13 rzeczy na weekend: seriale, filmy i dużo więcej. To gratka dla każdego nerda

Weekend jest dobrym momentem, by nadrobić popkulturowe zaległości. W Weekendowniku Rozrywki przygotowałyśmy 13 pozycji: od telewizji i kina po gry, muzykę i literaturę. Ta sobota i niedziela będą bardzo nerdowskie. Do kin powraca legendarny anime.
Jeśli weekend zamierzacie spędzić na obcowaniu z popkulturą, mamy dla was idealne propozycje. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.
5 seriali na weekend
Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobra telewizja.
1. Stuart nie ratuje wszechświata (2026)
Komedia science fiction "Stuart nie ratuje wszechświata" to spin-off sitcomu "Teoria wielkiego podrywu". Właściciel sklepu z komiksami, Stuart Bloom (Kevin Sussman), przypadkowo niszczy urządzenie zbudowane przez Sheldona Coopera i Leonarda Hofstadtera, co prowadzi do "wieloświatowego armagedonu". Razem z dziewczyną Denise (Lauren Lapkus), geologiem Bertem (Brian Posehn) i fizykiem kwantowym Barrym (John Ross Bowie) musi ocalić ludzkość przed zagładą.
2. Crashing (2016)
Zanim Phoebe Waller-Bridge stworzyła "Fleabag", z jej pomysłu zrodził się miniserial "Crashing". Grupa zagubionych w dorosłym świecie dwudziestolatków zamieszkuje opuszczony londyński szpital, którego – w zamian za niski czynsz – jest stróżem. W atmosferze sypiącego się ze ścian tynku między dwójką przyjaciół zaczyna rodzić się silne uczucie. Oprócz twórczyni tytułu w obsadzie znaleźli się też Jonathan Bailey ("Bridgertonowie"), Julie Dray ("Year of the Rabbit") i Louise Ford ("Kłamstwo").
3. The End of the F***ing World (2017–2019)
James ma 17 lat i tendencje psychopatyczne. Chłopak chce dla dreszczyku emocji zabić swoją pyskatą koleżankę z klasy, Alyssę, która decyduje się uciec razem z nim z rodzinnego domu i niczym Bonnie oraz Clyde podróżować po odległych zakątkach Anglii. "The End of the F***ing World" na podstawie komiksu Charlesa Forsmana to czarna komedia, która szybko przeradza się w coś więcej niż cyniczna satyra. W głównych rolach wystąpili Alex Lawther ("Andor") i Jessica Barden ("Diuna: Proroctwo").
4. Carnivàle (2003–2005)
Stany Zjednoczone przeżywają największy kryzys gospodarczy, któremu wtórują gwałtowne burze pyłowe. W Oklahomie do wędrownego wesołego miasteczka dołącza Ben, młodzieniec o uzdrawiającej mocy, któremu chwilę po staniu się częścią cyrkowej rodziny zaczynają dokuczać niezwykłe wizje. Liczący dwa sezony serial "Carnivàle" Daniela Knaufa wprowadza widzów w bogaty, niekonwencjonalny świat pełen walki dobra ze złem, przeznaczenia i mistycyzmu.
5. Cowboy Bebop (1998–1999)
"Cowboy Bebop" to serial anime z 1998 roku w reżyserii Shin'chiro Watanabe. Ma 26 odcinków utrzymanych w futurystycznym klimacie (z elementami disco, westernu i kina noir), których akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, gdy w wyniku globalnego kataklizmu (Brama Astralna zniszczyła Księżyc) zginęło 4,7 mld ludzi. Historia kręci się wokół gangu kosmicznych łowców nagród, poruszając takie kwestie jak egzystencjalizm. Poza "Cowboy Bebopem" 3 świetne anime kryją się w streamingu.
