Nie wiecie, co robić w weekend? Pomożemy! Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Nie masz żadnych planów na sobotę i niedzielę? W Weekendowniku Rozrywki znajdziesz kilkanaście podpowiedzi. Oto 13 rzeczy, które naszym zdaniem naprawdę warto obejrzeć, posłuchać, przeczytać i ograć w ten weekend.

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W weekend można odpoczywać na wiele sposobów. Jedni wykorzystują dni wolne, by nadrabiać towarzyskie zaległości, a drudzy wolą zapomnieć o otaczającym ich świecie i oddać się w ręce popkultury. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, po które warto sięgnąć w sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

1. Wdowia Zatoka (2026)

Tęsknisz za "Miasteczkiem Twin Peaks" Davida Lyncha? "Wdowia Zatoka" z rewelacyjnym Matthew Rhysem ("Zawód: Amerykanin") i równie wspaniałą Kate O'Flynn ("Ogrodnicy") jest komedią grozy, o której z całą pewnością usłyszymy przy okazji kolejnej ceremonii wręczenia telewizyjnych Oscarów, czyli nagród Emmy. Jeśli marzysz o wciągającej narracji, świetnie napisanych postaciach i wyspiarskiej historii rodem z prozy Stephena Kinga, to już wiesz, gdzie musisz się udać.

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Apple TV

2. Proud (2026)

Polski serial "Proud" Karola Klementewicza śledzi losy młodego aroganckiego geja (w tej roli obiecujący Ignacy Liss), który w obliczu rodzinnej tragedii musi dorosnąć i sprostać swoim wewnętrznym demonom. Pierwszy odcinek zapowiada wybitną telewizję, jakiej jeszcze na polskim podwórku nie było.

HBO Max

3. Alice i Steve (2026)

Alice przyjaźni się ze Stevem od ponad dwóch dekad. Pewnego dnia dowiaduje się od kumpla, że żywi głębokie uczucie do jej córki, Izzy. Brytyjski serial komediowy, do którego scenariusz napisała Sophie Goodhart ("Sex Education"), chwyta za oklepany motyw, nadając mu ludzką twarz.

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Disney+

4. Legenda Vox Machiny (2022-)

"Legenda Vox Machiny" to serial animowany na podstawie sesji "Dungeons & Dragons" prowadzonych przez grupkę przyjaciół, która zawodowo zajmuje się dubbingiem. Rysunkowe fantasy od Critical Role właśnie doczekało się premiery czwartego sezonu. Możecie się po nim spodziewać wszystkiego, co najlepsze w papierowych grach erpegie.

Prime Video

5. Derry Girls (2018-2022)

Serial komediowy o konflikcie w Irlandii Północnej pokazany z perspektywy cywili próbujących wieść normalne życie pomimo ulicznych zamieszek, podkładanych na ulicach bomb i obecności brytyjskich żołnierzy w mieście. "Derry Girls" to perła streamingu, która bawi, wzrusza, jednocześnie dając nam autentyczny obraz The Troubles.

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Netflix

Matthew Rhys w serialu "Wdowia zatoka". Fot. materiał prasowy

4 filmy na weekend

Bardziej siedzisz w filmach niż w serialach? Oto propozycje z myślą o tobie.

1. Backrooms: Bez wyjścia (2026)

Za kamerą "Backrooms: Bez wyjścia" stanął 21-letni Kane Parsons, który zasłynął z wykonanych w stylu found footage krótkometrażowych filmów poświęconych bogatemu lore "tylnych pokoi". W przestrzeni liminalnej widzowie zgubią się wraz ze znakomitą obsadą: Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna"), Chiwetelem Ejioforem ("Zniewolony") i Finnem Bennettem ("Rycerz Siedmiu Królestw"). To film, który razem z "Obsesją" Curry'ego Barkera ratuje zachodnie kino grozy.

