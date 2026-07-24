13 rzeczy na weekend: seriale, filmy i dużo więcej. To gratka dla każdego nerda

13 popkulturowych perełek na weekend Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Weekend jest dobrym momentem, by nadrobić popkulturowe zaległości. W Weekendowniku Rozrywki przygotowałyśmy 13 pozycji: od telewizji i kina po gry, muzykę i literaturę. Ta sobota i niedziela będą bardzo nerdowskie. Do kin powraca legendarny anime.

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Jeśli weekend zamierzacie spędzić na obcowaniu z popkulturą, mamy dla was idealne propozycje. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

5 seriali na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.

1. Stuart nie ratuje wszechświata (2026)

Komedia science fiction "Stuart nie ratuje wszechświata" to spin-off sitcomu "Teoria wielkiego podrywu". Właściciel sklepu z komiksami, Stuart Bloom (Kevin Sussman), przypadkowo niszczy urządzenie zbudowane przez Sheldona Coopera i Leonarda Hofstadtera, co prowadzi do "wieloświatowego armagedonu". Razem z dziewczyną Denise (Lauren Lapkus), geologiem Bertem (Brian Posehn) i fizykiem kwantowym Barrym (John Ross Bowie) musi ocalić ludzkość przed zagładą.

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HBO Max

2. Crashing (2016)

Zanim Phoebe Waller-Bridge stworzyła "Fleabag", z jej pomysłu zrodził się miniserial "Crashing". Grupa zagubionych w dorosłym świecie dwudziestolatków zamieszkuje opuszczony londyński szpital, którego – w zamian za niski czynsz – jest stróżem. W atmosferze sypiącego się ze ścian tynku między dwójką przyjaciół zaczyna rodzić się silne uczucie. Oprócz twórczyni tytułu w obsadzie znaleźli się też Jonathan Bailey ("Bridgertonowie"), Julie Dray ("Year of the Rabbit") i Louise Ford ("Kłamstwo").

Netflix

3. The End of the F***ing World (2017–2019)

James ma 17 lat i tendencje psychopatyczne. Chłopak chce dla dreszczyku emocji zabić swoją pyskatą koleżankę z klasy, Alyssę, która decyduje się uciec razem z nim z rodzinnego domu i niczym Bonnie oraz Clyde podróżować po odległych zakątkach Anglii. "The End of the F***ing World" na podstawie komiksu Charlesa Forsmana to czarna komedia, która szybko przeradza się w coś więcej niż cyniczna satyra. W głównych rolach wystąpili Alex Lawther ("Andor") i Jessica Barden ("Diuna: Proroctwo").

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Netflix

4. Carnivàle (2003–2005)

Stany Zjednoczone przeżywają największy kryzys gospodarczy, któremu wtórują gwałtowne burze pyłowe. W Oklahomie do wędrownego wesołego miasteczka dołącza Ben, młodzieniec o uzdrawiającej mocy, któremu chwilę po staniu się częścią cyrkowej rodziny zaczynają dokuczać niezwykłe wizje. Liczący dwa sezony serial "Carnivàle" Daniela Knaufa wprowadza widzów w bogaty, niekonwencjonalny świat pełen walki dobra ze złem, przeznaczenia i mistycyzmu.

HBO Max

5. Cowboy Bebop (1998–1999)

"Cowboy Bebop" to serial anime z 1998 roku w reżyserii Shin'chiro Watanabe. Ma 26 odcinków utrzymanych w futurystycznym klimacie (z elementami disco, westernu i kina noir), których akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, gdy w wyniku globalnego kataklizmu (Brama Astralna zniszczyła Księżyc) zginęło 4,7 mld ludzi. Historia kręci się wokół gangu kosmicznych łowców nagród, poruszając takie kwestie jak egzystencjalizm. Poza "Cowboy Bebopem" 3 świetne anime kryją się w streamingu.

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Netflix

Kevin Sussman i Brian Posehn w serialu "Stuart nie ratuje wszechświata". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

4 filmy na weekend

Wolisz filmy niż seriale? Mamy też coś dla ciebie.

