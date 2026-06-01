Joanna Kulig w serialu "Proud"
HBO Max szykuje świetne premiery na czerwiec

HBO Max ujawnia czerwcowe nowości. Na widzów czeka nagrodzony za granicą polski serial "Proud", powrót animowanego Supermana i sporo głośnych, świetnych filmów, w tym m.in. "Prawdziwy ból", "Kompletnie nieznany" i "Nasienie świętej figi".

Największą premierą miesiąca na HBO Max będzie "Proud", polski serial, który zdobył główną nagrodę na prestiżowym festiwalu Series Mania. O tytule rozpisywali się m.in. amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", branżowy portal Deadline oraz magazyn filmowy "Screen International".

Produkcja opowiada historię Filipa – młodego geja przekonanego, że świat stoi przed nim otworem. Jego życie diametralnie się zmienia po rodzinnej tragedii. Mężczyzna musi zaopiekować się dzieckiem, co zmusi go do przewartościowania wszystkiego, co do tej pory było dla niego najważniejsze.

8-odcinkowy serial "Proud" wyreżyserował Karol Klementewicz, który napisał scenariusz razem z Moniką Pęcikiewicz. W Filipa wcieli się Ignacy Liss, jeden z najbardziej obiecujących polskich aktorów młodego pokolenia, którego grę mogliśmy podziwiać w "Znachorze" Netflixa i melodramacie "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy.

W imponującej obsadzie znaleźli się również m.in. Maja Ostaszewska ("Zielona granica"), Joanna Kulig ("Ołowiane dzieci"), Maria Sobocińska ("Dom dobry"), Kamil Studnicki ("Informacja zwrotna"), Tamara Arciuch ("Niania"), Mateusz Więcławek ("Obietnica"), Piotr Pacek ("Śleboda"), Dorota Kolak ("Zjednoczone stany miłości"), Magdalena Lamparską ("365 dni") i Paulina Holtz ("Klan"). Premiera 1. odcinka już 12 czerwca.

Nowości HBO Max na czerwiec. "Prawdziwy ból" i "Kompletnie nieznany" to nie wszystko

Wśród serialowych nowości na HBO Max w czerwcu znajdzie się także trzeci sezon animacji "Moje przygody z Supermanem" (premiera 1. odcinka: 14 czerwca) oraz "Wieczne Wartości: Kult piękna", trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie "Eternal Values" Fredericka von Mierersa (premiera 1. odcinka: 14 czerwca).

W bibliotece platformy pojawi się również długa lista świetnych – nowszych i starszych – filmów, w tym kręcony w Polsce "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga z nagrodzonym Oscarem Kieranem Culkinem. Wybraliśmy największe i najciekawsze tytuły:

  • Nasienie świętej figi (The Seed of the Sacred Fig) - Rodzina sędziego śledczego w Teheranie mierzy się z dramatem po śmierci młodej kobiety w areszcie policyjnym. Nominacja do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Premiera: 4 czerwca.
  • Faceci w czerni (Men in Black) - Działają w ukryciu i ubierają się na czarno. Stanowią też najlepszą, ostatnią i jedyną linię obrony Ziemi przed groźnymi przybyszami z kosmosu. W głównych rolach Will Smith i Tommy Lee Jones. Premiera trzech części: 4 czerwca.
  • Lighthouse (The Lighthouse) - Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku. W obsadzie Willem Dafoe i Robert Pattinson. Premiera: 5 czerwca.
  • Kompletnie nieznany (A Complete Unknown) - Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan (nominowany do Oscara Timothée Chalamet) zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem. Premiera: 5 czerwca.
  • Prawdziwy ból (Real Pain) - Kuzyni David i Benji wyruszają w podróż po Polsce, by uczcić babcię, lecz stare konflikty odżywają na tle rodzinnej historii. Premiera: 6 czerwca.
  • Wallace i Gromit: Klątwa królika (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit) - Wallace i jego wierny pies Gromit stają się nieoczywistymi bohaterami, powstrzymując tajemniczą zbrodnię... i ratując miejskie marchewki. Oscar dla najlepszego filmu animowanego. Premiera: 6 czerwca.
  • Zaułek koszmarów (Nightmare Alley) - Thriller psychologiczny o sprytnym oszuście i nieuczciwej psychiatrce, którzy naciągają bogaczy nowojorskiej elity lat 40. W obsadzie m.in. Bradley Cooper, Cate Blanchett i Rooney Mara. Premiera: 11 czerwca.
  • Ave, Cezar! (Hail, Caesar!) - Producent filmowy staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia gwiazdy filmowej. Prześmiewcza komedia braci Coen z gwiazdorską obsadą (George Clooney, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ralph Fiennes). Premiera: 11 czerwca.
  • King's Man: Pierwsza misja (The King's Man) - Osadzony w realiach I wojny światowej film opowiada historię powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej Kingsman. Prequel hitowej serii. Premiera: 12 czerwca.
  • Oddaj ją (Bring Her Back) - Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej. Premiera: 12 czerwca.
  • Nocna suka (Nightbitch) - Kobieta rezygnuje z kariery, by poświęcić się macierzyństwu, lecz jej nowe życie niespodziewanie przybiera surrealistyczny obrót. W głównej roli Amy Adams. Premiera: 13 czerwca.