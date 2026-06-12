Nie wiecie, co robić w weekend? Pomożemy! Fot. Kadr z "Dnia objawienia" / montaż: naTemat

Masz wolny wieczór i nie wiesz, co robić? W Weekendowniku Rozrywki przesialiśmy premiery, nowości i starsze perełki. Oto 13 rzeczy, które naszym zdaniem naprawdę warto obejrzeć, posłuchać, przeczytać i ograć w ten weekend.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W weekend można robić wiele rzeczy. Można spotkać się z przyjaciółmi, pójść na spacer z rodziną, pojeździć na rowerze, gruntownie posprzątać mieszkanie albo... zrelaksować się i skupić na (pop)kulturowych doznaniach. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 album i 1 książkę, które warto "odpalić" w ten weekend.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobry serial.

1. Ta inna siostra Bennet (2026)

HBO Max

Świeże spojrzenie na świat "Dumy i uprzedzenia", w którym główną rolę przejmuje dotąd pomijana Mary Bennet, siostra Elizabeth. Brytyjski serial kostiumowy opowiada o jej ucieczce z rodzinnego domu do Londynu w poszukiwaniu niezależności i własnego głosu. Słodko-gorzki, inteligentny, zabawny i przeuroczy, a przede wszystkim autentyczny mimo XIX-wiecznej scenerii.

REKLAMA

2. Spider-Noir (2026)

Prime Video

Nicolas Cage wciela się w zmęczonego życiem prywatnego detektywa, który w Nowym Jorku lat 30. musi powrócić do swojej przeszłości jako Pająk, jedyny superbohater w mieście. Mroczny klimat retro, efektowna stylistyka neo-noir, znakomite aktorstwo, wciągająca intryga i świetne dialogi. Idealna propozycja dla każdego fana komiksów szukającego czegoś poważniejszego i znudzonego Marvelem. Są dwie wersje kolorystyczne, możesz wybrać swoją ulubioną.

3. Rywale (2024-)

Disney+

Pikantny i bezczelny brytyjski komediodramat, który zabiera nas za kulisy bezwzględnego świata telewizji z lat 80. Śledzimy zaciekły konflikt dwóch ambitnych i bogatych mężczyzn, w którym wielkie interesy przeplatają się z romansami, skandalami i politycznymi gierkami. Niemiłosiernie wciągająca propozycja na binge-watching z genialną rolą Davida Tennanta, ikony "Doktora Who".

REKLAMA

4. Margo jest spłukana (2026)

Apple TV

Przewrotny komediodramat o 19-letniej, samotnej matce bez grosza przy duszy, która w akcie desperacji zakłada konto na niebieskiej platformie. Warto odpalić ten tytuł dla genialnej, pełnej humoru i serca historii o dorastaniu w świecie internetu, w której błyszczą fantastyczne Elle Fanning i Michelle Pfeiffer (którą niedawno podziwialiśmy w "The Madison").

5. Na niebieskich światłach (2023-)

CANAL+

Surowy i do bólu autentyczny brytyjski kryminał skupiający się na losach trójki początkujących policjantów z Belfastu. Zamiast szybkiej akcji dostajemy realizm, pełnokrwiste postacie, genialne dialogi i dylematy moralne na niebezpiecznych ulicach. Pozycja obowiązkowa dla fanów mocnych, policyjnych seriali, które nie biorą jeńców.

REKLAMA

Fot. Kadr ze "Spider-Noir"

4 filmy na weekend

Jesteś bardziej filmowym niż serialowym freakiem? Mamy propozycje również dla ciebie.

1. Dzień objawienia (2026)

w kinach

Najnowszy film science-fiction w reżyserii Stevena Spielberga. Pewnego dnia na antenie telewizji pogodynka zaczyna zachowywać się dziwnie – przemawia językiem zrozumiałym wyłącznie dla istot pozaziemskich. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa jest jedyną osobą, która rozumie jej słowa. Rząd chce za wszelką cenę go uciszyć. Widowiskowe i znakomicie zagrane (Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson) z niepowtarzalnym, "spielbergowskim" klimatem i znakomitą muzyką wielkiego Johna Williamsa. Lekcja prawdziwego kina i filmowej empatii.

2. Milczenie owiec (1991)

w kinach / Prime Video / Apple TV / Player

Kultowy thriller psychologiczny z genialnymi rolami Jodie Foster i Anthony'ego Hopkinsa. Młoda agentka FBI musi współpracować z genialnym, uwięzionym mordercą i kanibalem, by schwytać innego psychopatę. Nagrodzony pięcioma Oscarami klasyk wraca do kin w odreastaurowanej wersji 4K – to idealny moment, by przypomnieć sobie to przerażające arcydzieło kina.

3. Nasienie świętej figi (2024)

HBO Max

Wstrząsający i nagradzany dramat polityczny z Iranu, w którym awans ojca na sędziego śledczego niszczy spokój jego rodziny. Reżim i strach wchodzą prosto do ich domu, zmuszając córki do buntu. Kino ważne, odważne i trzymające widza za gardło do ostatniej minuty. Nominacja do Oscara za najlepszy film międzynarodowy.

REKLAMA

4. Memento (2000)

legalnie i za darmo na YouTube

Kultowy thriller Christophera Nolana o mężczyźnie z zanikiem pamięci krótkotrwałej, który próbuje odnaleźć zabójcę swojej żony. Cała historia opowiedziana jest od końca, co zmusza widza do wejścia w umysł zdezorientowanego głównego bohatera. Warto odpalić ten film sprzed lat dla genialnej łamigłówki fabularnej, która do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem montażu.

Fot. Kadr z "Dnia objawienia"

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Mamy dwie nowe propozycje.

1. Mixtape (2026)

PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

REKLAMA

To napędzana muzyką kameralna przygodówka, w której grupa amerykańskich nastolatków przeżywa ostatni wspólni dzień i ostatnią wspólną noc przed pójściem na studia. Każda piosenka z genialnego soundtracku przenosi nas do innego wspomnienia z ich młodości. Warto zagrać dla gigantycznej dawki nostalgii, pięknej oprawy wizualnej i poruszającej opowieści o dorastaniu. Emocje są tutaj ważniejsze niż akcja. To krótka gra na wieczór – przejście głównej historii zajmuje około 3 godzin.

2. 007 First Light (2026)

PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X/S

Szpiegowska gra akcji, która pozwala nam wcielić się w Jamesa Bonda i poznać początki jego kariery. Misje brytyjskich agentów, nowoczesne gadżety i filmowa narrację najwyższych lotów – warto odpalić 007 First Light , żeby poczuć się jak prawdziwy agent Jej Królewskiej Mości w widowiskowych lokacjach. Ukończenie głównego wątku fabularnego zajmuje średnio od 12 do 15 godzin.

REKLAMA

Fot. Kadr z "Mixtape"

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Na koniec muzyczna świeżynka dla wszystkich melomanów.

Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (2026)

Długo wyczekiwany, trzeci krążek młodej gwiazdy popu, na którym Olivia odważnie skręca w stronę brzmień indie i nowofalowego popu z lat 80. To emocjonalny i łamiący serce zapis początku i końca jej związku. Warto posłuchać dla niesamowitej intymności, muzycznej dojrzałości, znakomitych tekstów oraz niespodziewanego duetu z Robertem Smithem z The Cure. Perełka wprost idealna na wieczór.

REKLAMA

1 książka na weekend

Dla tych którzy wolą spędzić weekend z książką, również mamy polecajkę.

Bóg lasów, Liz Moore (2025*)

* pierwsze wydanie w Polsce