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1. Władcy Wszechświata (2026)
Książę Adam trafia na Ziemię po katastrofie statku i zostaje oddzielony od legendarnego Miecza Mocy. Dorastając jako zwyczajny Adam Glenn, nie pamięta swojego przeznaczenia – aż do momentu, gdy ponownie odnajduje miecz i wraca do rodzinnej Eternii, by zmierzyć się ze złowrogim Szkieletorem. Za kamerą live action adaptacji przygód He-Mana, który zrodził się z linii zabawek firmy Mattel, stanął Travis Knight, reżyser "Kubo i dwie struny" oraz nadchodzącej animacji "Wildwood". We "Władcach Wszechświata" obsadę poprowadził Nicholas Galitzine ("Sprawiedliwość owiec").
2. Ghost in the Shell (1995)
"Ghost in the Shell" w reżyserii Mamoru Oshiiego ("Angel's Egg") w latach 90. przeniósł na ekran cyberpunkową mangę autorstwa Masamune Shirowa. Akcja kultowego japońskiego anime rozgrywa się w 2029 roku w fikcyjnym mieście Niihama. Major Motoko Kusanagi, cyborg zatrudniony jako dowódczyni składu sekcji 9. komisji bezpieczeństwa publicznego, musi wytropić niebezpiecznego hakera o pseudonimie Władca Marionetek. Kultowa animacja wróciła właśnie do polskich kin w odrestaurowanej wersji 4K.
3. Caddo Lake (2024)
Wyprodukowany przez M. Nighta Shyamalana dreszczowiec "Caddo Lake" skupia się na historii zaginięcia 8-letniej Anne na bagnach znajdujących się na granicy Teksasu i Luizjany. Starsza siostra dziewczynki, Ellie, rozpoczyna poszukiwania, odkrywając, że lasy cypryśników błotnych i otaczające je zewsząd mętne wody zostały przeklęte przez czas. W zanurzonym w estetyce południowego gotyku thrillerze zagrali m.in. Eliza Scanlen ("Małe kobietki"), Dylan O’Brien ("Więzień labiryntu") i Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią").
4. Nic nie mów (1989)
"Nic nie mów" Camerona Crowe'a należy do grona klasyki amerykańskiej komedii romantycznej. Kojarzycie scenę przedstawiającą Johna Cusacka ("Przeboje i podboje") stojącego pod oknem z boomboksem zawieszonym nad swoją głową? Poznajcie prostą historię zwykłego chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie z wyższych sfer.
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W weekend wolicie poświęcić się graniu? Służymy podpowiedzią.
1. Stray (2022)
Gra przygodowa o kocie, która rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Futrzany bohater gubi się i musi znaleźć drogę powrotną do rodziny. Wpada do slamsów, w których żyją roboty i grasuje śmiercionośna bakteria. W Stray – dziele francuskiego studia BlueTwelve – pochylono się nad kondycją ludzkości oraz pytaniem, czym jest wolność.
2. Mouthwashing (2024)
Mouthwashing to niezależny horror psychologiczny o załodze statku kosmicznego, która znajduje się w potrzasku. Gdy kończą się zapasy, uwięzieni w kosmosie ludzie są zmuszeni pić płyn do płukania jamy ustnej. Z każdą minutą coraz bardziej popadają w obłęd. Szwedzkiemu studiu Wrong Organ udało się znakomicie odtworzyć grozę klaustrofobicznych przestrzeni i poprowadzić narrację tak, by co rusz zaskakiwała gracza.
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Fot. materiał prasowy
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Drugi album studyjny japońskiego zespołu Yellow Magic Orchestra, do którego należeli Ryuichi Sakamoto, Yukihiro Takahashi i Haruomi Hosono, jest absolutnym arcydziełem synth-popu.
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Przeklęty królik, Bora Chung (2023*)
* pierwsze wydanie w Polsce
"O głowie wyłaniającej się z toalety, przeklętej lampie w kształcie królika i lisie, który krwawił złotem. [...] Opowiadania Bory Chung to mikstura groteski, przypowieści i folkloru z mocno feministycznym zacięciem. Mieszanka, która czasem przeraża, innym razem odrzuca, ale zawsze uzależnia" – czytamy w opisie zbioru opowiadań "Przeklęty królik" pióra południowokoreańskiej pisarki.