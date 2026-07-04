Ostatni dzień Open'era to wielki finał całego wydarzenia Foto: Olga Visavi/Shutterstock

Open'er Festival 2026 powoli dobiega końca. Za nami trzy wspaniałe dni, pełne porywających koncertów. Co festiwalowiczów czeka na koniec? Wybraliśmy trzy potencjalnie porywające występy.

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LP ponownie w Polsce

LP (właśc. Laura Pergolizzi) to wokalistka obdarzona naprawdę imponującym głosem. Co ciekawe, świat usłyszał o niej nieco ponad dekadę temu, ale zadebiutowała już w 2001 r. albumem "Heart-Shaped Scar". Następnie wydała krążki "Suburban Sprawl & Alcohol" i – choć dopiero po dekadzie – "Forever for Now".

Przełom miał miejsce we wrześniu 2015 r. gdy LP opublikowała utwór "Muddy Waters", który został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej serialu Netfliksa "Orange Is the New Black". Znalazł się on na płycie "Lost on You", która okazała się największym sukcesem komercyjnym artystki. Wiele wskazuje na to, że w czasie koncertu w Gdyni najwięcej zagranych utworów będzie pochodziło właśnie z tego krążka.

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LP to wokalistka, która w fascynujący sposób przeżywa swoją muzykę na żywo. Możliwe więc, że to właśnie jej koncert będzie ostatecznie "tym najlepszym" na Open'erze.

Koncert: 19:00, Tent Stage

Jennie Kim, czyli gwiazda z Korei Południowej

Jennie (właściwie Jennie Kim) jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia. Zaczynała karierę w południowokoreańskim zespole Blackpink. Dziś, jak podają organizatorzy jej koncertu "nieustannie kształtuje globalne trendy i pozostaje jedną z dominujących postaci współczesnej popkultury".

Swoją karierę solową rozpoczęła w 2018 roku, prezentując singiel "Solo". Wydany w 2025 roku album "Ruby" (pojawiają się na niej gościnnie Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa i Kali Uchis) okazał się wielkim sukcesem: uplasował się w pierwszej dziesiątce sprzedaży w kilkunastu krajach.

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Jej koncerty to dopracowane do każdego szczegółu spektakle. Z pewnością warto zobaczyć ją na żywo, gdyż w przyszłości będzie o niej głośno.

Koncert: 22:15, Main Stage

Sokół, czyli przypomnij sobie swoje nastoletnie lata

Raper Sokół (czyli Wojtek Sokół) jest jednym z najbardziej płodnych i konsekwentnych artystów w Polsce. Fani hip-hopu znają go z m.in. ZIP Składu, WWO, ale też solowych płyt. Obecni 40-latkowie z pewnością kojarzą go również z prześmiewczego hitu "W aucie", który nagrał z Pono i Frankiem Kimono.

W 2019 roku, po ponad 20 latach funkcjonowania na scenie, wydał swój pierwszy solowy album "Wojtek Sokół", który pokrył się potrójną platyną. Druga solowa płyta "Nic", nagrana w 2021 r., sprzedała się niewiele gorzej i pokryła podwójną platyną.

Koncert Sokoła będzie z pewnością wielkim wydarzeniem dla fanów polskiego rapu, ale też i innych uczestników festiwalu.

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Koncert: 17:00, Tent Stage

Open'er, czyli najważniejszy polski festiwal?