Co obejrzeć, przeczytać, przesłuchać i ograć w weekend? (LISTA) Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Odyseja" Christophera Nolana trafia dziś na duże ekrany. Z okazji zamieszania, jakie w Hollywood robi obecnie antyk, przygotowałyśmy listę idealnych pozycji na nadchodzący weekend. Znajdziecie tu thrillery psychologiczne, baśniową grę i inne retellingi greckiej mitologii.

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Jeśli weekend zamierzacie spędzić na obcowaniu z popkulturą, mamy dla was idealne propozycje. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja. A gdy do głosu dochodzi rodzicielskie zmęczenie, warto sięgnąć po 5 seriali dla mam, które przynoszą ulgę.

1. Lucky (2026)

Luciana "Lucky" Armstrong jest oszustką, która po nieudanym napadzie musi uciekać przed agentami federalnymi i mściwą przywódczynią mafii. W najnowszym kryminale Apple TV tytułową rolę powierzono Anyi Taylor-Joy ("Diuna: Część druga"). W obsadzie nafaszerowanej akcją produkcji znaleźli się też: Annette Bening ("American Beauty"), Timothy Olyphant ("Deadwood") i Aunjanue Ellis-Taylor ("Nickel Boys").

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Apple TV

2. Opowieści z Pętli (2020)

Serial "Opowieści z Pętli" od Prime Video jest adaptacją papierowej gry fabularnej o tym samym tytule, która nie istniałaby bez retro-futurystycznej twórczości szwedzkiego artysty Simona Stålenhaga. Nostalgia za beztroskimi latami 80. miesza się tu z niespełnioną obietnicą skoku technologicznego, który miał odmienić losy ludzkości.

Prime Video

3. Sprostowanie (2024)

Fabuła "Sprostowania" wyreżyserowanego i napisanego przez Alfonsa Cuaróna ("I twoją matkę też") skacze między przeszłością a teraźniejszością; między słoneczną Toskanią a pochmurnym Londynem. Cate Blanchett ("Tár") występuje jako Catherine Ravenscroft, ceniona brytyjska dziennikarka, której życie wywraca się do góry nogami, gdy ktoś wydaje pod pseudonimem książkę ujawniającą jej najmroczniejszy sekret.

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Apple TV

4. Blood of Zeus (2020-2025)

Dawno, dawno temu bogowie Olimpu zostali przeklęci przez ostatniego Tytana. Heron – młody mężczyzna, który wiódł dotąd życie społecznego wyrzutka – odkrywa, że jest synem Zeusa z nieprawego łoża. Kiedy horda potworów atakuje wioski, okazuje się, że pochodzenie bohatera stanowi duży problem dla rodziny jego ojca. Anime "Blood of Zeus" pod wieloma względami przypomina "Castlevanię".

Netflix

5. Złotko (2024)

"Złotko" z Ellą Purnell ("Arcane") to skąpana w brytyjskim humorze opowieść o zemście. Rhiannon Lewis już od maleńkości nie miała w życiu łatwo. Matka ją porzuciła, a w szkole znęcały się nad nią przyjaciółki jej starszej siostry. Po śmierci ojca dziewczyna postanawia odmienić swój los i dać innym przedsmak piekła.

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SkyShowtime

Anya Taylor-Joy w serialu "Lucky". Fot. materiał prasowy

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Odyseja (2026)

"Odyseja" Homera w kamerze Christophera Nolana ("Oppenheimer") to widowisko będące triumfem efektów praktycznych. Retelling eposu, który odziano w szaty typowego dla reżysera realizmu, przedstawia słynną podróż genialnego herosa w sposób bardziej ludzki niż fantastyczny. Wydarzenia ukazane na Itace są cichą siłą tej bogatej opowieści. Najbardziej porusza dynamika między Mattem Damonem ("Buntownik z wyboru"), Anne Hathaway ("Diabeł ubiera się u Prady") i Tomem Hollandem ("Diabeł wcielony").

W kinach

2. Heartstopper Forever (2026)

"Heartstopper Forever" to kontynuacja queerowego serialu Netflixa na podstawie komiksu young adult Alice Oseman. Pełnometrażowy film skupia się na kolejnym etapie relacji głównych bohaterów. Nick (Kit Connor) przygotowuje się do wyjazdu na studia, podczas gdy Charlie (Joe Locke) zaczyna odnajdywać własną niezależność w szkole. Para, która do tej pory była nierozłączna, stanie przed wyzwaniem związku na odległość.

Netflix

3. Pan i władca: Na krańcu świata (2003)

Dramat historyczny Petera Weira ("Truman Show") zabiera widzów do czasów wojen napoleońskich. Kapitan załogi brytyjskiej fregaty postanawia zapolować na francuski okręt korsarski, który zaatakował jego statek z zaskoczenia. Adaptacja powieści marynistycznej Patricka O'Briana zachwyca rozmachem i silną kreacją Russella Crowe'a ("Gladiator"). "Pan i władca: Na krańcu świata" trzyma w napięciu do napisów końcowych.

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HBO Max

4. Po polowaniu (2025)

W intrygującym thrillerze psychologicznym Luki Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce") profesorka filozofii z Uniwersytetu Yale staje przed ogromnym dylematem, gdy najlepsza studentka na kierunku oskarża o napaść jej kolegę po fachu. "Po polowaniu" może pochwalić się świetną grą aktorską Julii Roberts ("Erin Brockovich") i Andrew Garfielda ("Przełęcz ocalonych").

Prime Video

Matt Damon w filmie "Odyseja". Fot. materiał prasowy

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. Hades (2020)

Mitologię grecką przerobiono już na tysiąc różnych sposobów. Dlaczego więc Hades jest tak wyjątkowy? Niezależne studio Supergiant Games z San Francisco – po wydaniu trzech RPG-ów akcji – postanowiło wypuścić grę fabularną w stylu roguelike z systemem walki hack and slash (jak w Diablo). Zagreus, książę świata zmarłych, chce wydostać się z królestwa, którym rządzi jego nieczuły ojciec, Hades. Chłopak pragnie spotkać "na powierzchni" swoją matkę, Persefonę.

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PC (Windows), macOS, Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series

2. Ori and the Blind Forest (2015)

W Ori and the Blind Forest – grze platformowej z gatunku metroidvania – wcielamy się w świetlistego duszka imieniem Ori, który spada z Drzewa Dusz i trafia pod opiekę istoty o imieniu Naru. Od protagonisty zależy los wszystkich mieszkańców lasu Nibel. Moon Studios stworzyło piękną, baśniową wręcz opowieść, od której łza się w oku kręci. Olśniewającą warstwę graficzną dopełniają emocjonująca muzyka skomponowana przez Garetha Cokera i anielski głos Aeralie Brighton.

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PC (Windows), Xbox One i Nintendo Switch

Kadr z gry Ori and the Blind Forest. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Caroline Polachek, Desire, I Want to Turn Into You (2023)

Czwarty album studyjny Caroline Polachek, amerykańskiej piosenkarki z polskimi korzeniami, to art-popowa perła. W "Desire, I Want to Turn Into You" artystka pokazuje cały swój warsztat. Głos ma nie z tej ziemi.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

Pieśń o Achillesie, Madeline Miller (2012*)

* pierwsze wydanie w Polsce

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