w kinach

2. Ojczyzna (2026)

Paweł Pawlikowski zamyka monochromatyczną powojenną trylogię "Ojczyzną" inspirowaną powrotem noblisty Thomasa Manna i jego córki do Niemiec. Dramat polskiego reżysera "maluje zimnowojenny pejzaż pełen winy, żałoby i niewysłowionej złości, a Hanns Zischler i Sandra Hüller dodają jasnych akcentów na płótnie, czyniąc obraz urzekającym i prawdziwie nostalgicznym".

w kinach

3. Zabicie świętego jelenia (2017)

"Zabicie świętego jelenia" to najbardziej niedocenione dzieło w dorobku artystycznym Jorgosa Lantimosa, twórcy "Kła", "Faworyty" i "Biednych istot". Colin Farrell ("Duchy Inisherin"), Nicole Kidman ("Oczy szeroko zamknięte") i Barry Keoghan ("Saltburn") reinterpretują grecki mit o Ifigenii, którą ojciec, król Agamemnon, złożył w ofierze Artemidzie. Obraz odpychający swoją dziwacznością, ale przyciągający hipnotyzującym niepokojem.

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Prime Video

4. Monster (2023)

Japoński reżyser Hirokazu Koreeda z niezwykłą wrażliwością kreśli w "Monsterze" opowieść o dziecku, nauczycielu i rodzicu, zadając widowni pytanie, kto jest w niej prawdziwym potworem. Saori Mugino samotnie wychowuje syna, który jest w piątej klasie szkoły podstawowej. W ostatnim czasie Minato wykazuje niepokojące oznaki. Kobieta podejrzewa, że wszystkiemu winien jest jego wychowawca, pan Hori.

Canal+ Premium / Prime Video

Renate Reinsve w filmie "Backrooms". Fot. materiał prasowy

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu na PC lub konsoli? Służymy podpowiedzią.

1. Kentucky Route Zero (2023)

Jesteś kierowcą dostawczaka, masz na imię Conway i razem ze swoim wiernym psem wyruszasz w surrealistyczną podróż po podziemnych tunelach stanu Kentucky, który został doprowadzony do ruiny przez kapitalizm. Gra przygodowa w stylu point-and-click od studia Cardboard Computer korzysta z realizmu magicznego, by w sposób empatyczny przyjrzeć się zanikaniu wiejskiej społeczności i tożsamości Południa Stanów Zjednoczonych.

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PC (Windows, Linux, macOS), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android

2. Esoteric Ebb (2026)

Dzieło Christoffera Bodegårda czerpie inspiracje z arcydzieła, jakim jest Disco Elysium skłóconego studia ZA/UM, i klasycznych erpegów pokroju "D&D". Jako wskrzeszony z martwych kleryk imieniem Ragn prowadzisz śledztwo w sprawie wybuchu w herbaciarni miasta Norvik. Twoje działania ujawniają sieć politycznych intryg, podziałów społecznych i korupcji w instytucjach religijnych. To komentarz idealnie skrojony pod dzisiejsze czasy.

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PC

Kadr z gry Kentucky Route Zero. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

TOMORA, Come Closer (2026)

Norweska gwiazda eterycznego art popu – Aurora – stworzyła z Tomem Rowlands z grupy The Chemical Brothers projekt TOMORA, którego owoce jest album studyjny "Come Closer". Na płycie anielski głos piosenkarki próbuje odnaleźć się w elektronicznym brzmieniu lat 90.

1 książka na weekend

Weekend chcesz spędzić na czytaniu książek? Mamy dla ciebie polecajkę.

Nikt nie odpisuje, Jang Eun-jin (2022*)

* pierwsze wydanie w Polsce

Podróżując po Korei Południowej w towarzystwie psa, Jihun stara się stworzyć więź z napotkanymi na swej drodze ludźmi. "Codziennie przed zaśnięciem pisze list adresowany do osoby, którą poznał podczas podróży. Każdemu, z kim przez krótką chwilę dzieli się opowieściami, nadaje numer: 32, 239, 412, 751" – czytamy w oficjalnym opisie refleksyjnej powieści Jang Eun-jina, która koi i przybliża czytelnikom problemy, z jakimi borykają się Koreańczycy.