HBO Max ujawnia czerwcowe nowości. Na widzów czeka nagrodzony za granicą polski serial "Proud", powrót animowanego Supermana i sporo głośnych, świetnych filmów, w tym m.in. "Prawdziwy ból", "Kompletnie nieznany" i "Nasienie świętej figi".

Największą premierą miesiąca na HBO Max będzie "Proud", polski serial, który zdobył główną nagrodę na prestiżowym festiwalu Series Mania. O tytule rozpisywali się m.in. amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", branżowy portal Deadline oraz magazyn filmowy "Screen International".

Produkcja opowiada historię Filipa – młodego geja przekonanego, że świat stoi przed nim otworem. Jego życie diametralnie się zmienia po rodzinnej tragedii. Mężczyzna musi zaopiekować się dzieckiem, co zmusi go do przewartościowania wszystkiego, co do tej pory było dla niego najważniejsze.

8-odcinkowy serial "Proud" wyreżyserował Karol Klementewicz, który napisał scenariusz razem z Moniką Pęcikiewicz. W Filipa wcieli się Ignacy Liss, jeden z najbardziej obiecujących polskich aktorów młodego pokolenia, którego grę mogliśmy podziwiać w "Znachorze" Netflixa i melodramacie "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy.

W imponującej obsadzie znaleźli się również m.in. Maja Ostaszewska ("Zielona granica"), Joanna Kulig ("Ołowiane dzieci"), Maria Sobocińska ("Dom dobry"), Kamil Studnicki ("Informacja zwrotna"), Tamara Arciuch ("Niania"), Mateusz Więcławek ("Obietnica"), Piotr Pacek ("Śleboda"), Dorota Kolak ("Zjednoczone stany miłości"), Magdalena Lamparską ("365 dni") i Paulina Holtz ("Klan"). Premiera 1. odcinka już 12 czerwca.

Nowości HBO Max na czerwiec. "Prawdziwy ból" i "Kompletnie nieznany" to nie wszystko

Wśród serialowych nowości na HBO Max w czerwcu znajdzie się także trzeci sezon animacji "Moje przygody z Supermanem" (premiera 1. odcinka: 14 czerwca) oraz "Wieczne Wartości: Kult piękna", trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie "Eternal Values" Fredericka von Mierersa (premiera 1. odcinka: 14 czerwca).

W bibliotece platformy pojawi się również długa lista świetnych – nowszych i starszych – filmów, w tym kręcony w Polsce "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga z nagrodzonym Oscarem Kieranem Culkinem. Wybraliśmy największe i najciekawsze tytuły:

