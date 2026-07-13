"Domek na prerii" podbił Netfliksa, ale... Fot. Netflix

"Domek na prerii" szybko podbił Netfliksa, również tego polskiego. Nowa ekranizacja kultowych książek jest zaskakująca udana i nie robi powieściom Laury Ingalls Wilder krzywdy. Widzowie i krytycy są zadowoleni, chociaż jedno jest pewne: werja z 2026 roku nie pobije uwielbianego serialu z lat 70.

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"Domek na prerii" to kultowa amerykańska seria dla dzieci i młodzieży – do dziś sprzedano ponad 73 miliony egzemplarzy tych uroczych książek. Laura Ingalls Wilder opublikowała osiem powieści w latach 30. i 40. XX wieku, a dziewiąta ukazała się w 1971 roku, kilkanaście lat po jej śmierci. Autorka opisała swoje dzieciństwo na amerykańskim Środkowym Zachodzie pod koniec XIX wieku, chociaż mocno je podkoloryzowała.

Książki unieśmiertelnił serial telewizyjny z lat 70. i 80. "Little House on the Prairie" z Michaelem Landonem stał się jedną z najbardziej ikonicznych produkcji familijnych w historii telewizji w USA. Przez dziewięć sezonów opowiadał o życiu rodziny Ingallsów, a ciepło domowego ogniska przeplatało się w nim z trudami pionierskiej codzienności.

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Nowy "Domek na prerii" jest bardziej realistyczny niż serial z lat 70.

Nowy "Domek na prerii" Netfliksa wpisuje się w modę na neowesterny, którą zapoczątkowało "Yellowstone". To świeża reinterpretacja książek Ingalls Wilder – mocniej osadzona w realiach XIX-wiecznego pogranicza, bardziej realistyczna i surowa oraz zdecydowanie mniej idealistyczna. Wzajemna miłość rodziny Ingallsów wciąż gra jednak pierwsze skrzypce.

"Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek 'Domek na prerii' Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze" – brzmi oficjalny opis produkcji, która jeszcze przed premierą została wznowiona na drugi sezon.

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W centrum opowieści ponownie znalazła się Laura Ingalls, grana przez Alice Halsey. Jej starszą siostrę Mary zagra Skywalker Hughes, ojca rodziny – Charlesa Ingallsa – Luke Bracey, a matkę, Caroline, Crosby Fitzgerald. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest Rebecca Sonnenshine, scenarzystka "Pomocy domowej", a w gronie producentów znalazł się również Trip Friendly – syn Eda Friendly'ego, producenta wykonawczego oryginalnego serialu.

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Czy warto obejrzeć "Domek na prerii"? Tak, ale pod jednym warunkiem

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Pierwszy sezon "Domku na prerii" ma obecnie na Rotten Tomatoes 77 procent pozytywnych ocen od krytyków i 60 procent od widzów. "'Domek na prerii' strzepuje kurz z lat 70. i wkracza w nową erę świadomego tworzenia oraz adaptacji. Umiejętnie równoważy nostalgię z inspiracją, wytyczając dla siebie odświeżoną, pełną życia drogę" – brzmi konsensus w serwisie. Z kolei ocena na IMDb to 6,9/10.