1. Władcy Wszechświata (2026)

Książę Adam trafia na Ziemię po katastrofie statku i zostaje oddzielony od legendarnego Miecza Mocy. Dorastając jako zwyczajny Adam Glenn, nie pamięta swojego przeznaczenia – aż do momentu, gdy ponownie odnajduje miecz i wraca do rodzinnej Eternii, by zmierzyć się ze złowrogim Szkieletorem. Za kamerą live action adaptacji przygód He-Mana, który zrodził się z linii zabawek firmy Mattel, stanął Travis Knight, reżyser "Kubo i dwie struny" oraz nadchodzącej animacji "Wildwood". We "Władcach Wszechświata" obsadę poprowadził Nicholas Galitzine ("Sprawiedliwość owiec").

Prime Video

2. Ghost in the Shell (1995)

"Ghost in the Shell" w reżyserii Mamoru Oshiiego ("Angel's Egg") w latach 90. przeniósł na ekran cyberpunkową mangę autorstwa Masamune Shirowa. Akcja kultowego japońskiego anime rozgrywa się w 2029 roku w fikcyjnym mieście Niihama. Major Motoko Kusanagi, cyborg zatrudniony jako dowódczyni składu sekcji 9. komisji bezpieczeństwa publicznego, musi wytropić niebezpiecznego hakera o pseudonimie Władca Marionetek. Kultowa animacja wróciła właśnie do polskich kin w odrestaurowanej wersji 4K.

W kinach, a także na Prime Video, Canal+ i CDA Premium

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3. Caddo Lake (2024)

Wyprodukowany przez M. Nighta Shyamalana dreszczowiec "Caddo Lake" skupia się na historii zaginięcia 8-letniej Anne na bagnach znajdujących się na granicy Teksasu i Luizjany. Starsza siostra dziewczynki, Ellie, rozpoczyna poszukiwania, odkrywając, że lasy cypryśników błotnych i otaczające je zewsząd mętne wody zostały przeklęte przez czas. W zanurzonym w estetyce południowego gotyku thrillerze zagrali m.in. Eliza Scanlen ("Małe kobietki"), Dylan O’Brien ("Więzień labiryntu") i Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią").

HBO Max

4. Nic nie mów (1989)

"Nic nie mów" Camerona Crowe'a należy do grona klasyki amerykańskiej komedii romantycznej. Kojarzycie scenę przedstawiającą Johna Cusacka ("Przeboje i podboje") stojącego pod oknem z boomboksem zawieszonym nad swoją głową? Poznajcie prostą historię zwykłego chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie z wyższych sfer.

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Netflix

Kadr z filmu Ghost in the Shell. Fot. materiał prasowy

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.

1. Stray (2022)

Gra przygodowa o kocie, która rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Futrzany bohater gubi się i musi znaleźć drogę powrotną do rodziny. Wpada do slamsów, w których żyją roboty i grasuje śmiercionośna bakteria. W Stray – dziele francuskiego studia BlueTwelve – pochylono się nad kondycją ludzkości oraz pytaniem, czym jest wolność.

PC (Windows), macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S

2. Mouthwashing (2024)

Mouthwashing to niezależny horror psychologiczny o załodze statku kosmicznego, która znajduje się w potrzasku. Gdy kończą się zapasy, uwięzieni w kosmosie ludzie są zmuszeni pić płyn do płukania jamy ustnej. Z każdą minutą coraz bardziej popadają w obłęd. Szwedzkiemu studiu Wrong Organ udało się znakomicie odtworzyć grozę klaustrofobicznych przestrzeni i poprowadzić narrację tak, by co rusz zaskakiwała gracza.

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PC (Windows)

Kadr z gry Stray. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Czy rozpoznasz film sci-fi po kadrze?

Quiz 1 / 11 Z jakiego filmu pochodzi ten kadr? Fot. materiał prasowy Obcy – ósmy pasażer Nostromo Obcy – decydujące starcie Obcy 3

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

Yellow Magic Orchestra, Solid State Survivor (1979)

Drugi album studyjny japońskiego zespołu Yellow Magic Orchestra, do którego należeli Ryuichi Sakamoto, Yukihiro Takahashi i Haruomi Hosono, jest absolutnym arcydziełem synth-popu.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Mamy dla ciebie książkową propozycję nie do odrzucenia.

Przeklęty królik , Bora Chung (2023*)

* pierwsze wydanie w Polsce