "Thrillera" wyląduje w ofercie serwisów z usługą "na życzenie". Oficjalna data premiery na VOD nie jest jeszcze znana, ale schemat, jakiego od dłuższego czasu trzymają się wytwórnie filmowe, może podpowiedzieć nam, kiedy biografię Michaela Jacksona obejrzymy w domu.

"Michael" zarobił w kasach biletowanych na całym świecie ponad 709 mln dolarów, znacząco przekraczając swój budżet, który wynosił około 155 mln USD. Film biograficzny o Królu Popu w reżyserii Antoine’a Fuquai ("Dzień próby", "Bez litości")momentalnie odniósł kasowy sukces. W osiągnięciu tak wysokiego wyniku produkcji nie przeszkodziły liczne kontrowersje związane z oskarżeniami, jakie w przeszłości padły pod adresem legendarnego artysty, który po śmierci wciąż zarabia miliony.

Przypomnijmy, że scenariusz filmu o Michaelu Jacksonie ukazuje początki zespołu Jackson 5 i spektakularną solową karierę jednego z jej członków, mieszając w to toksyczną relację tytułowego bohatera z jego ojcem, menadżerem Josephem Jacksonem.

W roli głównej obsadzono Jaafara Jacksona, bratanka Michaela Jacksona i syna Jermaine’a Jacksona. W obsadzie znaleźli się też: Colman Domingo ("Euforia"), Nia Long ("Chłopaki z sąsiedztwa"), Miles Teller ("Whiplash"), Mike Myers ("Austin Powers: Agent specjalnej troski") i Laura Harrier ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman").

Produkcja, za którą stoi Graham King (twórca niezaprzeczalnego sukcesu "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym) rozpętała prawdziwą burzę, a wszystko przez rok 1988 – film kończy w momencie kultowego koncertu Michaela Jacksona na stadionie Wembley w ramach Bad Tour, czyli kilka lat przed wyjściem na światło dzienne pierwszych zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania muzyka wobec dzieci.

